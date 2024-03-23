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Дания - Швейцария: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Товарищеская игра будущих участников Украины на Евро – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Дании и Швейцарии уже пробились на чемпионат Европы-2024, поэтому готовится к матчам первенства спаррингами с равными себе соперниками.
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Товарищеский матч
23 марта 2024. Копенгаген, "Паркен"
Дания 21:00 Швейцария
Трансляция – MEGOGO Футбол 3
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