Брейдаблик - Заря онлайн трансляция матча

Заря Луганск пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Брейдаблик Коупавогюр выигрывает первый тайм в 39% матчей, Заря Луганск выигрывает в 33% матчей.

Брейдаблик Коупавогюр выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Заря Луганск выигрывает в 33%.

Когда Брейдаблик Коупавогюр лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брейдаблик Коупавогюр% своих матчей.

Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Брейдаблик Коупавогюр проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брейдаблик Коупавогюр% своих матчей.

Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига конференций УЕФА".

Брейдаблик Коупавогюр забивает 2.08 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).

Брейдаблик Коупавогюр пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Брейдаблик Коупавогюр's.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Заря Луганск без побед в последних 4 играх.