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Голкипер Астон Виллы получил две желтые карточки в матче ЛК, но продолжил играть

Лига конференций
Обновлено

Матч Лиги конференций завершился победой Астон Виллы в серии пенальти

Голкипер Астон Виллы получил две желтые карточки в матче ЛК, но продолжил играть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 18 апреля, во время матча "Лилль" - "Астон Вилла" в рамках четвертьфинала ЛК Эмилиано Мартинес получил желтую карточку на 39-й минуте поединка.

Позже в серии пенальти голкипер получил второй горчичник за провокацию болельщиков соперника. Казалось бы, что он должен был покинуть поле, но Мартинес продолжил играть.

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По правилам игры карточка, полученная в серии пенальти не суммируется с той, которую игрок получил в основное или дополнительное время.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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