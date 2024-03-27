Словения в товарищеском матче побеждает сборную Португалии в товарищеском матче

Сегодня, 26 марта, сборная Словении сыграла против Португалии в рамках товарищеского матча (2:0).

В начале первого тайма командам не удалось реализовать свои моменты.

А уже после перерыва сборная Словении вырывается вперед. Адам Черин на 72-й минуте пробил в левый нижний угол ворот - 1:0. А на 80' команда закрепляет свою победу. Тими Макс Элшлик попал в правую девятку ворот. Финальный свисток - 2:0.