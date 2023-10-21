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Черноморец - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 октября 2023, 15:00 - Черноморец . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
До начала
00 : 00 : 00
ФК Минай
Минай
Смотреть трансляцию
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
45%
Ничья
26%
ФК Минай
29%
П1: 1.75 Х: 6.40 П2: 2.77
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Минай выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 5-4 в пользу команды Минай
  • Игры прошлого года: 0-1 (Черноморец Одесса дома) и 0-1 (Минай дома).
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 27% голов между минутами 16-30?
  • Черноморец Одесса не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Минай без побед в последних 13 играх.
  • Минай не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Черноморец Одесса не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Минай не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 3-1-0
  • Выездная статистика Минай в сезоне 0-2-3
  • Год назад, Черноморец Одесса была на 16 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 5 месте с 16 очками.
  • Год назад, Минай была на 12 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 16 месте с 4 очками.
  • Минай не забивает в последних 3 матчах.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 40% матчей, Минай выигрывает в 17% матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Минай выигрывает в 17%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Минай.
  • В их последнюю встречу команда Минай победила в 1 гол(а).
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • Команда Минай проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 1, команда Минай выиграла 2, 2 ничьи.
  • Черноморец Одесса забивает 0.8 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 1 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Минай - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Минай - 0.8.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Черноморец Одесса забивает 1 гола, играя дома, а Минай забивает 0.65 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
1
Побед
5
Игр
2
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
20.05.2023 - 13:00 Черноморец 0 - 1 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Черноморец
Первая лига 2021
16.11.2019 - 17:00 Черноморец 1 - 1 Завершен ФК Минай
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 17:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Заря Н
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 15:03 Черноморец 1 - 0 Завершен Полесье В
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Оболонь П
Кубок Украины 23-25
27.09.2023 - 14:15 Виктория 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 1 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Показать больше
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
45%
Ничья
26%
ФК Минай
29%
П1: 1.75 Х: 6.40 П2: 2.77
LIVE
Трансляция матча Черноморец - ФК Минай
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Инфо
Арбитр — Владимир Новохатный.
Запасные: Билык (в), Шевченко (в), Дада, Авагимян, Бойчук, Вакула, Гучек, Данилюк, Ухань, Хадида.
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Варакута — Брагару, Ермаков, Салюк, Путря (к) — Васильев, Шпорн — Бадибанга, Кузик, Штогрин — Иеде. Главный тренер — Роман Григорчук.
Запасные: Кемкин (в), Ольховой (в), Гечев, Голуб, Дмитрук, Кораблин, Кравчук, Одарюк, Панасенко, Петько.
Инфо
Стартовый состав Миная: Бандура (к) — Булеза, Немчанинов, Мельник, Солдат — Рогозинский, Ралюченко, Витенчук, Твердохлеб — Гуничев, Вишневский. Главный тренер — Владимир Шаран.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 11-го тура УПЛ Черноморец – Минай.
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Последние матчи
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Анонс матча Черноморец - ФК Минай 21.10.2023, Премьер-лига

Матч между командой Черноморец (Одесса) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 21.10.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Черноморец (Одесса) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Минай, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 20.05.2023 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - ФК Минай можно посмотреть 21.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Кривбасс - 08.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Рух - 08.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Черноморец - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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