Кабаев: У меня уже на руках был контракт с Ворсклой, но потом появился вариант с Динамо
Могло все сложиться по-другому
zarya-lugansk.com
Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев рассказал, что имеет очень хорошие отношения с тренером Виктором Скрипником, поэтому в свое время хотел перейти из "Зари" в "Ворсклу".
Я из "Зари" очень хотел пойти к Скрипнику, потому что очень были хорошие отношения с этим тренером. Мы жили в одном доме, когда война началась. У него жена уехала, у меня жена уехала. Мы ходили патрулировали наш жилой комплекс, ходили в магазин вместе.
У меня очень хорошие отношения с этим человеком. Я с ним был на связи, очень хотел к нему. У меня уже на руках был контракт с Полтавой ("Ворсклой"). Я уже хотел, а потом уже появился этот вариант (с "Динамо"). Полтава это клуб такого уровня примерно как и "Заря". А здесь гранд. Я потом разговаривал с помощником Скрипника Поповым. Никаких обид нет, потому что "Динамо" - это "Динамо".
Кабаев перешел в "Динамо" в августе 2022-го года. Виктор Скрипник возглавлял "Ворсклу" с июля 2022-го года по конец 2023-го года. Сейчас специалист тренирует "Металлист 1925".
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