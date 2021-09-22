  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Шахтер Смотреть онлайн
В тренде

Динамо - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 октября 2021, 19:30 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
3'
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
31%
Ничья
28%
Шахтер
41%
П1: 2.87 Х: 2.66 П2: 2.87
П1: 3.00 Х: 2.60 П2: 2.88
П1: 2.87 Х: 2.66 П2: 2.87
П1: 2.87 Х: 2.66 П2: 2.87
П1: 2.85 Х: 2.65 П2: 2.80
Интересные факты
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 39% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 45% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Шахтер Донецк - 1.6.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 2, команда Шахтер Донецк выиграла 3, 0 ничьи.
  • Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 3-1-0
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 4 играх.
  • Динамо Киев забивает 1.2 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 2 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Команда Динамо Киев выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Домашняя статистика Динамо Киев в сезоне 5-0-0
  • Viktor Tsygankov лучший бомбардир Динамо Киев с 7 голами. Lassina Franck Traore забил 6 раз за Шахтер Донецк
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 3 гол(а).
  • Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Шахтер Донецк - 3.2.
  • Наиболее популярный счет между Динамо Киев и Шахтер Донецк 0-2. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 45%.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Динамо Киев забивает 1.68 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Динамо Киев выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • За последние 24 встреч когда команда Динамо Киев играла дома, команда Динамо Киев выиграла 8 раз, 7 сыграла в ничью и 9 победы команды Шахтер Донецк. Разница голов 29-27 в пользу команды Шахтер Донецк.
  • Динамо Киев не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 68 встреч, команда Динамо Киев выиграла 20 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 93-66 в пользу команды Шахтер Донецк
  • В домашних играх Динамо Киев не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Игры прошлого года: 0-3 (Динамо Киев дома) и 0-1 (Шахтер Донецк дома).
  • Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 32% голов между минутами 31-45?
  • В Премьер-лига, Динамо Киев одержала 5 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 39% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Динамо
16
Побед
49
Игр
24
Побед
Шахтер
Суперкубок Украины 2021
22.09.2021 - 21:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Динамо
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Шахтер 0 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершен Шахтер
Суперкубок Украины 2021
25.08.2020 - 21:00 Шахтер 1 - 3 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Бавария 5 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Рух 0 - 2 Завершен Динамо В
Суперкубок Украины 2021
22.09.2021 - 21:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Динамо 0 - 0 Завершен Бенфика Н
Показать больше
Последние матчи - Шахтер
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 19:45 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Верес В
Суперкубок Украины 2021
22.09.2021 - 21:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 5 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 19:45 Шериф 2 - 0 Завершен Шахтер П
Показать больше
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
31%
Ничья
28%
Шахтер
41%
П1: 2.87 Х: 2.66 П2: 2.87
П1: 3.00 Х: 2.60 П2: 2.88
П1: 2.87 Х: 2.66 П2: 2.87
П1: 2.87 Х: 2.66 П2: 2.87
П1: 2.85 Х: 2.65 П2: 2.80
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 22
    Vitinho
    Нападающий
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 2
    Додо
    Защитник
Запасные игроки
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 73
    Shkurin, Ilia
    Нападающий
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 99
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 25
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 45
    Даниил Сикан
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 81
    Анатолий Трубин
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Роберто Де Дзерби
Трансляция
Запасные: Трубин, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Тете, Мудрик, Судаков, Сикан.
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Марлон Матвиенко — Майкон, Степаненко — Марлос, Алан Патрик, Соломон — Педриньо.
Запасные: Бойко, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Тымчик, Шкурин, Супряга, Антюх.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Витиньо.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Шандор (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют Динамо Киев и донецкий Шахтер.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 17:30 - Сегодня Белененсеш Белененсеш 0 Тондела Тондела 2 Завершен 17:15 - Сегодня Эспаньол Эспаньол 2 Реал Реал 1 Завершен 17:00 - Сегодня Серен Юнайтед Серен Юнайтед 5 Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 1 Завершен 17:00 - Сегодня Металлист 1925 Металлист 1925 1 ФК Минай ФК Минай 0 Завершен 17:00 - Сегодня Заря Заря 2 Десна Десна 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Динамо - Шахтер 03.10.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 03.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Динамо в предыдущем футбольном матче 22.09.2021 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Шахтер можно посмотреть 03.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против "Бавария" - 29.09.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против "Интер" - 28.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен