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Национальная сборная Украины

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Четыре чемпионата Европы – четыре разных пути. Как Украина выходила на Евро

Национальная сборная Украины
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Четыре чемпионата Европы – четыре разных пути. Как Украина выходила на Евро

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Украина квалифицировалась на чемпионат Европы 2024. Это четвертый подряд Евро, на котором будет представлена наша сборная. Примечательно, что на каждый из четырех чемпионатов Европы Украина выходила разным путем.

В 2012-м Украина прошла на Евро автоматически – как соорганизатор турнира (вместе с Польшей).

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В 2016-м Украина оказалась на Евро через классический плей-офф отбора. Сначала было третье место в группе, а затем победа в двухматчевом противостоянии над Словенией.

На Евро-2020 Украина отобралась как лучшая команда своей квалификационной группы.

2024-й год – выход на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций.

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Украина отбор на Евро-2024
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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