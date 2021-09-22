Динамо - Шахтер онлайн трансляция матча

Динамо Киев выигрывает первый тайм в 39% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 45% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Шахтер Донецк - 1.6.

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.

Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 2, команда Шахтер Донецк выиграла 3, 0 ничьи.

Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 3-1-0

Шахтер Донецк не проигрывает в последних 4 играх.

Динамо Киев забивает 1.2 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 2 гола против команды Динамо Киев (в среднем).

Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Команда Динамо Киев выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

Домашняя статистика Динамо Киев в сезоне 5-0-0

Viktor Tsygankov лучший бомбардир Динамо Киев с 7 голами. Lassina Franck Traore забил 6 раз за Шахтер Донецк

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 3 гол(а).

Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Шахтер Донецк - 3.2.

Наиболее популярный счет между Динамо Киев и Шахтер Донецк 0-2. 10 игры закончились с этим результатом.

Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 45%.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

Динамо Киев не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Динамо Киев забивает 1.68 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Шахтер Донецк выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Динамо Киев выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.

За последние 24 встреч когда команда Динамо Киев играла дома, команда Динамо Киев выиграла 8 раз, 7 сыграла в ничью и 9 победы команды Шахтер Донецк. Разница голов 29-27 в пользу команды Шахтер Донецк.

Динамо Киев не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 68 встреч, команда Динамо Киев выиграла 20 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 93-66 в пользу команды Шахтер Донецк

В домашних играх Динамо Киев не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

Игры прошлого года: 0-3 (Динамо Киев дома) и 0-1 (Шахтер Донецк дома).

Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Динамо Киев забил 32% голов между минутами 31-45?

В Премьер-лига, Динамо Киев одержала 5 домашних побед подряд.