Черноморец - ФК Минай онлайн трансляция матча

Матч между командой Черноморец (Одесса) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Черноморец.
Дата проведения матча: 21.10.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между клубами Черноморец (Одесса) и командой ФК Минай (Минай):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Минай, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 20.05.2023 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Кривбасс - 08.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Рух - 08.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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