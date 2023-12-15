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Коваль после 4:0 с Брейдабликом: Услышали от болельщиков слово "мужики"

Лига конференций

"Заря" разгромила своего соперника

Коваль после 4:0 с Брейдабликом: Услышали от болельщиков слово "мужики"

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Тренер "Зари" Юрий Коваль прокомментировал победу своей команды над "Брейдабликом" (4:0) в заключительном матче Лиги конференций.

"Несмотря на счет, игра, как мы и думали, непростая была. Соперник легче работал с мячом. "Брейдаблик" - техничная команда, быстрая. Задача была забить быстрый гол, разыграться. Команда услышала меня.

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Частые переезды, нагрузки в играх сказались. Но я рад, что те, кто играл в составе и те, кто вышел на замену - сумели прекрасно сыграть против мяча и заработать итоговый результат. Это сегодня самое важное для коллектива, для "Зари".

Увидели и услышали наших болельщиков. Услышали слово "мужики". Это для нас дорогого стоит и является самым важным сейчас", - сказал Коваль.

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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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