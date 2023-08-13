СК Днепр-1 - ФК Минай онлайн трансляция матча

Во время последних 6 встреч, команда СК Днепр-1 выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Минай выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-5 в пользу команды СК Днепр-1

В прошлом сезоне СК Днепр-1 выиграл обе игры против Минай (3-1 дома и 1-0 на выезде)

Вы знали, что СК Днепр-1 забил 27% голов между минутами 46-60?

Минай проиграл 3 матчей подряд.

Минай без побед в последних 19 играх.

Минай проиграл 3 выездных матчей подряд.

Минай не выиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

В домашних матчах СК Днепр-1 не проигрывает Минай в последних 3 встречах.

СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Минай не забивает в 4 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Минай в сезоне 0-2-5

Eduard Sarapii получил больше всего желтых карточек (6) в СК Днепр-1. Vadym Vitenchuk получил 4 в Минай.

СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 27% матчей, Минай выигрывает в 17% матчей.

СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Минай выигрывает в 17%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 4, команда Минай выиграла 0, 1 ничьи.

Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.

Команда Минай выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.

СК Днепр-1 забивает 2.4 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 0.4 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Минай - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Минай - 1.2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".