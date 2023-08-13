  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. СК Днепр-1 - ФК Минай Смотреть онлайн
В тренде

СК Днепр-1 - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 февраля 2024, 13:00 - Днепр Арена . Трансляция: 2+2
Главный судья: Kalonov, Oleksandr
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
До начала
00 : 00 : 00
ФК Минай
Минай
Смотреть трансляцию
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
40%
Ничья
30%
ФК Минай
30%
Интересные факты
  • Во время последних 6 встреч, команда СК Днепр-1 выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Минай выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-5 в пользу команды СК Днепр-1
  • В прошлом сезоне СК Днепр-1 выиграл обе игры против Минай (3-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 27% голов между минутами 46-60?
  • Минай проиграл 3 матчей подряд.
  • Минай без побед в последних 19 играх.
  • Минай проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Минай не выиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • В домашних матчах СК Днепр-1 не проигрывает Минай в последних 3 встречах.
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Минай не забивает в 4 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Минай в сезоне 0-2-5
  • Eduard Sarapii получил больше всего желтых карточек (6) в СК Днепр-1. Vadym Vitenchuk получил 4 в Минай.
  • СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 27% матчей, Минай выигрывает в 17% матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Минай выигрывает в 17%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 4, команда Минай выиграла 0, 1 ничьи.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.
  • Команда Минай выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • СК Днепр-1 забивает 2.4 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 0.4 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Минай - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Минай - 1.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • СК Днепр-1 забивает 1.86 гола, играя дома, а Минай забивает 0.56 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
СК Днепр-1
5
Побед
7
Игр
1
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
05.07.2023 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
15.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2022/2023
06.11.2022 - 13:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен ФК Минай
Последние матчи - СК Днепр-1
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
16.02.2024 - 11:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен РФШ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
10.02.2024 - 16:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Аркадаг В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
06.02.2024 - 16:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Дечич В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
02.02.2024 - 11:00 СК Днепр-1 1 - 4 Завершен Ракув П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
30.01.2024 - 16:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Черно Море Н
Показать больше
Последние матчи - ФК Минай
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
14.02.2024 - 12:30 ФК Минай 0 - 2 Завершен Карпаты П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
10.02.2024 - 12:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Металлист Н
Премьер-лига 2023/2024
25.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
10.11.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
40%
Ничья
30%
ФК Минай
30%
LIVE
Трансляция матча СК Днепр-1 - ФК Минай
play-btn
play sound
В эфире
2+2
Трансляция
Инфо
Запасные Днепра-1: Кинарейкин, Юрчук, Авраменко, Пасич, Гаджиев, Горбунов, Мельниченко, Кивинда, Третьяков
Инфо
Стартовый состав Днепра-1: Волынец, Адамюк, Сарапий, Кравец, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Очеретько, Филиппов
Инфо
Запасные Миная: Бандура, Кисель, Попов, Скиба, Семотюк, Гуничев, Матюшенко, Демиденко, Вакула, Тищук
Инфо
Стартовый состав Миная: Кемкин, Чуев, Прокопчук, Немчанинов, Дмитрук, Корнейчук, Витенчук, Петько, Кораблин, Ременяк, Устименко
У Миная не все так хорошо - команда замыкает турнирную таблицу с 6 набранными очками
Днепр-1 идет на втором месте в таблице, имея в активе 34 балла.
Инфо
Матч начнется в 13:00 и пройдет на Днепр Арене. Главный судья поединка - Александр Каленов. Также на матче будет ВАР
Добрый день всем любителям украинского футбола! УПЛ вернулась после зимнего перерыва и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 18-го тура, в котором Днепр-1 примет Минай
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 05:30 - Сегодня Портленд Тимберс Портленд Тимберс 4 Колорадо Рэпидз Колорадо Рэпидз 1 Завершен 03:30 - Сегодня Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити 1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1 Завершен 03:30 - Сегодня Динамо Хьюстон Динамо Хьюстон 1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1 Завершен 03:30 - Сегодня Остин Остин 1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2 Завершен 03:30 - Сегодня Даллас Даллас 2 Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча СК Днепр-1 - ФК Минай 25.02.2024, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 25.02.2024
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 13.08.2023 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Минай можно посмотреть 25.02.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против РФШ - 16.02.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Желько Любенович

Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Карпаты - 14.02.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Карпаты.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.