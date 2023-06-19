  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Дания - Словения Смотреть онлайн
В тренде

Дания - Словения онлайн трансляция матча

Евро 2024 - 17 ноября 2023, 21:45 - Паркен . Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Дания
1 - 0
Обновить
27'
Словения
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Дания
38%
Ничья
28%
Словения
34%
П1: 2.05 Х: 2.50 П2: 6.30
Интересные факты
  • Дания выиграл последние 4 матчи в Чемпионат Европы Квалификация.
  • В Чемпионат Европы Квалификация, Дания одержала 4 домашних побед подряд.
  • Словения выиграл последние 4 матчи в Чемпионат Европы Квалификация.
  • Вы знали, что Дания забил 35% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Словения забил 29% голов между минутами 16-30?
  • Дания имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Дания не проигрывает в последних 6 играх.
  • Дания выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Словения имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Словения не проигрывает в последних 5 играх.
  • Дания не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Чемпионат Европы Квалификация в этом сезоне
  • Словения не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Чемпионат Европы Квалификация в этом сезоне
  • Домашняя статистика Дания в сезоне 4-0-0
  • Jonas Wind лучший бомбардир Дания с 3 голами. Benjamin Sesko забил 4 раз за Словения
  • Дания забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Словения не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Словения забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Дания выигрывает первый тайм в 45% матчей, Словения выигрывает в 55% матчей.
  • Дания выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Словения выигрывает в 55%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Дания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дания% своих матчей.
  • Когда Словения лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Словения% своих матчей.
  • Когда Словения проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Словения% своих матчей.
  • Дания забивает 2.2 гола, играя дома, а Словения забивает 1.75 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Дания
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Словения
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 21:45 Словения 1 - 1 Завершен Дания
Последние матчи - Дания
Евро 2024 2024
17.10.2023 - 21:45 Сан-Марино 1 - 2 Завершен Дания В
Евро 2024 2024
14.10.2023 - 21:45 Дания 3 - 1 Завершен Казахстан В
Евро 2024 2024
10.09.2023 - 19:00 Финляндия 0 - 1 Завершен Дания В
Евро 2024 2024
07.09.2023 - 21:45 Дания 4 - 0 Завершен Сан-Марино В
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 21:45 Словения 1 - 1 Завершен Дания Н
Показать больше
Последние матчи - Словения
Новости команд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Дания
38%
Ничья
28%
Словения
34%
П1: 2.05 Х: 2.50 П2: 6.30
Составы команд
33
Каспер Шмейхель
4
Янник Вестергор
15
Андреас Кристенсен
2
Андерсен, Иоахим
15
Kristiansen, Victor
6
Норгаард, Кристиан
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
21
Мехле, Йоаким
25
Делай, Томас
23
Йонас Винд
9
Пулсен, Юссуф
13
Ян Облак
23
Karnicnik, Zan
23
Миха Блажич
29
Яка Бийол
64
Янца, Эрик
77
Вербич, Бенжамин
16
Адам Гнезда Черин
10
Тими Элсник
17
Ян Млакар
9
Vipotnik, Zan
30
Sesko, Benjamin
Стартовый состав
  • 9
    Пулсен, Юссуф
    Нападающий
  • 25
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 23
    Йонас Винд
    Полузащитник
  • 15
    Kristiansen, Victor
    Защитник
  • 6
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 21
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 4
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 15
    Андреас Кристенсен
  • 2
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 33
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 9
    Vipotnik, Zan
    Нападающий
  • 30
    Sesko, Benjamin
    Нападающий
  • 77
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 16
    Адам Гнезда Черин
  • 10
    Тими Элсник
    Полузащитник
  • 17
    Ян Млакар
    Нападающий
  • 23
    Karnicnik, Zan
    Защитник
  • 23
    Миха Блажич
    Защитник
  • 29
    Яка Бийол
  • 64
    Янца, Эрик
    Защитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Каспер Хьюлманд
  • Матьяз Кек
Статистика матча
4
Штрафные
3
2
Фолы
4
4
Удары в створ
1
Угловые
Сейвы
3
66%
Владение мячом
34%
1
Удары мимо
1
Офсайды
LIVE
Трансляция матча Дания - Словения
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO Футбол Второй
Трансляция
26'
Гоооол!!!
22'
Офсайд
Меле отправил мяч в сетку, но гол сразу же был отменен из-за офсайда.
19'
Шешко имел все шансы вырваться один на один, но Кристенсен в последний момент достал мяч в подкате.
15'
Винд подкараулил ошибку защитника и нанес очередной удар по воротам. В этот раз неудачно, легкая добыча для голкипера.
13'
Шешко пронесся по флангу и выполнял прострел на дальнюю. Могло быть опасно, если бы кто-то из партнеров Беньямина открылся в эту зону.
12'
Опасный момент
Облак достает мяч из угла после удара Винда головой с нескольких метров! Классный сейв от капитана сборной Словении.
9'
Облак со второй попытки фиксирует мяч в руках после дальнего удара Норгора.
5'
Спокойно начинают поединок обе команды. Первыми словенцы немного проконтролировали мяч, сейчас инициатива перешла к датчанам.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания).
Запасные: Германсен (в), Реннов (в), Орайли, Дарами, Дольберг, Дрейер, Йенсен, Расмус Кристенсен, Линдстрем, Нельссон, Стрюгер Ларсен, Юльман.
Инфо
Стартовый состав Дании: Шмайхель (к) — Вестергорд, Кристенсен, Андерсен — Кристиансен, Норгор, Хёйбьерг, Меле — Дилейни, Винд — Поульсен. Главный тренер — Каспер Юльман.
Запасные: Белец (в), Турк (в), Балковец, Горенц Станкович, Дркушич, Жугель, Зайц, Захович, Куртич, Ловрич, Стоянович, Шпорар.
Инфо
Стартовый состав Словении: Облак (к) — Янжа, Бийол, Блажич, Корничник — Млакар, Элсник, Гнезда Черин, Вербич — Шешко, Випотник. Главный тренер — Матьяж Кек.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча отбора на Евро 2024 Дания – Словения.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Украина Украина 4 Люксембург Люксембург 0 Завершен 19:00 - Сегодня Молдова Молдова 1 Албания Албания 1 Завершен 19:00 - Сегодня Греция Греция 2 Новая Зеландия Новая Зеландия 0 Завершен 19:00 - Сегодня Финляндия Финляндия 4 Северная Ирландия Северная Ирландия 0 Завершен 18:00 - Сегодня Гана Гана 0 Мадагаскар Мадагаскар 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча Дания - Словения 17.11.2023, Евро 2024

Матч между командой Дания и командой Словения будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024, матч начнется на стадионе Паркен.

Дата проведения матча: 17.11.2023
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Дания и командой Словения:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Словения и Дания в предыдущем футбольном матче 19.06.2023 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Каспер Хьюлманд и Матьяз Кек разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дания - Словения можно посмотреть 17.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2024. Текстовую трансляцию матча Дания - Словения, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Прошедший матч команды Дания был сыгран против Сан-Марино - 17.10.2023, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Дания.

Команда гостей

Название: Словения
Страна: Словения

Предыдущий поединок команды Словения был сыгран против Северная Ирландия - 17.10.2023, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Словения.

Следите за результатами матча Дания - Словения онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Евро 2024 и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.