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Отбор на ЧЕ-2024. Вербич хоронит Казахстан, Северная Ирландия удивляет датчан
Словения составит компанию Дании на Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Беньямин Вербич гарантировал Словении выход на Евро-2024 победным голом в концовке встречи с Казахстаном. Словенцам хватало домашней ничьей, но экс-динамовцу удалось снять все вопросы в концовке матча фирменным ударом в дальний угол. Подопечные Матьяжа Кека в целом провели солидную игру и никак не должны были проигрывать, но глупый провал в обороне в дебюте второго тайма стоил их нервов на всю оставшуюся часть поединка.
Без травмированных лидеров центра поля Бахтияра Зайнутдинова и капитана команды Асхата Тагыбергена игра "ястребов" была откровенно бессодержательной впереди. Время от времени неплохо прорывались флангами, но в итоге остроатакующий выбор на позициях латералей сыграл с Магомедом Адиевым дурную шутку – номинальный вингер Вороговской не справился слева в обороне и привёз ключевой для матча пенальти.
Шешко был без особой поддержки, но всё равно регулярно придумывал свои моменты сам. Плюс реализовал тот самый 11-метровый. В дебюте второго тайма Словения пропустила редкую контратаку и была жестоко наказана Оразовым. Но кроме вялой надежды казахам это ничего более не принесло – словенцы после пропущенного гола игру контролировали целиком.
В других матчах несобранная Дания попала на разъярённую Северную Ирландию, потерпев своё второе поражение в квалификации. Можно оправдывать неудачу полным отсутствием мотивации (первое место всё равно осталось за ними), но пиковая Дания 2-х или 3-летней давности никогда бы не позволила сопернику такому уровня даже мечтать о подобном результате.
"Зелёно-белые" реализовали всё, что только могли – два гола с двух ударов в створ. Но датчане сами подставлялись под контратаки, дарили дешёвые стандарты и были крайне неэффективны с мячом. Отсутствие прогресса в позиционной атаке Дании наблюдается уже не первый сбор. И без него у них регулярно возникают трудности с крайне посредственными оппонентами.
Финляндия скромно обыграла Сан-Марино за счёт неожиданного дубля фуллбека Пюрю Сойри. Но вряд ли это хоть как-то потешило "сине-белых", несмотря на три очка и финиш на третьей позиции. Тем более в концовке карлики неожиданно пошли на штурм и даже сократили дефицит. Весьма заурядная победа.
Отбор к Евро-2024
Группа H, 10-й тур
Словения – Казахстан 2:1
Любляна, Стожице
Голы: Шешко 41 (пен), Вербич 86 – Оразов 48
Словения: Облак, Стоянович, Карничник, Блажич, Бийол, Янжа (Дркушич, 87), Гнезда-Черин, Элшник, Шпорар (Куртич, 87), Шешко, Млакар (Вербич, 72)
Казахстан: Шацкий, Быстров, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Чесноков (Свиридов, 81), Бейсебеков (Тапалов, 82), Оразов, Куат (Кенесов, 64), Самородов
Северная Ирландия – Дания 2:0
Голы: Прайс 60, Чарльз 81
Северная Ирландия: Хазард, Хьюм, Макнейр, Тоул, Браун, Льюис, Прайс (Смит, 78), Сэвилл (Томпсон, 82), Чарльз, Чарльз (Уошингтон, 87), Тэйлор (Макменамин, 78)
Дания: Шмейхель, Р. Кристенсен, А. Кристенсен, Андерсен, Кристиансен, Йенсен (Дилэйни, 61), Юлманд (Винд, 73), О`Райли (Хейбьерг, 61), Линдстрем (Поульсен, 56), Дарами (Вестергор, 61), Дольберг
Сан-Марино – Финляндия 1:2
Голы: Берарди 90+7 (пен) – Сойри 50, 58
Сан-Марино: Симончини, Д`Аддарио, Палацци, Франчози, Росси (Баттистини, 78), Този, Маджи, Голинуччи, Муларони (Дзафферани, 78), Капиккьони, Ладзари, Витайоли (Берарди, 62)
Финляндия: Синисало, Сойри (Уронен, 70), Йенсен, Хосконен, Гальвес, Камара (Кайринен, 70), Тэйлор, Лингман, Луд (Похьянпало, 46), Хоканс (Челльман, 71), Пукки (Йенсен, 79)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Дания
|10
|7
|1
|2
|19-10
|22
|2
|Словения
|10
|7
|1
|2
|20-9
|22
|3
|Финляндия
|10
|6
|0
|4
|18-10
|18
|4
|Казахстан
|10
|6
|0
|4
|16-12
|18
|5
|Северная Ирландия
|10
|3
|0
|7
|9-13
|9
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|0
|10
|3-31
|0
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