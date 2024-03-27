Словения в товарищеском матче побеждает сборную Португалии в товарищеском матче
2:0
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 марта, сборная Словении сыграла против Португалии в рамках товарищеского матча (2:0).
В начале первого тайма командам не удалось реализовать свои моменты.
А уже после перерыва сборная Словении вырывается вперед. Адам Черин на 72-й минуте пробил в левый нижний угол ворот - 1:0. А на 80' команда закрепляет свою победу. Тими Макс Элшлик попал в правую девятку ворот. Финальный свисток - 2:0.
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