Шахтер - Лех онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Лех (Познань) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.
Дата проведения матча: 25.01.2024
Время начала матча: 17:03
История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Лех (Познань):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и Лех в предыдущем футбольном матче 21.01.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Пюник - 22.01.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Лех (Познань)
Год основания Лех (Познань): 1922
Страна: Польша
Тренер: Ян Урбан
Прошедший матч команды Лех был сыгран против Радомяк - 16.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Польши 2023/2024 и закончился ничьей.
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