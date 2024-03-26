Четыре чемпионата Европы – четыре разных пути. Как Украина выходила на Евро

Украина квалифицировалась на чемпионат Европы 2024. Это четвертый подряд Евро, на котором будет представлена наша сборная. Примечательно, что на каждый из четырех чемпионатов Европы Украина выходила разным путем.

В 2012-м Украина прошла на Евро автоматически – как соорганизатор турнира (вместе с Польшей).

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В 2016-м Украина оказалась на Евро через классический плей-офф отбора. Сначала было третье место в группе, а затем победа в двухматчевом противостоянии над Словенией.

На Евро-2020 Украина отобралась как лучшая команда своей квалификационной группы.

2024-й год – выход на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций.