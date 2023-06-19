Дания - Словения онлайн трансляция матча

Дания выиграл последние 4 матчи в Чемпионат Европы Квалификация.

В Чемпионат Европы Квалификация, Дания одержала 4 домашних побед подряд.

Словения выиграл последние 4 матчи в Чемпионат Европы Квалификация.

Вы знали, что Дания забил 35% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Словения забил 29% голов между минутами 16-30?

Дания имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Дания не проигрывает в последних 6 играх.

Дания выиграл 6 домашних матчей подряд.

Словения имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Словения не проигрывает в последних 5 играх.

Дания не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Чемпионат Европы Квалификация в этом сезоне

Словения не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Чемпионат Европы Квалификация в этом сезоне

Домашняя статистика Дания в сезоне 4-0-0

Jonas Wind лучший бомбардир Дания с 3 голами. Benjamin Sesko забил 4 раз за Словения

Дания забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Словения не пропускает в 3 матчах подряд.

Словения забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Дания выигрывает первый тайм в 45% матчей, Словения выигрывает в 55% матчей.

Дания выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Словения выигрывает в 55%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Дания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дания% своих матчей.

Когда Словения лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Словения% своих матчей.

Когда Словения проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Словения% своих матчей.