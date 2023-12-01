Полесье - Верес онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, FC Polissya выиграла 2 раз. также было 2 ничей, и Верес Ровно выиграла 1 раза.

Вы знали, что FC Polissya забил 45% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Верес Ровно забил 36% голов между минутами 31-45?

FC Polissya не проигрывает в последних 10 играх.

FC Polissya не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Верес Ровно без побед в последних 9 играх.

Верес Ровно не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Верес Ровно без побед над FC Polissya в последних 3 играх.

FC Polissya не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Верес Ровно не забивает в 5 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Верес Ровно в сезоне 0-2-4

FC Polissya выигрывает первый тайм в 36% матчей, Верес Ровно выигрывает в 16% матчей.

FC Polissya выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Верес Ровно выигрывает в 16%.

Победителем прошлой встречи была команда FC Polissya.

В их последнюю встречу команда FC Polissya победила в 2 гол(а).

Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Polissya в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.

FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.

Команда FC Polissya проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда FC Polissya выиграла 3, команда Верес Ровно выиграла 1, 1 ничьи.

FC Polissya забивает 1.4 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 1.2 гола против команды FC Polissya (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Polissya и Верес Ровно - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Polissya и Верес Ровно - 2.

FC Polissya забивает 1.6 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).

FC Polissya получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды не забили в своем последнем матче.