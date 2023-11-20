Отбор на ЧЕ-2024. Вербич хоронит Казахстан, Северная Ирландия удивляет датчан

Беньямин Вербич гарантировал Словении выход на Евро-2024 победным голом в концовке встречи с Казахстаном. Словенцам хватало домашней ничьей, но экс-динамовцу удалось снять все вопросы в концовке матча фирменным ударом в дальний угол. Подопечные Матьяжа Кека в целом провели солидную игру и никак не должны были проигрывать, но глупый провал в обороне в дебюте второго тайма стоил их нервов на всю оставшуюся часть поединка.

Без травмированных лидеров центра поля Бахтияра Зайнутдинова и капитана команды Асхата Тагыбергена игра "ястребов" была откровенно бессодержательной впереди. Время от времени неплохо прорывались флангами, но в итоге остроатакующий выбор на позициях латералей сыграл с Магомедом Адиевым дурную шутку – номинальный вингер Вороговской не справился слева в обороне и привёз ключевой для матча пенальти.

Шешко был без особой поддержки, но всё равно регулярно придумывал свои моменты сам. Плюс реализовал тот самый 11-метровый. В дебюте второго тайма Словения пропустила редкую контратаку и была жестоко наказана Оразовым. Но кроме вялой надежды казахам это ничего более не принесло – словенцы после пропущенного гола игру контролировали целиком.

В других матчах несобранная Дания попала на разъярённую Северную Ирландию, потерпев своё второе поражение в квалификации. Можно оправдывать неудачу полным отсутствием мотивации (первое место всё равно осталось за ними), но пиковая Дания 2-х или 3-летней давности никогда бы не позволила сопернику такому уровня даже мечтать о подобном результате.

"Зелёно-белые" реализовали всё, что только могли – два гола с двух ударов в створ. Но датчане сами подставлялись под контратаки, дарили дешёвые стандарты и были крайне неэффективны с мячом. Отсутствие прогресса в позиционной атаке Дании наблюдается уже не первый сбор. И без него у них регулярно возникают трудности с крайне посредственными оппонентами.

Финляндия скромно обыграла Сан-Марино за счёт неожиданного дубля фуллбека Пюрю Сойри. Но вряд ли это хоть как-то потешило "сине-белых", несмотря на три очка и финиш на третьей позиции. Тем более в концовке карлики неожиданно пошли на штурм и даже сократили дефицит. Весьма заурядная победа.

Отбор к Евро-2024

Группа H, 10-й тур

Словения – Казахстан 2:1

Любляна, Стожице

Голы: Шешко 41 (пен), Вербич 86 – Оразов 48

Словения: Облак, Стоянович, Карничник, Блажич, Бийол, Янжа (Дркушич, 87), Гнезда-Черин, Элшник, Шпорар (Куртич, 87), Шешко, Млакар (Вербич, 72)

Казахстан: Шацкий, Быстров, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Чесноков (Свиридов, 81), Бейсебеков (Тапалов, 82), Оразов, Куат (Кенесов, 64), Самородов

Северная Ирландия – Дания 2:0

Голы: Прайс 60, Чарльз 81

Северная Ирландия: Хазард, Хьюм, Макнейр, Тоул, Браун, Льюис, Прайс (Смит, 78), Сэвилл (Томпсон, 82), Чарльз, Чарльз (Уошингтон, 87), Тэйлор (Макменамин, 78)

Дания: Шмейхель, Р. Кристенсен, А. Кристенсен, Андерсен, Кристиансен, Йенсен (Дилэйни, 61), Юлманд (Винд, 73), О`Райли (Хейбьерг, 61), Линдстрем (Поульсен, 56), Дарами (Вестергор, 61), Дольберг

Сан-Марино – Финляндия 1:2

Голы: Берарди 90+7 (пен) – Сойри 50, 58

Сан-Марино: Симончини, Д`Аддарио, Палацци, Франчози, Росси (Баттистини, 78), Този, Маджи, Голинуччи, Муларони (Дзафферани, 78), Капиккьони, Ладзари, Витайоли (Берарди, 62)

Финляндия: Синисало, Сойри (Уронен, 70), Йенсен, Хосконен, Гальвес, Камара (Кайринен, 70), Тэйлор, Лингман, Луд (Похьянпало, 46), Хоканс (Челльман, 71), Пукки (Йенсен, 79)