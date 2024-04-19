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Президент Лилля раскритиковал поведение голкипера Астон Виллы

Лига конференций
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Он не ведет себя как спортсмен высокого уровня (с)

Президент Лилля раскритиковал поведение голкипера Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Лилля" Оливье Летанг раскритиковал поведение голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса, который дразнил болельщиков "догов" в матче четвертьфинала Лиги конференций.

"Я не хочу тратить время на разговоры об этом парне, который не ведет себя как спортсмен высокого уровня. Потому что в поражении, как и в победе, ты должен оставаться спокойным и элегантным".

Напомним, что вчера, 18 апреля, "Лилль" вылетел из ЛК. Они проиграли "Астон Вилле" в серии пенальти (3:4).

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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