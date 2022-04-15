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Дженоа - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 07 октября 2023, 21:45 - Луиджи Феррарис . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Марко Пиччинини
Рейтинг матча:
Дженоа
Генуя
0 - 0
Обновить
78'
Милан
Милан
Смотреть трансляцию
Ход матча
21' Тео 22' Алессандро Флоренци
46' Ноа Окафор Вышел: Рафаэл Леау 46' Чуквуезе, Самуэль Вышел: Кристиан Пулишич 47' Musah, Yunus 62' Ясин Адли 66' Ясин Адли Вышел: Оливье Жиру 66' Алессандро Флоренци Вышел: Давиде Калабрия
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
31%
Ничья
38%
Милан
31%
П1: 5.68 Х: 2.46 П2: 2.13
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Дженоа и Милан 0-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 17 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 5 раз, 4 сыграла в ничью и 8 победы команды Милан. Разница голов 21-14 в пользу команды Милан.
  • Во время последних 35 встреч, команда Дженоа выиграла 7 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-27 в пользу команды Милан
  • Последняя домашняя победа Дженоа над Милан была в 2016
  • Милан выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Вы знали, что Милан забил 33% голов между минутами 31-45?
  • Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Милан не проигрывает в последних 4 играх.
  • Дженоа без побед над Милан в последних 4 играх.
  • Дженоа не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Милан не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Mateo Retegui лучший бомбардир Дженоа с 3 голами. Olivier Giroud забил 4 раз за Милан
  • Дженоа выигрывает первый тайм в 47% матчей, Милан выигрывает в 48% матчей.
  • Дженоа выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Милан выигрывает в 48%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 2 гол(а).
  • Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Команда Милан проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 0, команда Милан выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Команда Дженоа выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Дженоа забивает 0.8 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 2.4 гола против команды Дженоа (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Милан - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Милан - 1.2.
  • Дженоа забивает 1.77 гола, играя дома, а Милан забивает 1.28 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Дженоа забил 30% голов между минутами 31-45?
  • Дженоа пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Личные встречи
Дженоа
5
Побед
22
Игр
14
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
15.04.2022 - 22:00 Милан 2 - 0 Завершен Дженоа
Кубок Италии 2021/2022
13.01.2022 - 22:00 Милан 3 - 1 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 3 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 13:30 Милан 2 - 1 Завершен Дженоа
Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2023/2024
01.10.2023 - 16:00 Удинезе 2 - 2 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2023/2024
28.09.2023 - 21:45 Дженоа 4 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2023/2024
22.09.2023 - 21:45 Лечче 1 - 0 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2023/2024
16.09.2023 - 21:45 Дженоа 2 - 2 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2023/2024
03.09.2023 - 19:30 Торино 1 - 0 Завершен Дженоа П
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Последние матчи - Милан
Лига Чемпионов 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 Боруссия 0 - 0 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Милан 2 - 0 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2023/2024
27.09.2023 - 19:30 Кальяри 1 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2023/2024
23.09.2023 - 16:00 Милан 1 - 0 Завершен Эллас Верона В
Лига Чемпионов 2023/2024
19.09.2023 - 19:45 Милан 0 - 0 Завершен Ньюкасл Н
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Главные события
66'
Ясин Адли
Вышел: Оливье Жиру
66'
Алессандро Флоренци
Вышел: Давиде Калабрия
62'
Ясин Адли
47'
Musah, Yunus
46'
Ноа Окафор
Вышел: Рафаэл Леау
46'
Чуквуезе, Самуэль
Вышел: Кристиан Пулишич
