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Полесье - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 декабря 2023, 17:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Копиевски, Виктор
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
0 - 0
Обновить
36'
Верес
Ровно
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Ход матча
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
44%
Ничья
31%
Верес
25%
П1: 1.83 Х: 2.60 П2: 5.50
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, FC Polissya выиграла 2 раз. также было 2 ничей, и Верес Ровно выиграла 1 раза.
  • Вы знали, что FC Polissya забил 45% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 36% голов между минутами 31-45?
  • FC Polissya не проигрывает в последних 10 играх.
  • FC Polissya не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Верес Ровно без побед в последних 9 играх.
  • Верес Ровно не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Верес Ровно без побед над FC Polissya в последних 3 играх.
  • FC Polissya не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Верес Ровно не забивает в 5 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Верес Ровно в сезоне 0-2-4
  • FC Polissya выигрывает первый тайм в 36% матчей, Верес Ровно выигрывает в 16% матчей.
  • FC Polissya выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Верес Ровно выигрывает в 16%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Polissya.
  • В их последнюю встречу команда FC Polissya победила в 2 гол(а).
  • Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Polissya в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • Команда FC Polissya проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда FC Polissya выиграла 3, команда Верес Ровно выиграла 1, 1 ничьи.
  • FC Polissya забивает 1.4 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 1.2 гола против команды FC Polissya (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Polissya и Верес Ровно - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Polissya и Верес Ровно - 2.
  • FC Polissya забивает 1.6 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Polissya получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Viacheslav Tankovskyi получил больше всего желтых карточек (5) в FC Polissya. Yevgeniy Shevchenko получил 5 в Верес Ровно.
Прогноз на матч
Личные встречи
Полесье
5
Побед
10
Игр
4
Побед
Верес
Премьер-лига 2023/2024
28.07.2023 - 19:00 Верес 0 - 2 Завершен Полесье
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
10.02.2023 - 11:00 Верес 3 - 4 Завершен Полесье
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершен Полесье
Первая лига Украины 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен Полесье
Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2023/2024
24.11.2023 - 19:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Полесье Н
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Полесье 2 - 1 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 16:50 Полесье 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
Кубок Украины 2023/2024
02.11.2023 - 15:00 Полесье 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 16:00 Заря 0 - 1 Завершен Полесье В
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Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
25.11.2023 - 15:00 Верес 4 - 3 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 17:00 Верес 2 - 2 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 13:00 Верес 2 - 5 Завершен Рух П
Показать больше
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
44%
Ничья
31%
Верес
25%
П1: 1.83 Х: 2.60 П2: 5.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 4
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 59
    Козак, Артём
    Полузащитник
  • 23
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
  • 22
    Василий Грицук
    Полузащитник
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 13
    Taylor, Lucas
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 5
    Василий Курко
    Полузащитник
  • 6
    Julio Cesar
    Защитник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Полузащитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 71
    Gakman, Vasyl
    Защитник
  • 77
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Полузащитник
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Kalitvintsev, Yuriy
  • Lavrynenko, Sergiy
Статистика матча
1
Штрафные
2
2
Фолы
1
LIVE
Трансляция матча Полесье - Верес
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
32'
30'
Тейлор подключился в штрафную, получил передачу и искал продолжение атаки, но никто не побежал открываться на дальнюю штангу.
25'
Немного более половины тайма позади, можно говорить о равной игре. Житомирский клуб действует первым номером и имел единственный по-настоящему голевой момент, но подопечные Лавриненко не выглядят мальчиками для битья.
19'
Шастал получил мяч от Смолякова и мог угрожать воротам, но техника подвела вингера Полесья. Он позволил сопернику выполнить отбор.
18'
Интересная атака была у ровенчан, но она захлебнулась. Дахновский обыграл соперника на левом фланге и выполнил подачу, которая не нашла своего адресата.
16'
Опасный момент
Гитченко мог забивать! Пришел в чужую штрафную на стандарт, выиграл второй этаж и пробил по воротам. Попал в каркас.
13'
Если на первых минутах Верес был активнее, то сейчас Полесье постепенно перехватывает инициативу.
10'
Пауза в игре из-за повреждения Сикейры. Никаких грубостей не было, борьба в пределах правил. Бразилец готов продолжать.
5'
Дахновский покатил на Шарая, а тот мощно пробил. Мяч пошел по центру, поэтому Бойко его с легкостью забрал.
4'
Крушинский сыграл рукой неподалеку от своей штрафной площади. Верес получил право на опасный стандарт.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Виктор Копиевский.
Запасные: Кудрик (в), Поспелов (в), Ариэлсон, Джарджу, Кравченко, Макуана, Мустафаев, Огиря, Шаповал, Янаков.
Инфо
Стартовый состав Полесья: Бойко — Смоляков, Гитченко, Чоботенко, Тейлор — Крушинский, Кушниренко — Шастал, Грицук (к), Козак — Будковский. Главный тренер — Юрий Калитвинцев.
Запасные: Когут (в), Коркодым (в), Баран, Близниченко, Вовченко, Клец, Ковалюк, Марусич, Свитюха, Хондак, Станислав Шарай, Шестаков.
Инфо
Стартовый состав Вереса: Паст — Шевченко, Сезар, Курко, Гакман — Кучеров (к), Кучеренко — Владислав Шарай, Сикейра, Дахновский — Гайдучик. Главный тренер — Сергей Лавриненко.
Третье место против третьего с конца. Команды решают сегодня разные задачи: Полесье не хочет отставать от лидеров, а Вересу нужно выбираться из зоны вылета.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го раунда УПЛ между Полесьем и Вересом.
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Анонс матча Полесье - Верес 01.12.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Полесье (Житомир) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 01.12.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Полесье (Житомир) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Полесье, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Полесье в предыдущем футбольном матче 28.07.2023 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Lavrynenko, Sergiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - Верес можно посмотреть 01.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Полесье - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против Шахтер - 24.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команды Верес был сыгран против Металлист 1925 - 25.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Верес.

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