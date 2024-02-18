  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Дания решила передать Украине всю свою артиллерию
В тренде

Дания решила передать Украине всю свою артиллерию

Общие новости

Официальный Копенгаген считает, что по-другому нельзя

Дания решила передать Украине всю свою артиллерию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила с заявлением, в котором призвала европейские страны передавать Украине системы ПВО и боеприпасы, ведь "ей сейчас нужнее".

Об этом она заявила на 7-м Украинском ланче в Мюнхене и добавила, что на подобных мероприятиях редко раздаются призывы о именно неотложной потребности украинского войска в западном оружии.

Фредериксен отметила, что европейские лидеры часто говорят о задержке и долгом сроке производства оружия, однако можно Украине передать имеющееся оружие с текущих счетов армий западного мира.

“Но Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому, простите, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине”, - сказал Фредериксен.

Также политика добавила, что всем "надо делать больше" для помощи Украине.

По теме
yellow-arrow
Андрей Шевченко планирует пообщаться с владельцами украинских клубов
yellow-arrow
ВИДЕО. Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян
yellow-arrow
Силы Обороны за сутки уничтожили более 150 единиц российской техники
Дания война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Укрінформ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости