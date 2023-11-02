Динамо - Шахтер онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Динамо Киев иШахтер Донецк, когда Динамо Киев играет дома, 0- 0. 5 игры закончились с этим результатом

За последние 26 встреч когда команда Динамо Киев играла дома, команда Динамо Киев выиграла 8 раз, 9 сыграла в ничью и 9 победы команды Шахтер Донецк. Разница голов 30-28 в пользу команды Шахтер Донецк.

Во время последних 71 встреч, команда Динамо Киев выиграла 20 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-68 в пользу команды Шахтер Донецк

Последняя домашняя победа Динамо Киев над Шахтер Донецк была в 2018

Игры прошлого года: 1-1 (Динамо Киев дома) и 3-1 (Шахтер Донецк дома).

Вы знали, что Динамо Киев забил 35% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Шахтер Донецк забил 25% голов между минутами 16-30?

Шахтер Донецк получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Динамо Киев не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 3-3-0

Динамо Киев пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.

Динамо Киев выигрывает первый тайм в 43% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 49% матчей.

Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 49%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Динамо Киев.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Динамо Киев (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 1, команда Шахтер Донецк выиграла 2, 2 ничьи.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.

Команда Динамо Киев выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

Динамо Киев забивает 0.6 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 1.4 гола против команды Динамо Киев (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Шахтер Донецк - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Шахтер Донецк - 0.8.

Обе команды проиграли их последние матчи.