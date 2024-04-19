Президент Лилля раскритиковал поведение голкипера Астон Виллы

Президент "Лилля" Оливье Летанг раскритиковал поведение голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса, который дразнил болельщиков "догов" в матче четвертьфинала Лиги конференций.

"Я не хочу тратить время на разговоры об этом парне, который не ведет себя как спортсмен высокого уровня. Потому что в поражении, как и в победе, ты должен оставаться спокойным и элегантным".