Полесье - Динамо онлайн трансляция матча

Поединок между командой Полесье (Житомир) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Tsentralnyi Stadion.
Дата проведения матча: 06.10.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между клубами Полесье (Житомир) и командой Динамо (Киев):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение Динамо и Полесье в предыдущем футбольном матче 15.08.2020 закончилось с такими результатами: 5:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против Колос - 01.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против ФК Александрия - 01.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.
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