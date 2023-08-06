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Кривбасс - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 09 декабря 2023, 15:05 - Стадион Металлург
Главный судья: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
2 - 1
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42'
Заря
Луганск
Ход матча
11' Олег Кожушко 29' Мышньов, Дмитрий
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
46%
Ничья
28%
Заря
26%
П1: 2.05 Х: 2.50 П2: 4.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Кривбасс Кривой Рог и Заря Луганск 2-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 9 встреч когда команда Кривбасс Кривой Рог играла дома, команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 7 раз, 0 сыграла в ничью и 2 победы команды Заря Луганск. Разница голов 20-6 в пользу команды Кривбасс Кривой Рог.
  • Во время последних 18 встреч, команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 11 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 31-17 в пользу команды Кривбасс Кривой Рог
  • Последняя гостевая победа Заря Луганск над Кривбасс Кривой Рог была в 2011
  • Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 31% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Заря Луганск забил 23% голов между минутами 0-15?
  • Заря Луганск проиграл 4 матчей подряд.
  • Заря Луганск без побед в последних 8 играх.
  • В домашних матчах Кривбасс Кривой Рог не проигрывает Заря Луганск в последних 3 встречах.
  • Кривбасс Кривой Рог не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Заря Луганск не забивает в 1 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Заря Луганск в сезоне 2-3-2
  • Oleg Kozhushko лучший бомбардир Кривбасс Кривой Рог с 6 голами. Eduardo Guerrero забил 4 раз за Заря Луганск
  • Oleg Kozhushko получил больше всего желтых карточек (5) в Кривбасс Кривой Рог. Ihor Snurnitsyn получил 4 в Заря Луганск.
  • Заря Луганск пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 32% матчей, Заря Луганск выигрывает в 32% матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Заря Луганск выигрывает в 32%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Кривбасс Кривой Рог.
  • В их последнюю встречу команда Кривбасс Кривой Рог победила в 2 гол(а).
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Команда Кривбасс Кривой Рог проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Заря Луганск (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 4, команда Заря Луганск выиграла 0, 1 ничьи.
  • Команда Кривбасс Кривой Рог проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Команда Заря Луганск выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кривбасс Кривой Рог.
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 2 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 0.6 гола против команды Кривбасс Кривой Рог (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Кривбасс Кривой Рог и Заря Луганск - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кривбасс Кривой Рог и Заря Луганск - 1.4.
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 1.37 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 6 месте в таблице с 21 очками. Сейчас они на 1 месте с 33 очками.
Личные встречи
Кривбасс
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Заря
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2022/2023
02.10.2022 - 17:00 Заря 2 - 2 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
02.12.2023 - 15:07 Кривбасс 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
25.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 13:40 Кривбасс 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 16:50 Полесье 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 14:20 Кривбасс 3 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2023/2024
04.12.2023 - 13:00 Заря 0 - 0 Завершен Рух Н
Лига конференций 2023/2024
30.11.2023 - 19:45 Гент 4 - 1 Завершен Заря П
Лига конференций 2023/2024
25.11.2023 - 17:30 Маккаби 3 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 14:00 Заря 1 - 2 Завершен ЛНЗ П
Лига конференций 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Заря 1 - 3 Завершен Маккаби П
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Главные события
29'
Мышньов, Дмитрий
ГООЛ! Олег Кожушко
11'
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
46%
Ничья
28%
Заря
26%
П1: 2.05 Х: 2.50 П2: 4.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Полузащитник
  • 27
    Роман Дебелко
    Полузащитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Полузащитник
  • 33
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 78
    Олег Кожушко
    Нападающий
    11
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 2
    Вячеслав Рябов
    Полузащитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 11
    Alefirenko, Daniil
    Полузащитник
  • 7
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 3
    Bol, Anton
    Защитник
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
  • 70
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 10
    Nahnoinyi, Denys
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Вратарь
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Вернидуб, Юрий
  • Koval, Yuriy
Статистика матча
2
Удары в створ
1
ЖК
1
Угловые
1
1
Сейвы
1
Трансляция
40'
Гоооол!!!
Гоооол! 2.0! Кривбасс! После прострела с фланга Кожушко с ударом затянул, ударил в защитника, но Понедельник набежал и на силу вколотил под перекладину!
