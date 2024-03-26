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Украина в четвертый раз подряд вышла на чемпионат Европы
Стабильность
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Украина стала победителем плей-офф квалификации чемпионата Европы на пути В Лиги наций. В полуфинале подопечные Реброва одолели Боснию и Герцеговину 2:1, а в финале – с таким же счетом победили Исландию.
Этот выход на чемпионат Европы стал для Украины четвертым подряд. "Сине-желтые" играли на континентальных форумах в 2012-м, 2016-м, 2020-м (фактически – 2021-м) годах; и вот теперь выход на Евро-2024.
В группе чемпионата Европы 2024 Украина сыграет против Бельгии, Румынии и Словакии.
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