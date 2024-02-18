Дания решила передать Украине всю свою артиллерию

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила с заявлением, в котором призвала европейские страны передавать Украине системы ПВО и боеприпасы, ведь "ей сейчас нужнее".

Об этом она заявила на 7-м Украинском ланче в Мюнхене и добавила, что на подобных мероприятиях редко раздаются призывы о именно неотложной потребности украинского войска в западном оружии.

Фредериксен отметила, что европейские лидеры часто говорят о задержке и долгом сроке производства оружия, однако можно Украине передать имеющееся оружие с текущих счетов армий западного мира.

“Но Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому, простите, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине”, - сказал Фредериксен.

Также политика добавила, что всем "надо делать больше" для помощи Украине.