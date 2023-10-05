Заря - Брейдаблик онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой "Брейдаблик" (Коупавогюр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2023/2024, матч начнется на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 14.12.2023
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Заря (Луганск) и командой "Брейдаблик" (Коупавогюр):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда "Брейдаблик" осталась с поражением. Столкновение "Брейдаблик" и Заря в предыдущем футбольном матче 05.10.2023 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Koval, Yuriy и Arnason, Halldor разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Прошедший матч команды Заря был сыгран против Кривбасс - 09.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: "Брейдаблик" (Коупавогюр)
Страна: Исландия
Прошедший поединок команды "Брейдаблик" был сыгран против Маккаби - 30.11.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Маккаби.
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