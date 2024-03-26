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Четыре чемпионата Европы – четыре разных пути. Как Украина выходила на Евро
Каждая история – уникальная
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украина квалифицировалась на чемпионат Европы 2024. Это четвертый подряд Евро, на котором будет представлена наша сборная. Примечательно, что на каждый из четырех чемпионатов Европы Украина выходила разным путем.
В 2012-м Украина прошла на Евро автоматически – как соорганизатор турнира (вместе с Польшей).
В 2016-м Украина оказалась на Евро через классический плей-офф отбора. Сначала было третье место в группе, а затем победа в двухматчевом противостоянии над Словенией.
На Евро-2020 Украина отобралась как лучшая команда своей квалификационной группы.
2024-й год – выход на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций.
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