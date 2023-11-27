СК Днепр-1 - Черноморец онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Черноморец 27.11.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 27.11.2023

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 07.05.2023 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Романс Григорчукс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Черноморец можно посмотреть 27.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Шахтер - 12.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Рух - 12.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.