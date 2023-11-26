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Динамо - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 26 ноября 2023, 15:00 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Новохатный, Владимир
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 0
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74'
Рух
Львов
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Ход матча
6' Тымчук, Александр 26' Edson Fernando Вышел: Pidgurskyi, Denys 43' Владислав Кабаев
54' Вив Соломон-Отабор Вышел: Юрий Климчук 61' Olabiran, Muyiwa Вышел: Vanat, Vladyslav
Кто победит?
47 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
53%
Ничья
26%
Рух
21%
П1: 2.65 Х: 1.91 П2: 4.78
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда Динамо Киев выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Rukh Lviv выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-1 в пользу команды Динамо Киев
  • Игры прошлого года: 3-0 (Динамо Киев дома) и 1-1 (FC Rukh Lviv дома).
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 32% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 33% голов между минутами 61-75?
  • FC Rukh Lviv имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Динамо Киев не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Rukh Lviv не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Volodymyr Shepelev получил больше всего желтых карточек (4) в Динамо Киев. Roman Didyk получил 5 в FC Rukh Lviv.
  • Год назад, FC Rukh Lviv была на 14 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 5 месте с 24 очками.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 41% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 18% матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 41% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 18%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Динамо Киев.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 4, команда FC Rukh Lviv выиграла 0, 1 ничьи.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.
  • Команда FC Rukh Lviv выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Динамо Киев забивает 2.2 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 0.2 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и FC Rukh Lviv - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и FC Rukh Lviv - 1.2.
  • Динамо Киев забивает 1.93 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 1.37 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
4
Побед
6
Игр
0
Побед
Рух
Премьер-лига 2022/2023
14.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2022/2023
09.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Рух 0 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Рух
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 13:40 Кривбасс 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
03.11.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 15:00 Колос 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
06.10.2023 - 15:00 Полесье 3 - 2 Завершен Динамо П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 17:06 Черноморец 2 - 3 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 19:00 Рух 2 - 2 Завершен Оболонь Н
Премьер-лига 23-25
01.11.2023 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 13:00 Верес 2 - 5 Завершен Рух В
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Главные события
Olabiran, Muyiwa
Вышел: Vanat, Vladyslav
61'
54'
Вив Соломон-Отабор
Вышел: Юрий Климчук
ГООЛ! Владислав Кабаев
43'
26'
Edson Fernando
Вышел: Pidgurskyi, Denys
ГООЛ! Тымчук, Александр
6'
Кто победит?
47 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
53%
Ничья
26%
Рух
21%
П1: 2.65 Х: 1.91 П2: 4.78
Составы команд
Стартовый состав
  • 6
    Brazhko, Volodymyr
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 14
    Diachuk, Maksym
    Защитник
  • 4
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
    43
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 77
    Olabiran, Muyiwa
    Полузащитник
    61
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 34
    Александр Сирота
    Защитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
    6
  • 35
    Edson Fernando
    Полузащитник
    26
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 1
    Gereta, Yurii Volodymyr
    Вратарь
  • 9
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Нападающий
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Полузащитник
  • 18
    Roman, Vitalii
    Защитник
  • 63
    Марко Сапуга
    Полузащитник
  • 3
    Slyubyk, Bogdan
    Защитник
  • 11
    Вив Соломон-Отабор
    54
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матча
7
Штрафные
9
8
Фолы
7
5
Удары в створ
2
2
Угловые
5
2
Сейвы
3
4
Удары мимо
1
44%
Владение мячом
56%
1
Офсайды
Блокировано ударов
1
LIVE
Трансляция матча Динамо - Рух
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В эфире
2+2
Трансляция
70'
66'
Фол Сыча против Кабаева на правом фланге обороны.
65'
Не пустил мяч к Климчуку при переводе на левый фланг атаки Тымчик.
62'
Навес с правого фланга от Сыча Бущан перевел на угловой с дальней стойки.
60'
Замена
Вместо Бенито на поле появился Ванат.
58'
Опасный момент
Точно в Герету пробил Шепелев с острого угла на левом фланге штрафной.
56'
Пидгурский зацепил ногу Бенито наложением на своей половине, но арбитр фола не дал.
