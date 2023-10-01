Колос — Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.10.2023

В этом матче однозначным фаворитом выглядят гости (особенно после победы в Кубке). Но этот матч может стать сложным испытанием для подопечных Юрия Калитвинцева, поскольку "Колос" сейчас похож на раненого зверя на поле. И кто знает, смогут ли "полещуки" завоевать хотя бы один зачетный пункт.

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УПЛ. 9-й тур

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле — Екатерина Монзуль (Киев)

"Колос" 17:00 "Полесье"

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Новости "Колоса"

Несмотря на относительно удачный старт сезона, подопечные Ярослава Вишняка сейчас играют не очень хорошо. Вылет от перволигового "ФСК Мариуполя" в Кубке, дальнейшие поражения от "Шахтера" и "Кривбасса" в УПЛ, поделенные очки с "Металлистом 1925" и "Днепром-1" — все это отнюдь не добавляет мотивации ковалевцам. Поэтому в последних 4-ех турах в чемпионате они смогли забить лишь 1 гол.

Однако главный тренер "Колоса" не видит серьезных проблем в команде:

— Команда не находится в психологической яме. Мы живем от игры к игре, готовимся к следующему матчу и настраиваемся на следующего соперника. То, что нет побед – мы играли с очень сильными соперниками. Но у нас есть желание побеждать всегда.

Поэтому "колоскам" нужна только победа, чтобы улучшить собственное турнирное положение. Однако против "Полесья" не сыграет Андрей Цуриков, который восстанавливается после перелома кости лица.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн, Черноморец, Бурда, Бондаренко, Болбат, Лучкевич, Милько, Демченко, Мякушко, Салабай, Безбородько

Новости "Полесья"

Дебютанты УПЛ откровенно поймали кураж, стремительно оказавшись в топ-4. Однако секрет успеха на удивление прост — трудолюбие и настойчивость. Когда Юрий Калитвинцев возглавил еще перволиговый клуб два года назад, то поставил перед командой однозначную задачу — играть в элите. И поэтому футбольная карта Украины пополнилась еще одним сильным клубом.

Команда из Житомира также неплохо усилилась перед дебютным сезоном в УПЛ. Бойко, Шабанов, Чоботенко, Кравченко — это самые известные имена в списке новичков клуба, которые уже имеют опыт игр в элитном дивизионе. Самое интересное, что двое последних игроков в перечне пришли именно из "Колоса". Поэтому благодаря хорошему подбору кадров и работе главного тренера "Полесье" стало одной из самых бескомпромиссных команд элиты — 5 побед и 3 поражения за 8 туров.

Да и в Кубке Украины "полещуки" изрядно пошумели, выбив в 1/8 финала "Днепр-1". Коуч житомирян был доволен результатом:

— Болельщики увидели действительно кубковый матч. Было все: карточки, пенальти. Это именно то, что интересует болельщиков. Было очень большое напряжение. Я доволен характером, я доволен тем, как мы играли против серебряного призера УПЛ. Для нас – это экзамен и мы его хорошо прошли.

При этом команде не поможет Александр Назаренко, который получил травму в кубковом матче. Из-за перелома кости коленного сустава он пропустит минимум 2 месяца. Однако даже при таких обстоятельствах Юрий Калитвинцев найдет достойную замену для поединка с "Колосом".

Ориентировочный состав "Полесья": Бойко, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Смоляков, Танковский, Кушниренко, Грицук, Козак, Макуана, Будковский

“Колос”-”Полесье”. Статистика личных встреч

Эти команды впервые встречаются в рамках УПЛ.

“Колос”-”Полесье”. Последние матчи команд

Сейчас довольно трудно дать адекватную оценку перспективам "Колоса". Однако клуб из Киевской области вылетел в 4-м предварительном раунде Кубка Украины, проиграл двум лидерам действующего розыгрыша УПЛ и взял очки в играх с несколько более слабыми командами.

При этом "Полесье" продолжает удивлять. Из последних результатов положительную картину портит разве что выездное поражение от "Черноморца".

“Колос”-”Полесье”. Турнирное положение команд

Ковалевцы сейчас находятся в середине турнирной таблицы, тогда как "полещуки" серьезно борются за право остаться в топ-4 до зимней паузы.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 2 Кривбасс 8 5 2 1 17-7 +10 17 0 3 Черноморец 9 5 1 3 15-10 +5 16 0 4 Полесье 8 5 0 3 12-6 +6 15 0 5 Динамо 5 4 0 1 16-8 +8 12 0 6 Рух 7 3 3 1 11-7 +4 12 0 7 Ворскла 8 4 0 4 10-15 -5 12 0 8 Металлист 1925 7 3 2 2 6-5 +1 11 0 9 Колос 8 2 4 2 6-7 -1 10 0 10 СК Днепр-1 6 2 3 1 6-5 +1 9 0 11 ЛНЗ 9 2 2 5 8-12 -4 8 0 12 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0 13 Верес 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 14 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0 15 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 16 ФК Минай 8 0 3 5 6-17 -11 3 0

“Колос”-”Полесье”. Ставка и коэффициенты

“Колос”-”Полесье”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Подопечные Юрия Калитвинцева беспрекословно будут заряженными из-за победы в 1/8 Кубка Украины. Однако стоит помнить о факторе домашнего поля для ковалевцев и нежелании отдавать очки просто так. Поэтому прогнозируем волевую ничью.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.