38'
Вялая у нас сейчас игра. Заря не очень может, Кривбасс не очень хочет
36'
Герреро на газоне, врачи Зари на поле
35'
Вот Задерака навесил с фланга, но обошлось без удара
33'
Кривбасс повеселее в атаке выглядит. Вот Батагов заблокировал удар, спасая Зарю
31'
Кирюханцев метров с 25-ти пробил. Вернее, покатил в руки Клищуку
29'
Желтая карточка
Мишнев получил желтую, правда, за что именно мы проспали
28'
Уголовой
Заря подала угловой, правда не лучшим образом - не перебили первого защитника Кривбасса
27'
Все нормально, игра вернулась, ничего интересного мы не пропустили
26'
Некоторые проблемы у нас с сигналом. Видимо, из-за ветра
24'
Дальний удар от Боля. Клищук контролирует ситуацию
23'
Уголовой
Еще один угловой для Кривбасса. Заря пока что после пропущенного гола не может прийти в себя
21'
Уголовой
Угловой подали хозяева, вроде и выиграли мяч, но до удара дело не дошло
20'
Рефери слушает ВАР... И нет... Отменяет пенальти... Интересно, а как быть с желтой карточкой?
19'
Опасный момент
Пенальти для Кривбасса! Чурко при угловом дернул соперника за футболку! Еще и желтую получил!
18'
Опасный момент
Ой ой! Илич с ушла вывалился один на один, но и тут Сапутин тянет!
16'
Заря вроде и прихватила инициативу, или Кривбасс ее отдал. Но пока что без обострений
12'
Быстрый гол, теперь Кривбассу намного спокойнее, а вот Заре нужно авторизоваться
10'
Гоооол!!!
Гоооол! Кривбасс! Задераку вывели один на один, но Сапутин потянул удар, но Кожушко набежал и добавил в сетку! 1:0! Отдельный привет обороне Зари, которая проморгала обеих игроков!
7'
Заря ответила - Алефиренко поборолся за мяч в чужой штрафной, пытался закинуть мяч навесом, но также перекинул и ворота
5'
Опасный момент
А вот и первый момент! На Кузыка прошел заброс, который под острым углом вывалился на Сапутина, пытался перекинуть кипера, но перекинул и ворота
3'
В целом, пока что все спокойно. Привыкают команды к полю и сопернику
2'
Заря первая сбегала в атаку, но прострел с фланга защитники Кривбасса вынесли
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
На поле уже команды
Отметим, что в Кривом Роге довольно ветрено
Инфо
Запасные Зари: Жилкин, Данченко, Джордан, Хахлев, Жан Клод, Дришлюк, Мичин, Бугай, Горбач, Венделл
Инфо
Стартовый состав Зари: Сапутин, Снурницын, Батагов, Боль, Кирюханцев, Нагнойный, Мишнев, Чурко, Антюх, Герреро, Алефиренко
Инфо
Запасные Кривбасса: Маханьков, Хома, Приходько, Татарков, Вакулко, Виливальд, Лунев, По, Устименко, Хомченовский, Близниченко, Принс
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Клищук, Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Дебелко, Задерака, Кожушко
У Зари дела намного хуже. Луганчане в кризисе и в зоне вылета. 15-е место и 11 очков
Кривбасс - один из лидеров таблицы. Команда сейчас идет на 2-м месте в таблице, имея в активе 33 очка и в случае победы возглавит таблицу
Инфо
Матч начнется в 15:00, судить игру будет Дмитрий Бондаренко. Также на поединке будет ВАР
Добрый день всем любителям УПЛ! UA-Футбол предлагает вашему вниманию матч 17-го тура, в котором Кривбасс примет Зарю!
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Анонс матча Кривбасс - Заря 09.12.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 09.12.2023
Время начала матча: 15:05

История предыдущих матчей

История противостояний между Кривбасс (Кривой Рог) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Кривбасс, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Заря и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 06.08.2023 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Koval, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - Заря можно посмотреть 09.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий поединок команды Кривбасс был сыгран против ФК Александрия - 02.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Рух - 04.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Кривбасс - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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