Заря одержала свою самую крупную победу в еврокубках

Вчера, 14 декабря "Заря" разгромила "Брейдаблик" в 6-м туре группового этапа Лиги конференций. Луганчане отправили четыре безответных мяча в ворота исландцев.

Эта победа стала для луганского клуба самой крупной за все время участия в еврокубках. Ранее "Заря" трижды громила соперников со счетом 3:0 - "Лачи" в сезоне 2014/15, "Шарлеруа" (2015/16) и АЕК Афины (2020/21).

Напомним, "Заря" закончила свои выступления в Лиги конференций на третьем месте в группе В, набрав 7 очков.