Дания решила передать Украине всю свою артиллерию
Официальный Копенгаген считает, что по-другому нельзя
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила с заявлением, в котором призвала европейские страны передавать Украине системы ПВО и боеприпасы, ведь "ей сейчас нужнее".
Об этом она заявила на 7-м Украинском ланче в Мюнхене и добавила, что на подобных мероприятиях редко раздаются призывы о именно неотложной потребности украинского войска в западном оружии.
Фредериксен отметила, что европейские лидеры часто говорят о задержке и долгом сроке производства оружия, однако можно Украине передать имеющееся оружие с текущих счетов армий западного мира.
“Но Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому, простите, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине”, - сказал Фредериксен.
Также политика добавила, что всем "надо делать больше" для помощи Украине.
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