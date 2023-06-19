Дания - Словения онлайн трансляция матча

Матч между командой Дания и командой Словения будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024, матч начнется на стадионе Паркен.
Дата проведения матча: 17.11.2023
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Дания и командой Словения:
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Словения и Дания в предыдущем футбольном матче 19.06.2023 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Каспер Хьюлманд и Матьяз Кек разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд
Прошедший матч команды Дания был сыгран против Сан-Марино - 17.10.2023, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Дания.
Название: Словения
Страна: Словения
Предыдущий поединок команды Словения был сыгран против Северная Ирландия - 17.10.2023, в рамках турнира Евро 2024 2024 и закончился победой команды Словения.
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