Коваль после 4:0 с Брейдабликом: Услышали от болельщиков слово "мужики"

Тренер "Зари" Юрий Коваль прокомментировал победу своей команды над "Брейдабликом" (4:0) в заключительном матче Лиги конференций.

"Несмотря на счет, игра, как мы и думали, непростая была. Соперник легче работал с мячом. "Брейдаблик" - техничная команда, быстрая. Задача была забить быстрый гол, разыграться. Команда услышала меня.

Частые переезды, нагрузки в играх сказались. Но я рад, что те, кто играл в составе и те, кто вышел на замену - сумели прекрасно сыграть против мяча и заработать итоговый результат. Это сегодня самое важное для коллектива, для "Зари".

Увидели и услышали наших болельщиков. Услышали слово "мужики". Это для нас дорогого стоит и является самым важным сейчас", - сказал Коваль.