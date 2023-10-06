  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Полесье - Динамо Смотреть онлайн
В тренде

Полесье - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 октября 2023, 15:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
0 - 1
Обновить
12'
Динамо
Киев
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
27%
Ничья
20%
Динамо
54%
П1: 4.05 Х: 2.54 П2: 2.13
Интересные факты
  • Вы знали, что FC Polissya забил 67% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 38% голов между минутами 76-90?
  • FC Polissya выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • FC Polissya не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Динамо Киев не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Polissya выигрывает первый тайм в 50% матчей, Динамо Киев выигрывает в 42% матчей.
  • FC Polissya выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Динамо Киев выигрывает в 42%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Polissya.
  • В их последнюю встречу команда FC Polissya победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • FC Polissya забивает 1.88 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Polissya.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Динамо Киев выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
Прогноз на матч
Личные встречи
Полесье
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021
15.08.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен Полесье
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2019/2020
28.06.2019 - 13:00 Динамо 1 - 2 Завершен Полесье
Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Полесье Н
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 15:12 Полесье 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 1 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 15:03 Черноморец 1 - 0 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 0 Завершен Оболонь В
Показать больше
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 19:00 Динамо 4 - 2 Завершен ФК Александрия В
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 4 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
18.09.2023 - 17:03 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла В
Лига конференций 2023/2024
31.08.2023 - 21:00 Бешикташ 1 - 0 Завершен Динамо П
Показать больше
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
27%
Ничья
20%
Динамо
54%
П1: 4.05 Х: 2.54 П2: 2.13
Составы команд
Стартовый состав
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 99
    Galvao, Arielson Sampaio
    Полузащитник
  • 59
    Козак, Артём
    Полузащитник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 18
    Makouana, Beni
    Нападающий
  • 9
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 6
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 6
    Brazhko, Volodymyr
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 14
    Diachuk, Maksym
    Защитник
  • 4
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 34
    Александр Сирота
    Защитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 7
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 10
    Voloshyn, Nazar
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Kalitvintsev, Yuriy
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
Удары в створ
1
Штрафные
1
1
Фолы
LIVE
Трансляция матча Полесье - Динамо
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO
Трансляция
8'
6'
Бущан перехватил передачу с правого фланга атаки соперников в центре штрафной, после чего его атаковал Ариелсон.
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Андриевский забросил мяч на правый фланг штрафного на Волошина, который пятой перевел на пустые для Буяльского.
2'
Опасный момент
Козак с короткого паса Ариелсона на правом фланге штрафной выстрелил мимо ближней стойки.
1'
Тымчик бросил аут на правом фланге точно за лицевую, а не в направлении Караваева.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Полесье идет четвертым с 5 победами, 1 ничьей и 3 поражениями - 16 очков.
Инфо
Динамо идет пятым с 5 победами и 1 поражением - 15 очков.
Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Шепелев, Малыш, Царенко, Биловар, Бенито, Рамадани, Кабаев.
Динамо Киев: Бущан - Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак - Бражко, Андриевский - Караваев, Буяльский, Волошин - Ванат.
Запасные: Кудрик, Гитченко, Огиря, Янаков, Шаповал, Шастал, Поспелов, Будковский, Мустафаев, Грицук.
Полесье: Бойко - Морозко, Чоботенко, Крушинский, Шабанов, Смоляков - Козак, Кушниренко, Танковский, Макуана - Ариелсон.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Центральный (Житомир, Украина) сыграют житомирское Полесье и Динамо Киев.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 13:00 - Сегодня ФК Звягель ФК Звягель 0 Дружба Дружба 1 Завершен 12:30 - Сегодня Чайка Чайка 5 Васт Васт 1 Завершен 12:00 - Сегодня Реал Фарма Реал Фарма 0 Рух-2 Рух-2 0 Завершен 03:30 - Сегодня Палмейрас Палмейрас 1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1 Завершен 22:00 - Вчера Астон Вилла Астон Вилла 1 Зриньски Зриньски 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Полесье - Динамо 06.10.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Полесье (Житомир) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 06.10.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Полесье (Житомир) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Динамо и Полесье в предыдущем футбольном матче 15.08.2020 закончилось с такими результатами: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - Динамо можно посмотреть 06.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Полесье - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против Колос - 01.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против ФК Александрия - 01.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Полесье - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.