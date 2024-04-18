ЛК. Лилль – Астон Вилла 2:1 (пен. 3:4). Эмилиано Мартинес снова побеждает французов по пенальти

Первый матч между этими соперника на "Вилла Парк" неделю назад уже должен был нам дать достаточно информации для размышлений и оценки шансов выхода в полуфинал этих коллективов. Да, команда Эмери тогда победила 2:1, но то, как показали себя футболисты "Лилля", заставило испытывать к ребятам Фонсеки определенное сочувствие, они точно не заслуживали там проиграть.

Кажется, что "догам" не нужно вообще придумывать что-то новое, просто можно играть так, как и в первой игре, а результат должен прийти. Возможно, в этой игре помогло и то, что "Вилле" было что защищать, они далеко не лучшая команда в мире, когда нужно отстаивать счет, куда удобнее им играть в атаке и постоянно давить на ворота соперника. От того удивительно, что даже после пропущенного гола и когда счет стал равным, "вилланы" все равно ничего не смогли показать. Но это мы уже забегаем наперед.

В первом тайме мы практически не увидели бирмингемцев в атаке. Они вышли на поле с мыслью о том, что счет в их пользу и можно просто удержать то, что есть. Вот только "Лилль", который был вынужден обходиться без Эдона Жегрови, точно не собирался проводить пассивный матч. Первый звоночек был после удара от Джонатана Дэвида, который отразил Эмилиано Мартинес, а второй уже стал голевым.

Это Лени Йоро отдал классный пас на левый фланг атаки, где Гудмундссон принял передачу и отдал классный прострел в центр, а там Юсуф Языджи, который и вышел в старте вместо Жегровы, в касание пробил точно в угол ворот. Без шансов для Мартинеса и это 1:0, а гости даже не успели войти в игру, они просто спали.

Интересно и то, что они продолжили спать после того, как счет по итогам двух встреч стал равным. До конца тайма мы так и не увидели хотя бы одного легитимного удара в створ ворот Шевалье. Это вообще не было похоже на команду Унаи Эмери. Зато красивые комбинации продолжали разыгрывать "доги". Самый опасный момент для того, чтобы выйти вперед в первом тайме, был у Андре, который в упор головой расстреливал Мартинеса, но аргентинцу удалось отразить этот удар. Вот с таким команды ушли на перерыв.

Во второй половине встречи особых изменений не произошло. "Вилла" и в дальнейшем не совсем понимала, как им двигать мяч и как его доводить до Олли Уоткинса, а хозяева поля продолжали свое давление. Сразу вспоминается классный удар из-за пределов штрафной площади от Гаральдссона, но мимо ворот.

На 56-й минуте мы наконец увидели первый момент у ворот "Лилля". Классную комбинацию разыграли "вилланы" и Джон Макгинн пяткой сбросил мяч под удар Мэтти Кешу, который пробил не совсем точно, впрочем мы хоть вспомнили, что Шевалье и его ворота вообще существуют. Но это была лишь вспышка, которая не получила продолжения. Вот что получило свое продолжение, так это подачи в штрафную и удары от Андре.

После первой попытки его удар отразил Мартинес, а со второй он переправил мяч точно в сетку ворот. Это была подача с углового, круглый сначала коснулся перекладины, затем стойки, а затем уже залетел в ворота. И это абсолютно заслуженные 2:0. Команда Эмери откровенно спала, или это так ее искусно усыпили "доги"?

Когда казалось, что французы спокойно доведут этот матч до победного завершения, поскольку "Астон Вилла" очень трудно создавала опасные моменты, на помощь "вилланам" пришел голкипер хозяев поля. Не смог Шевалье забрать мяч в свои руки и ликвидировать опасность, после чего попытался пробить Дуран, удар которого был заблокирован, а затем добивание от Мэтти Кеша, который залетел в сетку ворот. Это 2:1 и равный счет по итогам двух матчей. Просто ни из чего создали этот гол ребята Эмери.

Пришлось все-таки играть экстра-таймы, в которых "Астон Вилла" потеряла просто невероятную возможность забить гол. Стоит отметить, что Люка Шевалье исправился за свою ошибку с пропущенным голом невероятным двойным сейвом. Сначала он потянул выстрел от Бэйли, а затем перевел добивание от Дугласа Луиза на угловой. Это был высший пилотаж от голкипера "Лилля". Впрочем и хозяева имели что ответить, чего только стоит удар от Тьягу Сантуша, который пролетел в сантиметрах от стойки ворот Мартинеса. Все же не удалось командам решить судьбу противостояния в экстра-таймах, поэтому серия пенальти.

А пенальти против французов Эмилиано Мартинес играть любит и умеет. Не обошлось без очередных якобы случайных провокаций от аргентинского голкипера, который пытался сбить концентрацию своим оппонентам и играл с эмоциями местных трибун. Как минимум нервы Бенталеба и Андре сломать удалось. А за "Виллу" не смог забить Бэйли, но это уже ни на что не повлияло. Эмилиано Мартинес выигрывает серию пенальти и выводит "Виллу" в полуфинал, в котором их не должно было быть, учитывая игру, которую они показали как неделю назад, так и сегодня. Повезло Эмери, что Шевалье ошибся на выходе в конце встречи. Повезло ему, на что воротах у него Эмилиано Мартинес. "Вилла" идёт дальше, но это трудно назвать полностью заслуженным проходом.

Лига Конференций, 1/4 финала, ответный матч

Стадион: "Пьер-Моруа" (Вильнев-д'Аск)

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

"Лилль" — "Астон Вилла" 2:1 (пен. 3:4)

Голы: Языджи (15), Андре (68) — Кэш (87)

Серия пенальти: Бенталеб (вратарь), Дэвид, Гомес, Кабелла, Андре (вратарь) — Тилеманс, Уоткинс, Кэш, Бэйли (вратарь), Луиз

"Лилль": Шевалье — Сантуш, Диаките, Йоро, Исмаили — Андре, Бенталеб — Языджи (Кавалейру, 86), Гаральдссон (Гомес, 77), Гудмундссон (Кабелла, 91) — Дэвид

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Торрес, Динь — Макгинн (Дуран, 80), Луиз, Тилеманс — Диаби (Бэйли, 68), Уоткинс, Дзаньоло (Роджерс, 39)

Предупреждения: Бенталеб (42), Андре (44), Сантуш (62), Гомес (118) — Дзаньоло (21), Мартинес (39), Динь (61), Роджерс (76), Дуран (90+1), Уоткинс (109)