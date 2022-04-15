Дженоа - Милан онлайн трансляция матча

Поединок между командой Дженоа (Генуя) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч пройдет на стадионе Луиджи Феррарис.
Дата проведения матча: 07.10.2023
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Дженоа (Генуя) и командой Милан (Милан):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Милан и Дженоа в предыдущем футбольном матче 15.04.2022 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Алберто Жилардино и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко
Предыдущий матч команды Дженоа был сыгран против Удинезе - 01.10.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Предыдущий матч команды Милан был сыгран против "Боруссия" - 04.10.2023, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2023/2024 и закончился ничьей.
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