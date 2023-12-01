  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Кривбасс - ФК Александрия Смотреть онлайн
В тренде

Кривбасс - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 декабря 2023, 15:07 - Стадион Металлург
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
0 - 1
Обновить
70'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
10' Geovani 31' Shulianskyi, Artem
46' Максим Задерака Вышел: Bliznichenko, Viktor 46' Shulianskyi, Artem Вышел: Biloshevskyi, Bogdan 62' Geovani Вышел: Mykytyshyn, Artur 62' Кулаков, Андрей Вышел: Pohorilyi, Vladyslav 65' Роман Дебелко Вышел: Prykhodko, Klim
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
34%
Ничья
40%
ФК Александрия
26%
П1: 2.33 Х: 1.82 П2: 7.57
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, Кривбасс Кривой Рог выиграла 1 раз. также было 1 ничей, и Александрия выиграла 3 раза.
  • Игры прошлого года: 2-1 (Кривбасс Кривой Рог дома) и 2-0 (Александрия дома).
  • Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 33% голов между минутами 31-45?
  • Александрия не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Александрия не забивает в 5 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Александрия в сезоне 0-3-4
  • Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 8 месте в таблице с 18 очками. Сейчас они на 1 месте с 30 очками.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 33% матчей, Александрия выигрывает в 25% матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Александрия выигрывает в 25%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Александрия.
  • В их последнюю встречу команда Александрия победила в 1 гол(а).
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.
  • Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Кривбасс Кривой Рог (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 1, команда Александрия выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кривбасс Кривой Рог.
  • Команда Кривбасс Кривой Рог выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 0.8 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 1.4 гола против команды Кривбасс Кривой Рог (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Кривбасс Кривой Рог и Александрия - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кривбасс Кривой Рог и Александрия - 0.8.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 1.33 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.74 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Кривбасс
1
Побед
7
Игр
3
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2022/2023
18.10.2022 - 15:05 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Кривбасс
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
17.07.2021 - 18:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
25.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 13:40 Кривбасс 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 16:50 Полесье 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 14:20 Кривбасс 3 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 19:00 Металлист 1925 1 - 3 Завершен Кривбасс В
Показать больше
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 17:15 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Кубок Украины 2023/2024
02.11.2023 - 15:00 Полесье 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Колос П
Показать больше
Главные события
Роман Дебелко
Вышел: Prykhodko, Klim
65'
62'
Geovani
Вышел: Mykytyshyn, Artur
62'
Кулаков, Андрей
Вышел: Pohorilyi, Vladyslav
Максим Задерака
Вышел: Bliznichenko, Viktor
46'
46'
Shulianskyi, Artem
Вышел: Biloshevskyi, Bogdan
31'
Shulianskyi, Artem ГООЛ!
10'
Geovani
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
34%
Ничья
40%
ФК Александрия
26%
П1: 2.33 Х: 1.82 П2: 7.57
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Бескоровайный, Данило
    Защитник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Полузащитник
  • 27
    Роман Дебелко
    Полузащитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Полузащитник
  • 33
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 78
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
    46
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 10
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 23
    Geovani
    Нападающий
    10
  • 19
    Plaksa, Rodion
    Полузащитник
  • 5
    Savchenko, Roman
    Защитник
  • 71
    Shostak, Denys
    Полузащитник
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Полузащитник
    46 31
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Полузащитник
  • 55
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Вратарь
  • 4
    Антон Кравченко
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Вернидуб, Юрий
  • Руслан Ротань
Статистика матча
3
Блокировано ударов
1
7
Штрафные
13
13
Фолы
7
ЖК
2
7
Удары мимо
2
6
Угловые
1
Удары в створ
2
1
Сейвы
Трансляция
65'
Желтая карточка
Хах, так вот! Ермаков получил желтую за затяжку времени уже на 65-й минуте
64'
Замена
Приходько вместо Дебелко вышел у Кривбасса
63'
Илич вот сместился с фланга и пробил - Ермаков не с первого раза, но накрыл мяч
61'
Замена
Микитишин вместо Джевани, Погорилый вместо Кулакова вышли у Александрии
58'
Уголовой
Ну а Кривбасс пробует что-то найти в атаке. Вот снова угловой, но снова без завершающей фазы
56'
Александрия, кстати, также не отсиживается, и при возможности бежит в контру - вот Шостак пробил метров с 25-ти, но прямо в руки Клищуку
54'
Стецьков метров с 40-ка со штрафного решился на удар по воротам - очень неточно вышло
53'
Желтая карточка
Плакса получил желтую за толчок в спину в центре поля
51'
Уголовой
Поддавливают хозяева- вот Бескоровайный пробил затылком после углового, но тоже мимо
49'
Опасный момент
Ох, массированная атака Кривбасса и удар Кожушко с острого угла на силу - опасно, но мимо!
47'
Пробует Кривбасс добавить сразу после перерыва. Правда пока что сумбурно все
46'
Свисток
Начался второй тайм!
