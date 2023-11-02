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Динамо - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 ноября 2023, 17:00 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Козык, Ярослав
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
3'
Шахтер
Донецк
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Ход матча
Кто победит?
68 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
35%
Ничья
21%
Шахтер
44%
П1: 2.70 Х: 5.09 П2: 1.84
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Динамо Киев иШахтер Донецк, когда Динамо Киев играет дома, 0- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • За последние 26 встреч когда команда Динамо Киев играла дома, команда Динамо Киев выиграла 8 раз, 9 сыграла в ничью и 9 победы команды Шахтер Донецк. Разница голов 30-28 в пользу команды Шахтер Донецк.
  • Во время последних 71 встреч, команда Динамо Киев выиграла 20 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-68 в пользу команды Шахтер Донецк
  • Последняя домашняя победа Динамо Киев над Шахтер Донецк была в 2018
  • Игры прошлого года: 1-1 (Динамо Киев дома) и 3-1 (Шахтер Донецк дома).
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 35% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 25% голов между минутами 16-30?
  • Шахтер Донецк получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Динамо Киев не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 3-3-0
  • Динамо Киев пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 43% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 49% матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 49%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Динамо Киев.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Динамо Киев (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 1, команда Шахтер Донецк выиграла 2, 2 ничьи.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Команда Динамо Киев выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Динамо Киев забивает 0.6 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 1.4 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Шахтер Донецк - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Шахтер Донецк - 0.8.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Динамо Киев забивает 1.84 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
16
Побед
52
Игр
25
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
16.10.2022 - 17:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Шахтер
Суперкубок Украины 2021
22.09.2021 - 21:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 15:00 Колос 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
06.10.2023 - 15:00 Полесье 3 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 19:00 Динамо 4 - 2 Завершен ФК Александрия В
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Динамо П
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Последние матчи - Шахтер
Кубок Украины 23-25
30.10.2023 - 15:00 Виктория 0 - 3 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2023/2024
25.10.2023 - 19:45 Барселона 2 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Шахтер 3 - 0 Завершен ЛНЗ В
Лига Чемпионов 2023/2024
04.10.2023 - 19:45 Ройял Антверпен 2 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Ворскла П
Показать больше
Кто победит?
68 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
35%
Ничья
21%
Шахтер
44%
П1: 2.70 Х: 5.09 П2: 1.84
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 4
    Денис Попов
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 9
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 14
    Diachuk, Maksym
    Защитник
  • 4
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 77
    Olabiran, Muyiwa
    Полузащитник
  • 10
    Voloshyn, Nazar
    Нападающий
  • 6
    Brazhko, Volodymyr
    Полузащитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 5
    Валерий Бондарь
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 8
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 14
    Даниил Сикан
  • 16
    Azarov, Irakli
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 39
    Martins da Silva, Newertton
Запасные игроки
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Марино Пушич
LIVE
Трансляция матча Динамо - Шахтер
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В эфире
2+2
Трансляция
1'
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Шахтер идет четвертым с 6 победами, 3 ничьими и 1 поражением - 21 очко.
Инфо
Динамо идет седьмым с 5 победами, 1 ничьей и 3 поражениями - 16 очков.
Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Чигринский, Мироши, Ракицкий, Кастилло, Эгиналду, Швед, Топалов, Назарина, Кащук, Келси.
Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров - Степаненко - Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон - Сикан.
Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Пономаренко, Малыш, Михавко, Саленко, Сирота, Царенко, Биловар, Рамадани, Супряга.
Динамо Киев: Бущан - Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак - Бражко, Шепелев - Караваев, Шапаренко, Волошин - Бенито.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Ярослав Козык (Мукачево, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Динамо им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют Динамо Киев и донецкий Шахтер.
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Анонс матча Динамо - Шахтер 03.11.2023, Премьер-лига

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 03.11.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Шахтер в предыдущем футбольном матче 22.04.2023 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Марино Пушич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Шахтер можно посмотреть 03.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Колос - 28.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Виктория - 30.10.2023, в рамках турнира Кубок Украины 23-25 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Динамо - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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