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СК Днепр-1 - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 ноября 2023, 17:00 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
1 - 1
Обновить
перерыв
Черноморец
Одесса
Смотреть трансляцию
Ход матча
16' Александр Филиппов 21' Sarapii, Eduard 22' Артур Авагимян 26' Артур Авагимян
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
40%
Ничья
27%
Черноморец
33%
П1: 1.98 Х: 2.48 П2: 4.95
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда СК Днепр-1 выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Черноморец Одесса выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-2 в пользу команды СК Днепр-1
  • В прошлом сезоне СК Днепр-1 выиграл обе игры против Черноморец Одесса (1-0 дома и 2-1 на выезде)
  • СК Днепр-1 выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • В Премьер-лига, СК Днепр-1 одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 21% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 33% голов между минутами 16-30?
  • СК Днепр-1 имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • СК Днепр-1 выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • СК Днепр-1 не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Черноморец Одесса без побед над СК Днепр-1 в последних 5 играх.
  • Черноморец Одесса получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Черноморец Одесса в сезоне 2-0-5
  • Oleksii Gutsuliak лучший бомбардир СК Днепр-1 с 5 голами. Andriy Shtogrin забил 5 раз за Черноморец Одесса
  • Eduard Sarapii получил больше всего желтых карточек (5) в СК Днепр-1. Jon Sporn получил 5 в Черноморец Одесса.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 30% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 45% матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 45%.
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 5, команда Черноморец Одесса выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • СК Днепр-1 забивает 1.8 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 0.4 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Черноморец Одесса - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Черноморец Одесса - 0.8.
  • СК Днепр-1 забивает 1.67 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.82 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
4
Побед
5
Игр
0
Побед
Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Черноморец 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
06.12.2021 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 19:00 Шахтер 1 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 17:15 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 23-25
01.11.2023 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 14:20 Кривбасс 3 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
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Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 17:06 Черноморец 2 - 3 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 15:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Черноморец П
Кубок Украины 2023/2024
01.11.2023 - 15:00 Черноморец 4 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 15:00 Черноморец 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 17:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Черноморец П
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Главные события
26'
Артур Авагимян
22'
Артур Авагимян ГООЛ!
Sarapii, Eduard
21'
ГООЛ! Александр Филиппов
16'
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
40%
Ничья
27%
Черноморец
33%
П1: 1.98 Х: 2.48 П2: 4.95
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Полузащитник
    21
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 8
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 9
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 7
    Александр Филиппов
    Нападающий
    16
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Защитник
  • 70
    Iyede, Samson
    Нападающий
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 27
    Александр Василиев
    Полузащитник
  • 7
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 8
    Спорн, Джон
    Полузащитник
  • 77
    Андрей Штогрин
    Нападающий
  • 39
    Зигуй Бабибанга
    Нападающий
  • 20
    Артур Авагимян
    Полузащитник
    26 22
Запасные игроки
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Романс Григорчукс
Статистика матча
7
Штрафные
6
6
Фолы
6
Офсайды
1
3
Удары мимо
1
40%
Владение мячом
60%
6
Удары в створ
1
1
ЖК
КК
1
2
Блокировано ударов
1
2
Угловые
2
Сейвы
5
LIVE
Трансляция матча СК Днепр-1 - Черноморец
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В эфире
УНИАН ТВ
Трансляция
Интересный футбол был в первой половине встречи. Хозяева доминировали, но пока реализовать свое игровое преимущество не могут. К тому же одесситы играют в меньшинстве.
Свисток
Первый тайм завершился - 1:1!
Инфо
В первой половине встречи осталось сыграть 2 минуты.
40'
Опасный момент
А вот это уже было опасно. Филиппов пробивал из пределов штрафной, но его удар парировал Варакута.
37'
Контролируют мяч подопечные Максимова, но конструктива в заключительной трети поля все же не хватает.
34'
После передачи Леднева пробивал Рубчинский, но его удар заблокировал защитник. Мяч прилетел в руки Варакуты.
32'
Ожидаем сейчас более активную игру хозяев поля, которые будут пытаться еще до перерыва реализовать численное большинство.
29'
Богдан Леднев пробивал со штрафного в верхний угол, но его удар парировал голкипер.
27'
Красная карточка
Гости остаются в меньшинстве. Авагимян сбил выходящего один на один Пихаленка.
25'
Рубчинский на скорости ворвался в штрафную, но в последний момент Шпорн отобрал мяч и помешал удару.
22'
Гоооол!!!
Гости сравнивают счет. Авагимян шикарным ударом со штрафного отличился – 1:1. Мяч от перекладины и спины голкипера залетел в ворота.
21'
Желтая карточка
Первое предупреждение в нашем матче получает Сарапий за грубый подкат против Авагимяна.
19'
После пропущенного гола гости прибавили в активности. Брагару пробивал из-за пределов штрафной, но мимо ворот.
16'
Гоооол!!!
Хозяева поля открывают счет. Адамюк бросил с аута на Филиппова, который обыграл защитника и пробил в угол – 1:0.
15'
Иеде ворвался в штрафную, но отдать точную передачу на Штогрина он не смог. Перспективная атака завершилась ничем.
12'
Валентин Рубчинский пробивал с выгодной позиции, но мяч срезался с ноги и полетел мимо дальнего угла.
10'
Опасный момент
А вот и первый момент в нашем матче. Гуцуляк пробивал из-за пределов штрафной, но в створ ворот все же не попал.
9'
Контроль мяча пока не помогает хозяевам поля создавать моменты. А гости не могут спокойно выйти в атаку.
6'
Темп матча пока медленный. Много борьбы, но конструктиву все же не хватает. Работы у голкиперов нет.
3'
Хозяева в начале встречи играют первым номером, но пока без продвижения вперед. Много борьбы в центре поля.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Черноморец" (запасные): Шевченко, Билык, Хадида, Бойчук, Вакула, Ухань, Сытников
Инфо
"Черноморец" (стартовый состав): Варакута – Путря, Салюк, Иеде, Брагару, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Авагимян
Инфо
"Днепр-1" (запасные): Кинарейкин, Юрчук, Пурита, Горин, Витиньо, Горбунов, Каплиенко, Маркос, Кравец, Пасич, Танчик
Инфо
"Днепр-1" (стартовый состав): Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Филиппов
Футбольные пути "Днепра-1" и "Черноморца" ранее пересекались пять раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны днепрян – 4 успешных матча и 1 ничья.
В Днепре на стадионе "Днепр-Арена" состоится матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют днепровский "Днепр-1" и одесский "Черноморец". Стартовый свисток рефери Екатерины Монзуль из Харькова прозвучит в 17.00.
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Анонс матча СК Днепр-1 - Черноморец 27.11.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 27.11.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 07.05.2023 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Романс Григорчукс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Черноморец можно посмотреть 27.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Шахтер - 12.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Рух - 12.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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