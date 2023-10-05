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Брейдаблик - Заря онлайн трансляция матча

Лига конференций - 05 октября 2023, 19:45 - Kopavogsvollur . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Александар Ставрев
Рейтинг матча:
Брейдаблик
Коупавогюр
0 - 0
Обновить
4'
Заря
Луганск
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Ход матча
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Брейдаблик
26%
Ничья
28%
Заря
46%
П1: 2.83 Х: 2.83 П2: 2.70
Интересные факты
  • Заря Луганск пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Брейдаблик Коупавогюр выигрывает первый тайм в 39% матчей, Заря Луганск выигрывает в 33% матчей.
  • Брейдаблик Коупавогюр выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Заря Луганск выигрывает в 33%.
  • Когда Брейдаблик Коупавогюр лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брейдаблик Коупавогюр% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Брейдаблик Коупавогюр проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брейдаблик Коупавогюр% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига конференций УЕФА".
  • Брейдаблик Коупавогюр забивает 2.08 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Брейдаблик Коупавогюр пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Брейдаблик Коупавогюр's.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Заря Луганск без побед в последних 4 играх.
  • У команды Заря Луганск серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Прогноз на матч
Последние матчи - Брейдаблик
Лига конференций 2023/2024
21.09.2023 - 22:00 Маккаби 3 - 2 Завершен Брейдаблик П
Лига Европы 2023/2024
17.08.2023 - 20:30 Брейдаблик 1 - 0 Завершен Зриньски В
Лига Европы 2023/2024
10.08.2023 - 22:00 Зриньски 6 - 2 Завершен Брейдаблик П
Лига Чемпионов 2023/2024
02.08.2023 - 21:00 Копенгаген 6 - 3 Завершен Брейдаблик П
Лига Чемпионов 2023/2024
25.07.2023 - 22:15 Брейдаблик 0 - 2 Завершен Копенгаген П
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 15:00 Заря 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Лига конференций 2023/2024
21.09.2023 - 22:00 Заря 1 - 1 Завершен Гент Н
Премьер-лига 2023/2024
15.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Заря П
Лига Европы 2023/2024
31.08.2023 - 20:00 Заря 2 - 1 Завершен Славия В
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Новости команд
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Брейдаблик
26%
Ничья
28%
Заря
46%
П1: 2.83 Х: 2.83 П2: 2.70
Составы команд
1
Антон Ари Эйнарссон
13
Людвикссон, Антон
21
Маргейрссон, Виктор
4
Дамир Муминович
7
Хокульдур Гуннлаугссон
11
Гисли Эйжолфссон
6
Sigurdarson Alexander Helgi
8
Эйнарссон, Виктор-Карл
20
Олсен, Клемент
10
Кристинн Стейндорссон
14
Jason Svanthorsson
30
Turbaievskyi, Mykyta
55
Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
5
Yatsyk, Oleksandr
74
Снурницин, Игорь
70
Кырюханцев, Игор
7
Денис Антюх
9
Мышньов, Дмитрий
10
Nahnoinyi, Denys
47
Роман Вантух
39
Гуэрреро, Эдуардо
17
Gorbach, Igor
Стартовый состав
  • 20
    Олсен, Клемент
    Нападающий
  • 10
    Кристинн Стейндорссон
  • 14
    Jason Svanthorsson
    Нападающий
  • 11
    Гисли Эйжолфссон
    Полузащитник
  • 6
    Sigurdarson Alexander Helgi
  • 8
    Эйнарссон, Виктор-Карл
    Полузащитник
  • 13
    Людвикссон, Антон
    Полузащитник
  • 21
    Маргейрссон, Виктор
    Защитник
  • 4
    Дамир Муминович
  • 7
    Хокульдур Гуннлаугссон
    Защитник
  • 1
    Антон Ари Эйнарссон
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
  • 17
    Gorbach, Igor
    Нападающий
  • 70
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 7
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 10
    Nahnoinyi, Denys
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Thorvaldsson, Oskar
  • Кривенцов, Валерий
LIVE
Трансляция матча "Брейдаблик" - Заря
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MEGOGO Футбол Первый
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Трансляция
3'
2'
1'
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
В первом туре Брейдаблик проиграл Маккаби Тель-Авив (2:3), а Заря сыграла вничью с Гентом (1:1).
Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Алефиренко, Дрышлюк, Волошин, Бугай, Мичин, Венделл, Данченко.
Заря: Турбаевский - Джордан, Снурницын, Яцык - Кирюханцев, Антюх, Мишнев, Вантух - Нагнойный - Герреро, Горбач.
Запасные: Брагасон, Гельгасон, Сигурйонссон, Адальстейнссон, Фьельдстед, Велер, Гуннарссон, Глинссон, Оррасон, Стефанссон, Еоман, Гадльссон.
Брейдаблик: А. Эйнарссон - Гюннлейгссон, Муминович, Маргейрссон, Лудвикссон - В. Эйнарссон, Сигурдарссон, Эйольфссон - Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александар Ставрев (Скопье, Северная Македония) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы B. На поле стадиона Лаугардалсвеллур (Рейкьявик, Исландия) сыграют исландский Брейдаблик и луганская Заря.
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Анонс матча "Брейдаблик" - Заря 05.10.2023, Лига конференций

Поединок между командой "Брейдаблик" (Коупавогюр) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2023/2024, матч начнется на стадионе Kopavogsvollur.

Дата проведения матча: 05.10.2023
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд Thorvaldsson, Oskar и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Брейдаблик" - Заря можно посмотреть 05.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига конференций. Текстовую трансляцию матча "Брейдаблик" - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Брейдаблик" (Коупавогюр)
Страна: Исландия

Предыдущий поединок команды "Брейдаблик" был сыгран против Маккаби - 21.09.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Маккаби.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Черноморец - 30.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Брейдаблик" - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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