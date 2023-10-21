Черноморец - ФК Минай онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Минай выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 5-4 в пользу команды Минай

Игры прошлого года: 0-1 (Черноморец Одесса дома) и 0-1 (Минай дома).

Вы знали, что Черноморец Одесса забил 27% голов между минутами 16-30?

Черноморец Одесса не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Минай без побед в последних 13 играх.

Минай не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Черноморец Одесса не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Минай не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 3-1-0

Выездная статистика Минай в сезоне 0-2-3

Год назад, Черноморец Одесса была на 16 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 5 месте с 16 очками.

Год назад, Минай была на 12 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 16 месте с 4 очками.

Минай не забивает в последних 3 матчах.

Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 40% матчей, Минай выигрывает в 17% матчей.

Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Минай выигрывает в 17%.

Победителем прошлой встречи была команда Минай.

В их последнюю встречу команда Минай победила в 1 гол(а).

Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

Команда Минай проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 1, команда Минай выиграла 2, 2 ничьи.

Черноморец Одесса забивает 0.8 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 1 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Минай - 1.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Минай - 0.8.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды не забили в своем последнем матче.