Полесье - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.12.2023

В первый день декабря "Полесье" и "Верес" откроют 16-й тур чемпионата Украины. Команды Юрия Калитвинцева и Сергея Лавриненко подходят к этому поединку в разных весовых категориях. Житомирский коллектив является одним из лидером текущего первенства, а ровенский клуб - представляет нижнюю часть таблицы. Хотя и номинально, именно "Полесье" является номинальным хозяином в этой паре, однако игра пройдет на домашней арене "Вереса" в Ровно - "Авангард".

16-й тур УПЛ сезона 2023/24

1.12.2023. Ровно, "Авангард"

"Полесье" 17:00 "Верес"

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"Полесье": последние новости

Команда Юрия Калитвинцева на хорошем ходу. В последний раз "волки" в рамках УПЛ проигрывали аж в середине сентября - на выезде минимально уступили одесскому "Черноморцу" (0:1). После этого "Полесье" непременно брал очки в каждом туре.

В ноябре житомирский коллектив провел три поединка в чемпионате. В непростом матче "Полесье" на своем поле переиграло "Металлист 1925". В остальных двух матчах был зафиксирован ничейный результат. Однако стоит отметить, что это были ничьи с другими лидерами таблицы. А именно, житомиряне дома разошлись миром с криворожским "Кривбассом" - 1:1.

А в последнем туре подопечные Калитвинцева расписали нулевую ничью с донецким "Шахтером". Результат довольно неплохой, но если говорить об игре, то в том поединке "Полесье" отсиживалось в обороне и выглядело командой ниже классом.

Ничто не предвещает беды для житомирян в игре против "Вереса". Единственной проблемой для наставника "волков" может стать отсутствие Макуана. Конголезец на ровном месте получил повреждение во встрече с "горняками". Его участие в матче против ровенской команды под вопросом.

Ориентировочный состав "Полесье": Бойко, Шаповал, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Танковский, Грицук, Козак, Ариэлсон, Будковский.

"Верес": последние новости

В прошлом туре народный клуб наконец-то прорвало. "Верес" в результативном матче перестрелял "Металлист 1925" (4:3). Это первая победа команды Сергея Лавриненко аж с первого сентября. Тогда в шестом туре ровенский коллектив переиграл одесский "Черноморец" (3:1).

После того были 4 ничьи и 4 поражения. Мягко говоря, ужасная статистика. Однако победа над харьковским клубом должна вернуть ровенской команде веру в собственные силы и вдохнуть новую жизнь. Но экзамен на счет выхода из кризиса будет принимать достаточно суровый соперник в лице "Полесье".

Хоть в игре против "Металлиста 1925" подопечные Лавриненко пропустили три мяча, но при этом забили сразу четыре. На самом деле, это хороший знак для "Вереса", как для аутсайдера, которым традиционно каждый гол дается тяжело.

Против житомирян будет очень сложно, но чтобы выбираться из зоны переходных матчей нужно любым способом брать очки.

Ориентировочный состав "Вереса": Когут, Балан, Кучеренко, Сезар, Шевченко, Яго Сикейра, Кухарук, Кучеров, Шарай, Дахновский, Шестаков.

"Полесье" - "Верес". Личные встречи

Житомирская и ровенская команды имеют богатую историю очных встреч. Большинство из них пришлись на низшие украинские дивизионы, в частности на Первую и Вторую лиги. В УПЛ "Полесье" и "Верес" встречались лишь однажды. Это произошло в первом туре текущей кампании. Тогда "волки" на выезде одержали уверенную победу - 2:0.

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"Полесье" - "Верес". Ставка и коэффициенты

"Полесье" - "Верес". Турнирное положение команд

Команды Калитвинцева и Лавриненко являются представителями кардинально разных часть турнирной таблицы. "Волки" идут в лидерах, занимая 3-е место с 30 очками. А ровенский коллектив за 14 матчей набрал лишь 11 баллов и расположился на 14-й позиции.

# КОМАНДА И В Н П О 1 СК Днепр-1 15 10 3 2 33 2 Кривбасс 15 9 3 3 30 3 Полесье 15 9 3 3 30 4 Шахтер 13 7 4 2 25 5 Рух 15 6 6 3 24 6 Динамо 12 7 1 4 22 7 Колос 14 4 8 2 20 8 Ворскла 15 5 4 6 19 9 Черноморец 14 6 1 7 19 10 ЛНЗ 15 4 5 6 17 11 Металлист 1925 14 4 3 7 15 12 Оболонь 14 3 4 7 13 13 ФК Александрия 14 3 4 7 13 14 Верес 14 2 5 7 11 15 Заря 12 2 4 6 10 16 ФК Минай 15 0 6 9 6

"Полесье" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:0. По всем параметрам "Полесье" является абсолютным фаворитом этой пары. Если подопечные Юрия Калитвинцева хотят претендовать и дальше на высокие места, то должны без всяких "но" брать три очка с "Вересом".