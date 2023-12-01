Кривбасс - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Кривбасс - ФК Александрия 02.12.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 02.12.2023

Время начала матча: 15:07

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кривбасс (Кривой Рог) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 30.07.2023 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Руслан Ротань разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против ФК Минай - 25.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Верес - 11.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.

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