22'
Алессандро Флоренци
21'
Тео
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
31%
Ничья
38%
Милан
31%
П1: 5.68 Х: 2.46 П2: 2.13
Составы команд
1
Мартинес Хосеп
22
Хоан Васкес
5
Dragusin, Radu Matei
13
Бани, Маттиа
4
de Winter, Koni
55
Хапс, Риджечиано
2
Мортен Торсби
32
Frendrup Morten
20
Стефано Сабелли
11
Алберт Тор Гудмундссон
17
Руслан Малиновский
16
Майгнан, Мике
42
Алессандро Флоренци
28
Thiaw, Malick
23
Фикайо Томори
19
Тео
80
Musah, Yunus
7
Ясин Адли
14
Рейндерс, Тийани
21
Чуквуезе, Самуэль
15
Лука Йович
17
Ноа Окафор
Стартовый состав
  • 11
    Алберт Тор Гудмундссон
    Нападающий
  • 17
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 55
    Хапс, Риджечиано
    Защитник
  • 2
    Мортен Торсби
    Полузащитник
  • 32
    Frendrup Morten
  • 20
    Стефано Сабелли
    Защитник
  • 22
    Хоан Васкес
    Защитник
  • 5
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
  • 4
    de Winter, Koni
    Защитник
  • 1
    Мартинес Хосеп
  • 21
    Чуквуезе, Самуэль
    Полузащитник
    46
  • 15
    Лука Йович
    Нападающий
  • 17
    Ноа Окафор
    46
  • 80
    Musah, Yunus
    Полузащитник
    47
  • 7
    Ясин Адли
    Полузащитник
    66 62
  • 14
    Рейндерс, Тийани
    Полузащитник
  • 42
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
    66 22
  • 28
    Thiaw, Malick
    Полузащитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 19
    Тео
    21
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Алберто Жилардино
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
13
Штрафные
6
6
Фолы
10
41%
Владение мячом
59%
1
ЖК
4
Удары в створ
2
2
Блокировано ударов
2
Офсайды
3
3
Сейвы
1
Удары мимо
3
1
Угловые
2
LIVE
Трансляция матча Дженоа - Милан
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
73'
72'
Мартинес ошибся при передаче и практически подарил мяч сопернику, но и он и защитники сумели выйти из этой ситуации
71'
"Россонери" потеряли мяч и уже хозяева получают право на контроль
70'
Желтая карточка
Де Винтер нарушает правила в центре поля, чтобы сорвать контратаку Милану. За это его и наказал Марко Пиччинини желтой карточкой. Первый "горчичник" у Дженоа
69'
"Грифоны" держат мяч у себя, попытка атаковать. Удар выполняет Френдруп с линии штрафной, но его удар заблокирован
68'
Замена
Первые замены производит Альберто Джилардино. Поле покидают Малиновский и Сабелли, вместо них выходят Кутлу и Экубан соответственно
67'
Уголовой
Угловой для "россонери". Прострел на ближнюю стойку и защитники Дженоа выбивают мяч
66'
Замена
Еще двойная ротация от Стефано Пьоли. Вместо Алди на поле вышел Жиру, а вместо Флоренци на поле вышел Калабрия
65'
Опасный момент
Леау пробивает по воротам головой после навеса, Мартинес выполняет великолепный сейв и вытаскивает мяч из самого угла ворот
64'
Инфо
В матче уже показаны четыре желтых карточки. Все в активе "россонери"
63'
Желтая карточка
Адли нарушает правила против Хапса, выбегавшего в перспективную контратаку, за это и получает предупреждение от Марко Пиччинини
62'
Опасный момент
Сабелли выполняет опасный прострел на ворота соперника и Гудмундссон совсем немного не успевает, чтобы замкнуть ее
61'
Инфо
Владение мячом на стороне "дьяволов", у них 59% против 41% у хозяев
60'
Игроки Милана играют очень широко выполняя серию коротких пасов, или длинные диагональные передачи
59'
Уже хозяева сумели вернуть себе мяч, но Фрэндруп теряет его в борьбе с двумя соперниками
58'
"Россонери" продолжают создавать проблемы у ворот Мартинеса, но пока защитники работают на отлично
57'
Гости продолжают играть с мячом, Рейндерс пробивает с линии штрафной, удар заблокирован, а на подборе Флоренци и он бьет издалека и мяч летит мимо ворот
56'
Неплохая передача на Рейндерса в штрафную Дженоа, но Мартинес опередил полузащитника Милана и забрал мяч в руки
55'
"Дьяволы" перехватили мяч и уже они пытаются растянуть защиту соперника играя очень широко
54'
Уже Дженоа развивает свою атаку, но пока перепасовываются с голкипером
53'
"Грифоны" достаточно высоко прессингуют соперника создавая проблемы для развития их атаки
52'
Неплохая передача на Гудмундссона, но тот проигрывает борьбу Томори и теряет мяч
50'
Игроки Милана продолжают контролировать мяч, перейдя центральную линию поля
51'
Малиновский демонтирует великолепный дриблинг в центре поля
49'
