Полесье - Динамо онлайн трансляция матча

Вы знали, что FC Polissya забил 67% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Динамо Киев забил 38% голов между минутами 76-90?

FC Polissya выиграл 3 домашних матчей подряд.

FC Polissya не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Динамо Киев не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Polissya выигрывает первый тайм в 50% матчей, Динамо Киев выигрывает в 42% матчей.

FC Polissya выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Динамо Киев выигрывает в 42%.

Победителем прошлой встречи была команда FC Polissya.

В их последнюю встречу команда FC Polissya победила в 1 гол(а).

Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.

FC Polissya забивает 1.88 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Polissya.

Обе команды не забили в своем последнем матче.