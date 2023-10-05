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Заря - Брейдаблик онлайн трансляция матча

Лига конференций - 14 декабря 2023, 22:00 - Славутич-Арена . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Клима
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
3 - 0
Обновить
45'
Брейдаблик
Коупавогюр
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Ход матча
2' Гуэрреро, Эдуардо 7' Bol, Anton 11' Дамир Муминович 17' Батагов, Арсений 19' Мицин, Петар
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Заря
43%
Ничья
30%
Брейдаблик
27%
П1: 2.34 Х: 2.74 П2: 3.54
Интересные факты
  • Заря Луганск проиграл последние 3 матчи в Лига конференций УЕФА.
  • Брейдаблик Коупавогюр проиграл последние 5 матчи в Лига конференций УЕФА.
  • Заря Луганск без побед в последних 9 играх.
  • Заря Луганск сыграл 6 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Брейдаблик Коупавогюр проиграл 7 матчей подряд.
  • Брейдаблик Коупавогюр проиграл 5 выездных матчей подряд.
  • Брейдаблик Коупавогюр пропускает в каждом из последних 11 матчах.
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 31% матчей, Брейдаблик Коупавогюр выигрывает в 36% матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Брейдаблик Коупавогюр выигрывает в 36%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 1 гол(а).
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Брейдаблик Коупавогюр лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брейдаблик Коупавогюр% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Брейдаблик Коупавогюр проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брейдаблик Коупавогюр% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды Брейдаблик Коупавогюр.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Брейдаблик Коупавогюр's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига конференций УЕФА".
  • Заря Луганск забивает 1.23 гола, играя дома, а Брейдаблик Коупавогюр забивает 2.04 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Заря
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Брейдаблик
Лига конференций 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Брейдаблик 0 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2023/2024
09.12.2023 - 15:05 Кривбасс 2 - 2 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2023/2024
04.12.2023 - 13:00 Заря 0 - 0 Завершен Рух Н
Лига конференций 2023/2024
30.11.2023 - 19:45 Гент 4 - 1 Завершен Заря П
Лига конференций 2023/2024
25.11.2023 - 17:30 Маккаби 3 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 14:00 Заря 1 - 2 Завершен ЛНЗ П
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Последние матчи - Брейдаблик
Лига конференций 2023/2024
30.11.2023 - 15:00 Брейдаблик 1 - 2 Завершен Маккаби П
Лига конференций 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Брейдаблик 2 - 3 Завершен Гент П
Лига конференций 2023/2024
26.10.2023 - 19:45 Гент 5 - 0 Завершен Брейдаблик П
Лига конференций 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Брейдаблик 0 - 1 Завершен Заря П
Лига конференций 2023/2024
21.09.2023 - 22:00 Маккаби 3 - 2 Завершен Брейдаблик П
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Главные события
ГООЛ! Мицин, Петар
19'
Батагов, Арсений
17'
ГООЛ! Дамир Муминович
11'
Bol, Anton
7'
ГООЛ! Гуэрреро, Эдуардо
2'
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Заря
43%
Ничья
30%
Брейдаблик
27%
П1: 2.34 Х: 2.74 П2: 3.54
Составы команд
1
Saputin, Oleksandr
74
Снурницин, Игорь
55
Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
44
Батагов, Арсений
3
Bol, Anton
17
Gorbach, Igor
20
Вячеслав Чурко
9
Мышньов, Дмитрий
22
Мицин, Петар
7
Денис Антюх
39
Гуэрреро, Эдуардо
1
Антон Ари Эйнарссон
30
Андри Рафн Йеоман
4
Дамир Муминович
21
Маргейрссон, Виктор
25
Ingvarsson, David
7
Хокульдур Гуннлаугссон
6
Sigurdarson Alexander Helgi
13
Людвикссон, Антон
8
Эйнарссон, Виктор-Карл
14
Jason Svanthorsson
10
Кристинн Стейндорссон
Стартовый состав
  • 7
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
    2
  • 17
    Gorbach, Igor
    Нападающий
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 22
    Мицин, Петар
    Нападающий
    19
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
    17
  • 3
    Bol, Anton
    Защитник
    7
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Вратарь
  • 8
    Эйнарссон, Виктор-Карл
    Полузащитник
  • 14
    Jason Svanthorsson
    Нападающий
  • 10
    Кристинн Стейндорссон