Уже "россонери" играют с мячом
48'
Гудмундссон простреливает в штрафную, Торсбю пытался пробить по воротам, но попал в ногу игроку Милана и арбитр фиксирует нарушение правил
47'
Желтая карточка
Марко Пиччинини показывает желтую карточку Муси за нарушение правил вблизи своей штрафной. У Дженоа есть право на выполнение опасного штрафного удара с левого фланга
46'
"Грифоны" продолжают контролировать мяч
46'
Свисток
Стартует второй тайм. Игроки Дженоа развели мяч с центра поля
Замена
Первые замены производит Стефано Пьоли в перерыве. Леау сменяет на поле Окафора, а Пулишич выходит вместо Чуквуэзе
Игроки возвращаются на поле
Как и ожидалось, Милан играет первым номером в этом матче. Но, несмотря на это, "грифоны" не сдаются и не сидят в защите, а пытаются поймать соперника на быстрых атаках или на неожиданных контратаках. Малиновский больше играет в защите, чем в нападении. "Россонери" гораздо ближе к забиванию гола в этом матче, но и хозяева не будут так легко сдаваться. Будут ли какие-либо изменения в составе или тактике после перерыва от обоих тренеров? Узнаем уже через пятнадцать минут
45+2'
Свисток
Марко Пиччинини дает свисток о завершении первого тайма
45+1'
Опасный момент
Окафор мощно простреливает на дальнюю стойку с левого фланга, там забегает Чуквуэзе, которого оставили все защитники одного, и совсем немного не успевает за мячом
45+1'
Инфо
К первому тайму добавлена ​​одна минута
45'
В последнюю минуту основного времени игра продолжается на половине поля хозяев и с мячом "россонери"
44'
Малиновский выиграл борьбу с Чуквуэзе на линии поля, не позволив сопернику продолжить свои атакующие действия
43'
Длинный пас на Торсбю, тот не успевал за мячом и Меньян корпусом прикрыл мяч и позволил ему выйти за пределы поля
42'
Офсайд
Чуквуэзе получил пас со штрафного из центральной части, уже собирался развивать атаку, но раздался свисток арбитра, о фиксации офсайда
41'
Первый угловой для "россонери". Навес с левого фланга и Мартинес рукой переводит мяч дальше на правый фланг
40'
"Россоблу" достаточно тяжело выйти в атаку, соперники достаточно легко отбирают у них мяч
39'
"Грифоны" пытались выйти в атаку, Торсбю потерял мяч на половине Милана
38'
Малиновский на левом фланге выполнял длинную диагональную передачу, но неудачно и пас слишком сильный
37'
"Грифоны" вернули себе мяч, но развить свою атаку пока не могут
36'
Гудмундссон зашел в штрафную соперника, но проиграл борьбу с защитником и потерял мяч
35'
Штрафной выполняет Милан после нарушения правил Малиновским вблизи своей штрафной. Адли отдает пас на Флоренци в зону полукруга штрафной, тот пробивает по воротам и мяч летит значительно выше
34'
Затяжная атака Милана, прострел с правого фланга от Чуквуэзе, навес с левого фланга Рейндерса, защитники сумели отбить все атаки
33'
Милан контролирует мяч на половине поля хозяев, но пока не спешат в атаку
32'
"Грифоны" пытаются поймать соперника на быстрой атаке, но заброс в штрафную был прерван защитником и мяч пришлось возвращать назад для развития новой атаки
31'
Заброс на Окафора, но немного сильнее, чем требовалось и мяч оказывается в руках Мартинеса
30'
Адли пытался выполнить проход в штрафную, но не справился с тремя защитниками сразу
29'
Гости продолжают контролировать мяч и уже вдесятером находятся на половине поля соперника
28'
Рейндерс издалека бьет по воротам, мяч пролетает рядом со штангой
27'
Инфо
По состоянию на сейчас владение мячом на стороне Милана. У "дьяволов" 53%, а у Дженоа – 47%
26'
Гости контролируют мяч в центре поля
25'
Опасный момент
Попытка атаки от "россоблу", Гудмундссон проходит в штрафную "дьяволов", обыгрывает защитников, пробивает по воротам и его удар заблокирован соперником. На подборе также игроки Дженоа, но удар был намного выше ворот
24'
Уголовой
Первый угловой в матче. Корнер выполняют "грифоны". Пас на ближнюю стойку, а оттуда сброс на Малиновского, но Руслан не успевает за мячом и защитники Милана выбивают мяч
23'
Малиновский выполняет навес со штрафного, неудачно и мяч возвращается на половину поля хозяев
22'
Желтая карточка
Теперь уже Флоренци нарушил правила на своей половине поля, чтобы сорвать быструю атаку соперника, за это он также получает "горчичник" от арбитра
21'
Желтая карточка
Эрнандес нарушил правила против Френрупа коварно толкнув его в спину, за что и получил предупреждение