46'
Замена
Билошевский вместо Шулянского также вышел у Александрии
46'
Замена
Близниченко вместо Задераки вышел в перерыве у Кривбасса
Кривбасс в первом тайме владел некоторым территориальным преимущество, в середине тайма создал пару неплохих моментов, но не забил. А вот Александрия тоже не засиживалась в обороне, время от времени беспокоя защиту соперников с флангов и стандартов, один из которых и стал голевым. Шулянский после навес с фланга и суматохи и отскока был первым на подборе и вколотил в ворота! 1:0 к перерыву в пользу Александрии!
45'
Свисток
Все, свисток на перерыв! 1:0 в пользу Александрии пока что!
44'
Александрия сходила в атаку, се завершилось дальним ударом. Как говорится, удар ради удара, чтобы успеть вернуться
42'
Задерака получил мяч на фланге, решил пробить со смещением, но долго все это делал - накрыли его защитники гостей
39'
Кожушко на линии штрафной получил мяч, развернулся, увидел зону и пробил - и все бы неплохо, только выше пошел мяч
38'
И снова просела у нас игра. У Кривбасса впереди на эти минуты ничего интересного не выходит
35'
Уголовой
Угловой для Кривбасса - Задерака навесил, но гости отбились. Еще и фол в атаке судья там увидел
33'
Что ж, теперь у Кривбасса еще больше желания должно быть
30'
Гоооол!!!
Вот так вот! Александрия забивает! Джевани вешает со штрафного на фланге, суматоха в рядах Кривбасса, отскок, и Шулянский метров с 18-ти вколотил в сетку! 1:0 для гостей!
27'
Уголовой
Угловой для Кривбасса - навес... Но прямо в руки Ермакову
25'
Оживилась у нас игра к середине тайма, разбегались команды
22'
Опасный момент
Еще момент у Кривбасса! После углового Бизимана вторым темпом подобрал мяч, вырезал в штрафную на Дибанго, но Иван решил пробить на исполнение - и перекрутил ворота!
20'
Опасный момент
Ответ Кривбасса! Дибанго идеально с центра поля вырезал, Кожушко в борьбе с защитником вывалился почти один на один, но пробил мимо!
17'
Опасный момент
Охохо! Перекладина спасает Кривбасс! После навеса с углового Шостак пробил и попал в каркас!
14'
Дибанго снова с фланга вешал, Дебелко замыкал, но очень высокий для него мяч, удар откровенно не вышел
12'
Пока что без моментов у нас - старт игры не самый впечатляющий
10'
Желтая карточка
А вот и первая желтая - Джевани дал сзади по ногам Дебелко
9'
Кулаков фолит в центре поля - судья делает устное внушение
8'
Александрия огрызнулась - Копина прострелил с фланга в штрафную, но защитники хозяев разобрались
7'
Снова Дибанго прошел флангом, вот только подачи у Ивана пока не выходят
5'
Дибанго традиционно пробует активничать на левом фланге Кривбасса
3'
Первый удар в матче - от Кривбасса. Правда, заблокировали его защитники гостей
3'
Спокойное начало у нас, Кривбасс пробует захватить инициативу в центре поля
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле
Из-за воздушной тревоги матч начнется с небольшой задержкой!
В матче 1-го тура Александрия выиграла 1:0, а сам поединок закончился небольшим скандалом. Юрию Вернидубу очень не понравилось судейство, о чем он на повышенных тонах на бровке пообщался с Русланом Ротанем
Инфо
Запасные Александрии: Долгий, Никитышин, Эрнандес, Кулаковский, Андрейчук, Белошевский, Базаев, Ващенко, Мартынюк, Безерра, Шевченко, Погорелый
Инфо
Стартовый состав Александрии: Ермаков, Кравченко, Савченко, Сигеев, Кулаков, Шулянский, Плакса, Джевани, Копина, Шостак, Смирный
Запасные Кривбасса: Маханьков, Хома, Семотюк, Приходько, Татарков, По, Рябов, Лунев, Устименко, Хомченовский, Близниченко, Принс
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Бизимана, Илич, Кожушко, Задерака, Дебелко
У Александрии дела намного хуже - 13-е место, 13 пунктов и перспектива борьбы за выживание
Кривбасс на данный момент один из лидеров чемпионата - 3-е место в таблице и 30 очков
Инфо
Матч начнется в 15:00, судить игру будет Юрий Иванов. Также на поединке будет ВАР!
Добрый день всем любителям украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 16-го тура УПЛ, в котором Кривбасс примет Александрию!
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Колос Колос 0 Оболонь Оболонь 0 Завершен 14:30 - Сегодня Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 1 Лестер Сити Лестер Сити 1 Завершен 14:00 - Сегодня Кечкемет Кечкемет 1 МТК МТК 2 Завершен 12:30 - Сегодня Аланияспор Аланияспор 2 Коньяспор Коньяспор 2 Завершен 22:30 - Вчера Шавиш Шавиш 2 Визела Визела 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча Кривбасс - ФК Александрия 02.12.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 02.12.2023
Время начала матча: 15:07

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кривбасс (Кривой Рог) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 30.07.2023 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Руслан Ротань разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - ФК Александрия можно посмотреть 02.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против ФК Минай - 25.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Верес - 11.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Кривбасс - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.