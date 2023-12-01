Кривбасс — Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02 декабря 2023

Несмотря на погоду, команды УПЛ продолжают выдерживать график и вошли во второй круг – в одном из поединков 16-го тура "Кривбасс" примет "Александрию".

"Кривбасс" продолжает бороться за самые высокий места и в прошлом туре обыграл "Минай". "Александрия" матч прошлого тура против "Оболони" не сыграла из-за погодных условий и учитывая паузу на матчи сборных, без официальных поединков с 11-го ноября.

В 1-м туре нынешнего сезона "Алескандрия" Ротаня обыграла "Кривбасс" Вернидуб со счетом 1:0, а сам поединок закончился небольшим скандалом, недовольством Вернидуба судейством и перепалой тренеров на тренерском мостике, что должно придавать остроты и нашему матчу.

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Что ж, смотрим, с чем команды подходят к очному матчу, и чем все закончится.

"Кривбасс" Кривой Рог – ФК "Александрия"

VBET Лига. 16-й тур

2 декабря, Кривой Рог, Стадион "Горняк", 15:00.

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Видеотрансляция: клубный Youtube-канал ФК "Кривбасс"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Кривбасс", последние новости:

Где-то глубоко внутри по-прежнему не верится, что "Кривбасс" находится среди лидеров таблицы, и страшно сказать - даже претендует на чемпионство. Команда Вернидуба сохраняет темп, берет свои очки и по итогам первого круга находится на втором месте в таблице.

Конечно, можно сказать, что это проблема наших грандов – отсутствие стабильности, но и криворожцы идут стабильно. Пусть, не всегда с яркой игрой, но стараются выжимать максимум из результатов.

Так, в прошлом туре "Кривбасс" в непростой игре сломил сопротивление "Миная" и взял очередные три очка, не допустив осечки в довольно непростой игре.

После поединка с закарпатцами осторожно подтверждал амбиции команды и главный тренер Юрий Вернидуб:

"Каждый тренер хочет быть чемпионом. Я не исключение. Однако я понимаю, что есть "Полесье", "Днепр-1", "Шахтер", "Динамо", очень много команд, с которыми трудно бороться. Впрочем, если мы уже пошли в эту борьбу, почувствовали вкус побед, и сегодня после 15 туров вернулись на первое место, то будем все делать для того, чтобы занять высшее место, которое позволит нам выступать в еврокубках", - говорил Вернидуб.

Также на неделе продлил контракт с клубом основной кипер команды Андрей Клищук – новое соглашение до лета 2025 года. Тот вариант, когда всех все устраивает и стороны не хотели искать от добра добра.

Еще из интересного – УАФ на неделе в очередной раз оштрафовал клуб за болельщиков на трибунах. Это руководство "Кривбасса" не смутило, и клуб чуть позже на матч с "Александрией" решил поднять цены на проходки, объясняя это повышенным ажиотажем.

Из негатива – женская команда "Кривбасса" проиграла финал Кубка Украины "Ворскле". Эта новость не совсем относится к мужской команде, но учитывая амбиции руководства клуба, о ней также стоило упомянуть.

После травмы вернулся в общую группу криворожской команды вернулся форвард Даниэль Соса, а вот Юрий Вакулко пропустит игру с "Александрией" из-за перебора желтых.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Бизимана, Кузык, Илич, Задерака, Кожушко, Дебелко

"Александрия", последние новости:

"Александрия" свой матч прошлого тура с "Оболонью" так и не сыграла. Газон стадиона "Ника" накрыл сильнейший ливень, поле не выдержало осадков, и официальная делегация решила, что играть в таких условиях нельзя. Поединок был перенесен на весну.

Неприятная ситуация: с одной стороны, УАФ, УПЛ, клубы утверждали календарь и должны были иметь ввиду погоду в Украине в конце ноября. С другой – кто знает, какая погода будет весной, в конце февраля-начале марта. Уверен, что тогда бы таких переносов было бы больше. Да еще и в условиях войны. В общем, доиграют весной – никуда не денутся. У нас переносов в нынешнем чемпионате и так выше крыши. Одним больше, одним меньше – особой роли не сыграет.

Таким образом, получилось, что учитывая паузу на матчи сборных, "Александрия" сыграла свой последний официальный матч три недели назад – 11 ноября команда Ротаня выгрызла минимальную победу под проливным ливнем у "Вереса".

После этого матча Руслан Ротань мог вздохнуть с некоторым облегчением – ушат критики несколько поутих и на пару недель, на которые растянулась пауза на матчи сборных, наши болельщики и эксперты переключились на другие, не менее важные и проблемные вопросы украинского футбола.

В позитивном ключе высказывался и сам Руслан Петрович:

"Я и раньше говорил, если мы так упорно будем работать - результат придет. У нас есть потенциал. А значит - будущие победы – впереди", - говорил Ротань после победы над "Вересом".

Тем не менее, после матча с "Вересом" вряд ли можно считать, что "Александрия" выходит из кризиса. Скорее, это было исключение из правил – игра на залитом поле под проливным дождем, когда о футболе, как таковом, из-за погоды говорить не приходилось.

Да, "горожане" выиграли, но проблемы остаются – команда катастрофически мало забивает (1 гол в последних шести матчах), но что еще хуже, мало и создает моментов. В обороне игра чуть стабильнее, что позволяет играть на нулевые ничьи и кое-где брать очки, но вряд ли такой ход событий можно назвать прогрессивным.

