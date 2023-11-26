Динамо Киев - Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 25.11.2023

26 ноября 2023. Киев, “Динамо им. Валерия Лобановского”
“Динамо” Киев 15:00 “Рух”
Телетрансляция – 2+2
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Благодаря победе над “Кривбассом” в прошлом туре киевскому “Динамо” удалось прервать серию из четырех матчей без побед. В воскресенье киевский клуб будет противостоять “Руху”, у которого выиграл в истории четыре из пяти поединков с общим счетом 11:1.
Первый победный матч Александра Шовковского во главе “Динамо” в каких-то аспектах был очень показательный, в других – нет.
С одной стороны, было заметно как Шовковский изучил “Кривбасс” и подготовил хороший игровой план на встречу с лидером УПЛ. “Динамо” заметно упростило свою игру, доведя ее до самых основ, и этого было достаточно, чтобы справиться с “Кривбассом”.
С другой стороны – а как бы сложился матч, если бы Бескоровайный не был удален с поля на 12-й минуте? Сделав комфортный задел в первом тайме, “Динамо” практически не показывало содержательного футбола после перерыва. По одной игре пока сложно оценивать влияние Шовковского.
Во время международной паузы “Динамо” без своих сборников справилось с клубом Второй лиги “Звягель” (2:0). Киевский клуб официальную информацию о кадровом состоянии команды на дает.
Новости Руха
После 14 матчей “Рух” занимает в турнирной таблице УПЛ довольно-таки высокое пятое место. Львовская команда забила 24 гола – больше только “Динамо” (25) и “Кривбасс” (27). Кроме того, “Рух” уступил всего лишь дважды (как и “Днепр-1”, и “Шахтер”).
Перед перерывом “Рух” выиграл свой матч, справившись в Одессе “Черноморец”. В этой игре тоже было удаление, и весьма спорное. Оставшись вдесятером на 69-й минуте, одесситы не смогли справиться с интенсивностью и напором “Руха”, и пропустили дважды – победа львовян 3:2.
Для “Руха” это была шестая победа в чемпионате, и примечательно, что четыре из них львовская команда добыла на выезде.
Во время паузы на игры сборных “Рух” провел спарринг с “Шахтером”, и смог обыграть действующего чемпиона Украины (3:1).
Матч с “Динамо” из-за дисквалификации пропустит полузащитник Василий Рунич.
Статистика команд, цифры и факты
“Динамо” еще ни разу не проигрывало “Руху (четыре победы, ничья).
“Динамо” проиграло два последних матча чемпионата Украины, и не может забить на своем поле уже 180 минут.
“Рух” ни разу в нынешнем сезоне не играл вничью на выезде (четыре победы, поражение).
В четырех из пяти последних матчей УПЛ “Рух” пропускал по два мяча. Правда, проиграл только один из них.
ЛНЗ остается единственной командой, которой удалось обыграть “Рух” на своем поле (2:1 в сентябре).
Только “Ворскла” не смогла забить “Динамо” в выездном для себя матче УПЛ.
Последние пять матчей Динамо и Руха
Динамо
12.11 “Кривбасс” 2:0 (УПЛ)
03.11 “Шахтер” 0:1 (УПЛ)
28.10 “Колос” 1:1 (УПЛ)
22.10 “Днепр-1” 0:1 (УПЛ)
06.10 “Полесье” 2:3 (УПЛ)
Рух
12.11 “Черноморец” 3:2 (УПЛ)
06.11 “Оболонь” 2:2 (УПЛ)
01.11 “Днепр-1” 0:2 (УПЛ)
28.10 “Александрия” 0:0 (УПЛ)
22.10 “Верес” 5:2 (УПЛ)
Личные встречи
Сыграв вничью 1:1 на своем поле в апрельском матче УПЛ “Рух” прервал свою серию поражений от “Динамо” (четыре подряд).
Матч “Динамо” с “Рухом” должен получиться довольно-таки любопытным, поединки с львовской командой редко бывают скучными, а киевский клуб находится в переходном состоянии. Именно “Динамо” считается фаворитом предстоящего матча. Сложно об этом утверждать с уверенность. но очень будет похоже на то, что две команды смогут забить. Прогноз – победа “Динамо” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.