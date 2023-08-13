СК Днепр-1 - ФК Минай онлайн трансляция матча

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.
Дата проведения матча: 25.02.2024
Время начала матча: 13:00
История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Минай (Минай):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 13.08.2023 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против РФШ - 16.02.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Желько Любенович
Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Карпаты - 14.02.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Карпаты.
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