Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря одержала свою самую крупную победу в еврокубках
Под горячую руку попал "Брейдаблик"
Фото: ФК Зоря Луганськ
Вчера, 14 декабря "Заря" разгромила "Брейдаблик" в 6-м туре группового этапа Лиги конференций. Луганчане отправили четыре безответных мяча в ворота исландцев.
Эта победа стала для луганского клуба самой крупной за все время участия в еврокубках. Ранее "Заря" трижды громила соперников со счетом 3:0 - "Лачи" в сезоне 2014/15, "Шарлеруа" (2015/16) и АЕК Афины (2020/21).
Напомним, "Заря" закончила свои выступления в Лиги конференций на третьем месте в группе В, набрав 7 очков.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известны все участники плей-офф финала Лиги Конференций
- Три француза, Италия, Германия, Португалия. Определились потенциальные соперники Шахтера в ЛЕ
- Есть несколько вариантов. Известно, сколько Динамо получит от продажи Жироной Цыганкова
- Юрий Ярошенко: Руководство Зари поспешило с увольнением Кривенцова
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн