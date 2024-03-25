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Известно, где состоится перенесенный матч УПЛ между Зарей и Динамо
Игра состоится 4 апреля
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Перенесенный матч 6-го тура УПЛ "Заря" - "Динамо" состоится на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского в четверг, 4 апреля.
Обе стороны согласовали провести поединок на домашнем стадионе киевлян. "Динамо" получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации.
Матч "Заря" - "Динамо" начнется в 15:30.
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Источник:Dynamo Kyiv
Опубликовал: Екатерина Власова
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