Иранский нападающий Зари Шахаб Захеди перешел в клуб из чемпионата Японии

Японская "Ависпа Фукуока" объявила на официальном сайте клуба о подписании иранского нападающего Шахаба Захеди.

Сообщается, что 28-летний форвард перешел из луганской "Зари" в "Ависпу", воспользовавшись Annexe 7 ФИФА (пункт, позволивший иностранным футболистам в одностороннем порядке останавливать срок действия контракта с украинскими клубами). Контракт иранца с новым клубом подписан до 30 июня 2024 года.

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Срок трудового соглашения Захеди с "Зарей" истекал 31 декабря 2025 года, но с начала полномасштабного вторжения он не провел ни одного матча за луганский клуб. Последние полгода Шахаб выступал на родине – за "Персеполис".

В составе "Зари" Захеди провел 39 матчей, забив 12 голов и отдал 5 результативных передач. Еще одним украинским клубом, за который выступал иранец, был "Олимпик", в составе которого он отличился 14 забитыми мячами и 3 ассистами в 36 поединках.

