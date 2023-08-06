Кривбасс - Заря онлайн трансляция матча

Анонс матча Кривбасс - Заря 09.12.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 09.12.2023

Время начала матча: 15:05

История предыдущих матчей

История противостояний между Кривбасс (Кривой Рог) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Кривбасс, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Заря и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 06.08.2023 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Koval, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Предыдущий поединок команды Кривбасс был сыгран против ФК Александрия - 02.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Рух - 04.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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