Другими словами, проблемы "горожан" никуда не делись, и в матч с "Кривбассом" "Александрия" точно не входит в качестве фаворита. Возможно, что-то в команде изменилось в течении долгой паузы без матчей, но об этом мы уже узнаем непосредственно в матче с криворожцами.

Из-за перебора желтых карточек игру с "Кривбассом" пропустят Сергей Логинов и Данил Скорко, но есть шанс, то после паузы на матчи сборных подтянется кто-то из ранее травмированных игроков.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Савченко, Копина, Мартынюк, Кравченко, Сигеев, Смирный, Шостак, Шулянский, Джевани, Погорилый

Турнирная таблица

В турнирной таблице команды ставят перед собой кардинально разные задачи. "Кривбасс" на данный момент (говорить нужно с придыханием и оглядкой) борется даже за первое место, а вот "Александрия" не оправдывает ожиданий и болтается ближе к зоне вылета.

"Александрия" в свое прошлом матче одержала победу впервые с августа и несколько подправила свое турнирное положение, но эта победа больше повлияла на моральное состояние, но не турнирное.

"Кривбасс" идет стабильно и сейчас расположился на третьем месте в таблице. У криворожцев сейчас есть та стабильность, которая позволяет брать очки даже в тех матчах, в которых игра складывается не очень удачно – это Вернидуб может делать очень успешно еще с былых времен.

По турнирной таблице, да и по нынешней игре, "Кривбасс" - фаворит матча. И насколько "Александрия" помешает одному из лидеров взять очередные три очка – увидим в субботу.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 15 10 3 2 24-13 +11 33 0 2 Полесье 16 9 4 3 23-11 +12 31 0 3 Кривбасс 15 9 3 3 27-14 +13 30 0 4 Шахтер 13 7 4 2 22-13 +9 25 0 5 Рух 15 6 6 3 24-18 +6 24 0 6 Динамо 12 7 1 4 27-16 +11 22 0 7 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0 8 Ворскла 15 5 4 6 15-23 -8 19 0 9 Черноморец 14 6 1 7 23-21 +2 19 0 10 ЛНЗ 15 4 5 6 14-17 -3 17 0 11 Металлист 1925 14 4 3 7 15-19 -4 15 0 12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 -10 13 0 13 ФК Александрия 14 3 4 7 8-18 -10 13 0 14 Верес 15 2 6 7 15-24 -9 12 0 15 Заря 12 2 4 6 13-17 -4 10 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

Последние матчи

"Кривбасс" в шести последних матчах сезона одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражения. Разница мячей – 9:4.

"Кривбасс" – "Черноморец" 1:0

"Металлист 1925 " – "Кривбасс" 1:3

"Кривбасс" – "Днепр-1" 3:0

"Полесье" – "Кривбасс" 1:1

"Кривбасс" – "Динамо" 0:2

"Минай – "Кривбасс" 0:1

В активе "Александрии" в шести последних матчах (включая кубковый) 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения. Разница мячей – 1:2.

ЛНЗ – "Александрия" 0:0

"Александрия " – "Колос" 0:1

"Рух" – "Александрия" 0:0

"Полесье" – "Александрия" 0:0

"Днепр-1" – "Александрия" 1:0

"Александрия" – "Верес" 1:0

В матче 1-го тура нынешнего сезона "Александрия" обыграла "Кривбасс" со счетом 1:0.

В прошлом сезоне команды обменялись победами у себя дома - победа "Александрии" 2:0 осенью и победа "Кривбасса" 2:1 весной.

Всего команды между собой сыграли 10 официальных матчей: 3 победы "Кривбасса", 4 ничьи, 3 победы "Александрии". Мячи 9:9.

На поле "Кривбасса" – 4 матча: +2=1-1, мячи 7:5.

Безничейная серия "Кривбасса" в матчах с "Александрией" длится в УПЛ 4 игры: победа и 3 поражения.

Домашняя безничейная серия "Кривбасса" в Чемпионате длится 5 игр: 3 победы и 2 поражения.

Гостевая безвыигрышная серия "Александрии" в УПЛ длится 9 игр: 5 ничьих и 4 поражения.

Вратари Александрии с 7 октября этого года в матчах УПЛ больше одного гола за игру не пропускали.

"Александрия" при Руслане Ротане может в гостях сыграть 10-й раз вничью в УПЛ.

Это будет 340-й домашний матч "Кривбасса" в УПЛ.

Это будет 330-й матч "Александрии" в УПЛ.

"Кривбасс" – "Александрия": ставки и коэффициенты

"Кривбасс" – "Александрия": трансляция матча

Трансляция матча будет доступна на клубном Youtube-канале ФК "Кривбасс".

Прогноз на матч "Кривбасс" – "Александрия": от UA-Футбол

Букмекеры видят "рабочим" фаворитом "Кривбасс", и такой прогноз вполне оправдан.

В то же время, кажется, что матч не будет очень результативным – "Александрия" в принципе очень редко забивает, а у криворожцев возникают проблемы со вскрытием насыщенной обороны соперника, который играет от обороны. Есть смысл посмотреть на нижние Тоталы.

Прогноз UA-Футбол: Тотал первого тайма меньше 1.0 за 1.68.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.