20'
Снова мяч у "дьяволов" и они на половине поля Дженоа
19'
Опасный момент
Снова атака Милана и снова прострельная передача Чуквуэзе, а там Рейндерс пробивает с линии штрафной и Дрегушин блокирует этот удар
18'
Пока мяч не задерживается у "грифонов" и только они переходят половину поля то теряют его
17'
Опасный момент
Чуквуэзе простреливает на одиннадцать метров и там Окафор пробивает по воротам, Мартинес в падении отбивает мяч ногой
16'
Опасный момент
Чуквуэзе навешивал с правого фланга, Драгушин отбил передачу, а дальше Флоренци издалека пробивает по воротам, прямо по центру ворот и Мартинес забирает мяч в руки
15'
Дженоа пыталась выйти в атаку, однако Торсбю нарушил правила на половине поля соперника
14'
Гости нарушают правила в атаке и мяч переходит "россоблу"
13'
"Россонери" зашли в штрафную Дженоа, но продолжить атаку не сумели и защитники "грифонов" выбили мяч
12'
"Грифоны" перешли половину поля и уже на стороне соперника потеряли мяч
11'
Хозяева контролируют мяч на своей половине поля
10'
Желтая карточка
Альберто Джилардино был очень удивлен и взбешен решением арбитра не назначать пенальти или даже не подождать пересмотра VAR. Марко Пиччинини показывает предупреждение главному тренеру Дженоа за его поведение
9'
Васкес заходит в штрафную Милана и в борьбе с соперником падает, свисток арбитра молчит
8'
Теперь мяч у "россоблу", но они играют от голкипера и пройти центр поля пока не могут
7'
"Дьяволы" перехватили мяч и перепасываются в центре поля
6'
Дженоа контролирует мяч, но пройти к воротам Ментяна для них пока тяжело
5'
Пока команды играют осторожнее
4'
Пасс на Гундмундоссона с левого фланга в штрафную Милана, но нападающий не смог удачно обработать мяч и потерял его
3'
Опасный момент
Опасный пас выполняет Чуквуэзе на Окафора в штрафную Дженоа, тот пытается остановить мяч, но неудачно и Мартинес забирает мяч в руки
3'
Хозяева перехватили мяч на половине поля соперника, пытались создать атаку, но Торсбю отдал неточный пас
2'
Пока игра проходит у ворот "грифонов"
1'
Гости уже предприняли попытку пройти к воротам соперника, но потеряли мяч
1'
Свисток
Марко Пиччинини дает свисток о начале матча
Милан начнет этот матч с центра поля
Команды уже вышли на поле
Инфо
Арбитр встречи: Марко Пиччинини
Главный тренер Дженоа: Альберто Джилардино
Инфо
Стартовый состав Дженоа (4-4-2): Мартинес – Васкес, Дрегушин, Бани (с), Де Винтер – Хапс, Торсбю, Фрэндруп, Сабелли – Гудмундссон, Малиновский
Главный тренер Милана: Стефано Пьоли
Инфо
Стартовый состав Милана (4-3-3): Меньян – Эрнандес (с), Томори, Тиав, Флоренци – Рейндерс, Адли, Муса – Окафор, Йович, Чуквуэзе
После семи туров Дженоа занимает четырнадцатую строчку турнирной таблицы, имея восемь очков за две победы и две ничьи в предыдущих матчах. Милан сейчас располагается на втором месте в итальянском чемпионате с восемнадцатью очками, уступая лишь один балл, первой строчке Интеру, но последние уже провели свой матч в текущем туре
Матч пройдет в Генуе на арене "Стадио Луиджи Феррарис" и начнется в 21:45 по киевскому времени
Добрый вечер, уважаемые читатели. Сегодня Ua-Football проведет для вас текстовую трансляцию матча восьмого тура Итальянской Серии А Дженоа – Милан
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Анонс матча Дженоа - Милан 07.10.2023, Чемпионат Италии

Поединок между командой Дженоа (Генуя) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч пройдет на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 07.10.2023
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Дженоа (Генуя) и командой Милан (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Милан и Дженоа в предыдущем футбольном матче 15.04.2022 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Алберто Жилардино и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дженоа - Милан можно посмотреть 07.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Дженоа - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко

Предыдущий матч команды Дженоа был сыгран против Удинезе - 01.10.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против "Боруссия" - 04.10.2023, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Дженоа - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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