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Национальная сборная Украины

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Украина в четвертый раз подряд вышла на чемпионат Европы

Национальная сборная Украины

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Украина в четвертый раз подряд вышла на чемпионат Европы

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

Украина стала победителем плей-офф квалификации чемпионата Европы на пути В Лиги наций. В полуфинале подопечные Реброва одолели Боснию и Герцеговину 2:1, а в финале – с таким же счетом победили Исландию.

Этот выход на чемпионат Европы стал для Украины четвертым подряд. "Сине-желтые" играли на континентальных форумах в 2012-м, 2016-м, 2020-м (фактически – 2021-м) годах; и вот теперь выход на Евро-2024.

В группе чемпионата Европы 2024 Украина сыграет против Бельгии, Румынии и Словакии.

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Украина отбор на Евро-2024
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.03.2024 в 01:02
Така стабільність - ознака певного високого класу.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.03.2024 в 01:02
Така стабільність - ознака певного високого класу.
Ответить
0
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