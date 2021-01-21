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Шахтер - Лех онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 25 января 2024, 17:03
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
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16'
Лех
Познань
Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
33%
Ничья
33%
Лех
33%
Личные встречи
Шахтер
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Лех
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2020/2021
21.01.2021 - 16:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Лех
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021
25.01.2020 - 16:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Лех
Клубные товарищеские матчи 2019
31.01.2019 - 16:00 Лех 0 - 3 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
22.01.2024 - 14:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Пюник В
Лига Чемпионов 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Порту 5 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
08.12.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
03.12.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Лига Чемпионов 2023/2024
28.11.2023 - 19:45 Шахтер 1 - 0 Завершен Ройял Антверпен В
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Последние матчи - Лех
Чемпионат Польши 2023/2024
16.12.2023 - 21:00 Радомяк 2 - 2 Завершен Лех Н
Чемпионат Польши 2023/2024
10.12.2023 - 13:30 Лех 0 - 1 Завершен Пяст П
Чемпионат Польши 2023/2024
02.12.2023 - 21:00 Корона 0 - 1 Завершен Лех В
Чемпионат Польши 2023/2024
26.11.2023 - 18:30 Лех 1 - 3 Завершен Видзев П
Чемпионат Польши 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Легия 0 - 0 Завершен Лех Н
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
33%
Ничья
33%
Лех
33%
Трансляция
16'
Голкипера откровенно скучают пока в нашем противостоянии. Очень мало конструктива в игре обеих команд.
14'
Пытаются поляки более активно прессинговать, но пока в нашем матче мало ударов.
11'
Муравски грубо сыграл против Зубкова. В контрольных матчах обычно футболисты пытаются избегать таких грубостей.
9'
У футболистов польской команды существенные проблемы с конструктивом. Слишком много ошибок в переходной фазе.
6'
Эгиналду перехватил мяч и пытался пробить с левой, но слишком слабо. Мяч едва долетел до голкипера.
4'
Много борьбы на первых минутах. Украинцы владеют мячом, но без продвижения вперед. Пока что без ударов.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Шахтер" (запасные): Рудько, Твардовский, Лемкин, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Ракицкий, Лацабидзе, Швед, Очеретько, Назарина, Цуканов, Сикан
Инфо
"Шахтер" (стартовый состав): Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Криськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Эгиналду.
Напомним, что в понедельник "горняки" обыграли "Пюник" - 2:0. В составе украинской команды забивали Зубков и 17-летний Виктор Цуканов.
Приглашаем вас на текстовую трансляцию второго контрольного матча "Шахтера". Соперник – бронзовый призер чемпионата Польши "Лех". Игра начнется в 17.00.
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Последние матчи
Завершен 13:00 - Сегодня Кривбасс Кривбасс 2 Ференцварош Ференцварош 0 Завершен 11:00 - Сегодня Оболонь Оболонь 4 Дукаджини Дукаджини 1 Завершен 22:49 - Вчера Атлетик Атлетик 4 Барселона Барселона 2 Завершен 22:00 - Вчера Танзания Танзания 0 Конго ДР Конго ДР 0 Завершен 22:00 - Вчера Замбия Замбия 0 Марокко Марокко 1

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Анонс матча Шахтер - Лех 25.01.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Лех (Познань) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 25.01.2024
Время начала матча: 17:03

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Лех (Познань):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и Лех в предыдущем футбольном матче 21.01.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Пюник - 22.01.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Лех (Познань)
Год основания Лех (Познань): 1922
Страна: Польша
Тренер: Ян Урбан

Прошедший матч команды Лех был сыгран против Радомяк - 16.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Польши 2023/2024 и закончился ничьей.

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