Динамо Киев - Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 25.11.2023

Чемпионат Украины, 15-й тур

26 ноября 2023. Киев, “Динамо им. Валерия Лобановского”

“Динамо” Киев 15:00 “Рух”

Телетрансляция – 2+2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Благодаря победе над “Кривбассом” в прошлом туре киевскому “Динамо” удалось прервать серию из четырех матчей без побед. В воскресенье киевский клуб будет противостоять “Руху”, у которого выиграл в истории четыре из пяти поединков с общим счетом 11:1.

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Новости Динамо

Первый победный матч Александра Шовковского во главе “Динамо” в каких-то аспектах был очень показательный, в других – нет.

С одной стороны, было заметно как Шовковский изучил “Кривбасс” и подготовил хороший игровой план на встречу с лидером УПЛ. “Динамо” заметно упростило свою игру, доведя ее до самых основ, и этого было достаточно, чтобы справиться с “Кривбассом”.

С другой стороны – а как бы сложился матч, если бы Бескоровайный не был удален с поля на 12-й минуте? Сделав комфортный задел в первом тайме, “Динамо” практически не показывало содержательного футбола после перерыва. По одной игре пока сложно оценивать влияние Шовковского.

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Во время международной паузы “Динамо” без своих сборников справилось с клубом Второй лиги “Звягель” (2:0). Киевский клуб официальную информацию о кадровом состоянии команды на дает.

Новости Руха

После 14 матчей “Рух” занимает в турнирной таблице УПЛ довольно-таки высокое пятое место. Львовская команда забила 24 гола – больше только “Динамо” (25) и “Кривбасс” (27). Кроме того, “Рух” уступил всего лишь дважды (как и “Днепр-1”, и “Шахтер”).

Перед перерывом “Рух” выиграл свой матч, справившись в Одессе “Черноморец”. В этой игре тоже было удаление, и весьма спорное. Оставшись вдесятером на 69-й минуте, одесситы не смогли справиться с интенсивностью и напором “Руха”, и пропустили дважды – победа львовян 3:2.

Для “Руха” это была шестая победа в чемпионате, и примечательно, что четыре из них львовская команда добыла на выезде.

Во время паузы на игры сборных “Рух” провел спарринг с “Шахтером”, и смог обыграть действующего чемпиона Украины (3:1).

Матч с “Динамо” из-за дисквалификации пропустит полузащитник Василий Рунич.

Статистика команд, цифры и факты

“Динамо” еще ни разу не проигрывало “Руху (четыре победы, ничья).

“Динамо” проиграло два последних матча чемпионата Украины, и не может забить на своем поле уже 180 минут.

“Рух” ни разу в нынешнем сезоне не играл вничью на выезде (четыре победы, поражение).

В четырех из пяти последних матчей УПЛ “Рух” пропускал по два мяча. Правда, проиграл только один из них.

ЛНЗ остается единственной командой, которой удалось обыграть “Рух” на своем поле (2:1 в сентябре).

Только “Ворскла” не смогла забить “Динамо” в выездном для себя матче УПЛ.

Последние пять матчей Динамо и Руха

Динамо

12.11 “Кривбасс” 2:0 (УПЛ)

03.11 “Шахтер” 0:1 (УПЛ)

28.10 “Колос” 1:1 (УПЛ)

22.10 “Днепр-1” 0:1 (УПЛ)

06.10 “Полесье” 2:3 (УПЛ)

Рух

12.11 “Черноморец” 3:2 (УПЛ)

06.11 “Оболонь” 2:2 (УПЛ)

01.11 “Днепр-1” 0:2 (УПЛ)

28.10 “Александрия” 0:0 (УПЛ)

22.10 “Верес” 5:2 (УПЛ)

Личные встречи

Сыграв вничью 1:1 на своем поле в апрельском матче УПЛ “Рух” прервал свою серию поражений от “Динамо” (четыре подряд).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 15 9 3 3 27-14 +13 30 0 2 СК Днепр-1 14 9 3 2 19-11 +8 30 0 3 Полесье 15 9 3 3 22-10 +12 30 0 4 Шахтер 13 7 4 2 22-13 +9 25 0 5 Рух 14 6 6 2 24-16 +8 24 0 6 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0 7 Динамо Киев 11 6 1 4 25-16 +9 19 0 8 Черноморец 13 6 1 6 21-16 +5 19 0 9 Ворскла 15 5 4 6 15-23 -8 19 0 10 ЛНЗ 15 4 5 6 14-17 -3 17 0 11 Металлист 1925 14 4 3 7 15-19 -4 15 0 12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 -10 13 0 13 ФК Александрия 14 3 4 7 8-18 -10 13 0 14 Верес 14 2 5 7 14-23 -9 11 0 15 Заря 12 2 4 6 13-17 -4 10 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

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Прогноз на матч Динамо Киев – Рух от UA-Football

Матч “Динамо” с “Рухом” должен получиться довольно-таки любопытным, поединки с львовской командой редко бывают скучными, а киевский клуб находится в переходном состоянии. Именно “Динамо” считается фаворитом предстоящего матча. Сложно об этом утверждать с уверенность. но очень будет похоже на то, что две команды смогут забить. Прогноз – победа “Динамо” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.