54'
Вместо Соломона на поле вышел Климчук.
52'
Буяльскому дали раскрутиться на правом фланге штрафной, но пробил он мимо ближней стойки.
51'
Инфо
В столице пошел снег.
49'
Офсайд
Бенито получил передачу на ход к левому флангу атаки в офсайд, после чего момент особого смысла не имел.
47'
Герета на дальней забрал подачу Дубинчака с левого фланга.
Свисток
Начался второй тайм!
Рух в первом тайме дважды ошибся и мгновенно получил два гола в свои ворота. Герета творит невесть что, но партнеры в атаке пытаются компенсировать его ошибки. Получается не очень и есть все основания полагать, что после перерыва ничего не изменится в этом плане.
Свисток
Идем на перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени будет составлять 1 мин.
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Герета отдал передачу Пидгурскому перед штрафным, но того уже атаковал Кабаев, после чего Владислав зашел на правый фланг чужих владений и дал в дальний.
42'
Против Пидгурского сфолил отмашкой в центре поля Шепелев.
40'
Бражко от центрального круга запустил совершенно неудачный дальний удар.
38'
Караваев и Шепелев постучались перед правым флангом штрафной, но передачу Александра внутрь прочитали.
36'
Подкатом на правом фланге защиты Слюбик отрезал от мяча Бенито.
34'
Опасный момент
Дидык в завершение подачи Таллеса с углового на правом фланге головой в центре штрафной пробил мимо дальней штанги.
32'
Бущан перед вратарской забрал в руки подачу с правого фланга от Таллеса.
29'
Кабаев на левом фланге раскрутил соперника, после чего низом издали бил под правую стойку, но Герета прочитал.
26'
Замена
Пидгурский вынужденно появился на замену травмированному Эдсону.
25'
Шепелев попал куда-то над воротами дальним ударом из зоны перед чужой штрафной.
22'
Опасный момент
Шепелев через ноги Буяльского перед чужой штрафной развернул атаку справа на Кабаева, который закрутил мимо дальней девятки.
19'
Тымчик сфолил против Соломона на правом фланге обороны.
17'
На угловой перевел мяч защитник, после удара Квасницы с правого фланга штрафной.
15'
Эдсона перед чужой штрафной с фолом атаковал Шепелев.
12'
Опасный момент
Таллес выкрутил подачу с левого фланга во вратарскую, но Слюбик почему-то просто остановил мяч, вместо удара.
10'
Тымчик на угловой перевел прострел Соломона с левого фланга.
8'
Рух пытается вернуться к игре, которая для него началась очень неудачно.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подарок от Гереты для Тымчика в виде передачи на левый фланг защиты, после которого защитник пробил издалека в ближний, а голкипер умудрился это пропустить.
5'
Сирота со своей половины играл в направлении штрафной, но Эдсон прочитал.
3'
Контрпрессинг от Руха начинается от центра поля.
1'
Неудачная передача на ход Шепелеву на левый фланг атаки.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Рух идет пятым с 6 победами, 6 ничьими и 2 поражениями - 24 очка.
Инфо
Динамо идет седьмым с 6 победами, 1 ничьей и 4 поражениями - 19 очков.
Запасные: Ледвий, Панькив, Холод, Довгий, Лях, Китела, Пидгурский, Федор, Карабин, Климчук, Альваренга.
Рух: Герета - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Сапуга, Эдсон, Таллес - Квасница, Пастух, Соломон-Отабор.
Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Пономаренко, Ванат, Андриевский, Малыш, Михавко, Царенко, Биловар, Рамадани.
Динамо Киев: Бущан - Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак - Бражко, Шепелев - Караваев, Буяльский, Кабаев - Бенито.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Кривушкин (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Динамо им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют Динамо Киев и львовский Рух.
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Анонс матча Динамо - Рух 26.11.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 26.11.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Рух (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и Динамо в предыдущем футбольном матче 14.04.2023 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Shovkovskiy, Oleksandr и Ponomarov, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Рух можно посмотреть 26.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Кривбасс - 12.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Черноморец - 12.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

Следите за результатами матча Динамо - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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