  • 7
    Хокульдур Гуннлаугссон
    Защитник
  • 6
    Sigurdarson Alexander Helgi
  • 13
    Людвикссон, Антон
    Полузащитник
  • 30
    Андри Рафн Йеоман
  • 4
    Дамир Муминович
    11
  • 21
    Маргейрссон, Виктор
    Защитник
  • 25
    Ingvarsson, David
    Полузащитник
  • 1
    Антон Ари Эйнарссон
Запасные игроки
Тренеры
  • Koval, Yuriy
  • Arnason, Halldor
Статистика матча
2
Удары в створ
3
4
Штрафные
6
5
Фолы
3
2
ЖК
3
Сейвы
47%
Владение мячом
53%
1
Удары мимо
4
1
Офсайды
1
Угловые
1
Блокировано ударов
1
LIVE
Трансляция матча Заря - "Брейдаблик"
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Трансляция
40'
Опасный момент
После подачи с фланга с нескольких метров выше ворот пробил Ингварссон. Повезло сейчас украинской команде.
39'
Полностью отдали футболисты украинской команды инициативу своим соперникам. За это луганский коллектив могут наказать.
36'
После прострела Антюха из пределов штрафной пробивал Антюх, но, к сожалению, выше ворот. Перспективная атака завершилась ничем.
33'
Постепенно прибавляют в активности гости. В эти минуты достаточно непросто защитникам украинской команды, но пока играют внимательно.
30'
Контроль мяча пока ничего не дает футболистам "Брейдаблика". Главное, чтобы наши защитники не доставляли себе проблем.
27'
Эйнарссон пробивал в дальний угол из пределов штрафной, но в створ ворот он не попал.
24'
Гости из Исландии начали больше контролировать мяч, но с конструктивом у них ощущаются существенные проблемы.
20'
Гоооол!!!
Это что-то просто невероятное! Голкипер гостей далеко вышел из ворот, а его обыграл Мичин и забил в пустые ворота – 3:0.
17'
Желтая карточка
Уже второе предупреждение в составе украинской команды. В этот раз грубо сыграл наш защитник Арсений Батагов.
14'
Очень долго арбитры просматривали этот эпизод, но опять же положение вне игры не зафиксировали. Шикарный старт встречи.
11'
Гоооол!!!
Сегодня пока наш день. После прострела Чурка мяч в свои ворота срезал Муминович - 2:0.
8'
Желтая карточка
Предупреждение за грубую игру получает Антон Боль.
7'
Опасный момент
А вот и первая опасная атака у гостей. Сапутин парировал удар Ингварссона. Провалилась защита украинцев.
4'
Инфо
Арбитры просматривали этот эпизод с помощью VAR, но положение вне игры у нападающего луганского клуба не зафиксировали.
2'
Гоооол!!!
Шикарное начало встречи. После ошибки защитников Герреро с нескольких метров переправил мяч в сетку – 1:0.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Брейдаблик" (состав): Эйнарссон – Еоман, Муминович, Майгерссон, Ингварссон, Лудвикссон, Сигурдарсон, Гуннлаугссон, Эйнарссон, Сванторссон, Стейдорссон
Инфо
"Заря" (запасные): Жилкин, Азиангбе, Нагнойный, Алефиренко, Бугай, Венделл, Данченко
Инфо
"Заря": Сапутин, Боль, Батагов, Джордан, Снурницын, Мичин, Мышнев, Чурко, Горбач, Герреро, Антюх
С турнирной точки зрения мотивации у команд уже нет. Украинцы завершат групповой турнир на третьем месте, а коллектив из Исландии – на последнем.
Сегодня в Люблине на стадионе "Арена Люблин" состоится матч шестого тура Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют луганская "Заря" и исландский "Брейдаблик". Стартовый свисток чешского рефери Томаша Климы из Прерова прозвучит в 22:00.
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Анонс матча Заря - "Брейдаблик" 14.12.2023, Лига конференций

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой "Брейдаблик" (Коупавогюр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2023/2024, матч начнется на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 14.12.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой "Брейдаблик" (Коупавогюр):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда "Брейдаблик" осталась с поражением. Столкновение "Брейдаблик" и Заря в предыдущем футбольном матче 05.10.2023 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Koval, Yuriy и Arnason, Halldor разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - "Брейдаблик" можно посмотреть 14.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Заря - "Брейдаблик", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Кривбасс - 09.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Брейдаблик" (Коупавогюр)
Страна: Исландия

Прошедший поединок команды "Брейдаблик" был сыгран против Маккаби - 30.11.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Маккаби.

Следите за результатами матча Заря - "Брейдаблик" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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