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Словения в товарищеском матче побеждает сборную Португалии в товарищеском матче

Общие новости
Обновлено

2:0

Словения в товарищеском матче побеждает сборную Португалии в товарищеском матче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 26 марта, сборная Словении сыграла против Португалии в рамках товарищеского матча (2:0).

В начале первого тайма командам не удалось реализовать свои моменты.

А уже после перерыва сборная Словении вырывается вперед. Адам Черин на 72-й минуте пробил в левый нижний угол ворот - 1:0. А на 80' команда закрепляет свою победу. Тими Макс Элшлик попал в правую девятку ворот. Финальный свисток - 2:0.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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