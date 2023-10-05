Заря - Брейдаблик онлайн трансляция матча

Заря Луганск проиграл последние 3 матчи в Лига конференций УЕФА.

Брейдаблик Коупавогюр проиграл последние 5 матчи в Лига конференций УЕФА.

Заря Луганск без побед в последних 9 играх.

Заря Луганск сыграл 6 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Брейдаблик Коупавогюр проиграл 7 матчей подряд.

Брейдаблик Коупавогюр проиграл 5 выездных матчей подряд.

Брейдаблик Коупавогюр пропускает в каждом из последних 11 матчах.

Заря Луганск выигрывает первый тайм в 31% матчей, Брейдаблик Коупавогюр выигрывает в 36% матчей.

Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Брейдаблик Коупавогюр выигрывает в 36%.

Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.

В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 1 гол(а).

Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Брейдаблик Коупавогюр лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брейдаблик Коупавогюр% своих матчей.

Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Брейдаблик Коупавогюр проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брейдаблик Коупавогюр% своих матчей.

Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды Брейдаблик Коупавогюр.

Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Брейдаблик Коупавогюр's.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига конференций УЕФА".