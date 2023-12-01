Полесье - Верес онлайн трансляция матча

Поединок между командой Полесье (Житомир) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Tsentralnyi Stadion.
Дата проведения матча: 01.12.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Полесье (Житомир) и командой Верес (Ровно):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Полесье, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Полесье в предыдущем футбольном матче 28.07.2023 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Lavrynenko, Sergiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против Шахтер - 24.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший матч команды Верес был сыгран против Металлист 1925 - 25.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Верес.
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