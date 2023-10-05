Брейдаблик - Заря онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Брейдаблик" (Коупавогюр) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2023/2024, матч начнется на стадионе Kopavogsvollur.
Дата проведения матча: 05.10.2023
Время начала матча: 19:45
Для одержания победы тренеры команд Thorvaldsson, Oskar и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Брейдаблик" (Коупавогюр)
Страна: Исландия
Предыдущий поединок команды "Брейдаблик" был сыгран против Маккаби - 21.09.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Маккаби.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович
Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Черноморец - 30.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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