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ФК Минай - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 августа 2023, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Спорт 1
Главный судья: Копиевски, Виктор
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Обновить
90'+1
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
29' Владимир Адамюк 43' Сергей Панасенко
50' Sarapii, Eduard 57' Billiat Khama 57' Богдан Леднев Вышел: Владимир Танчик 57' Александр Пихаленок Вышел: Blanco, Domingo 59' Руслан Бабенко 65' Сергей Панасенко Вышел: Андрей Ралюченко 65' Odaryuk, Volodimir Вышел: Ghecev, Mihail 66' Сергей Петько 68' Сергей Петько Вышел: Buleza, Andrii 75' Александр Филиппов Вышел: Игорь Когут
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
31%
Ничья
23%
СК Днепр-1
46%
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, Минай выиграла 1 раз. также было 0 ничей, и СК Днепр-1 выиграла 4 раза.
  • В прошлом сезоне СК Днепр-1 выиграл обе игры против Минай (3-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Минай проиграл 4 матчей подряд.
  • Минай сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Минай без побед над СК Днепр-1 в последних 4 играх.
  • Минай выигрывает первый тайм в 17% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 31% матчей.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 17% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 31%.
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Минай выиграла 1, команда СК Днепр-1 выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.
  • Команда Минай выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • Минай забивает 0.8 гола за матч против команды СК Днепр-1, а СК Днепр-1 забивает 2.6 гола против команды Минай (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Минай и СК Днепр-1 - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и СК Днепр-1 - 1.6.
  • Минай забивает 0.61 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Минай имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Минай пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
1
Побед
6
Игр
5
Побед
СК Днепр-1
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
05.07.2023 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
15.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2022/2023
06.11.2022 - 13:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершен ФК Минай П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 18:00 Кривбасс 1 - 4 Завершен ФК Минай В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Рух П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
05.07.2023 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен ФК Минай П
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Последние матчи - СК Днепр-1
Лига Европы 2023/2024
10.08.2023 - 20:00 Славия 3 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Полесье В
Лига Чемпионов 2023/2024
01.08.2023 - 20:30 Панатинаикос 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Лига Чемпионов 2023/2024
25.07.2023 - 21:00 СК Днепр-1 1 - 3 Завершен Панатинаикос П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Кривбасс Н
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Новости команд
Главные события
75'
Александр Филиппов
Вышел: Игорь Когут
Сергей Петько
Вышел: Buleza, Andrii
68'
Сергей Петько
66'
Сергей Панасенко
Вышел: Андрей Ралюченко
65'
Odaryuk, Volodimir
Вышел: Ghecev, Mihail
65'
59'
Руслан Бабенко
57'
Billiat Khama
57'
Богдан Леднев
Вышел: Владимир Танчик
57'
Александр Пихаленок
Вышел: Blanco, Domingo
50'
Sarapii, Eduard
Сергей Панасенко
43'
29'
Владимир Адамюк
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
31%
Ничья
23%
СК Днепр-1
46%
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Бандура Александр
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 5
    Юрий Кравчук
    Защитник
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Защитник
  • 3
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 78
    Валерий Рогозинский
    Полузащитник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
    68 66
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
    65 43
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Полузащитник
  • 10
    Odaryuk, Volodimir
    Нападающий
    65
  • 12
    Kinareykin, Yakiv
    Вратарь
  • 26
    Александр Каплиенко
    Защитник
  • 30
    Василий Кравец
    Защитник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Полузащитник
    50
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
    29
  • 18
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
    59
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Полузащитник
  • 8
    Александр Пихаленок
    Защитник
    57
  • 99
    Billiat Khama
    57
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
    57
  • 7
    Александр Филиппов
    Нападающий
    75
Запасные игроки
Тренеры
  • Володимир Шаран
  • Кучер, Александр
Статистика матча
5
Штрафные
12
11
Фолы
5
2
Удары мимо
5
Блокировано ударов
1
4
Угловые
5
1
Офсайды
2
ЖК
2
2
Удары в створ
2
2
Сейвы
2
КК
1
Трансляция
86'
Замена
Корбалин заменил Рогозинского.
82'
Незабитый пенальти
Бандура тащит удар Бабенко с одиннадцатиметровой отметки. Не повлияла некомпетентность судейской бригады на результат, по крайней мере в этом эпизоде.
82'
Опасный момент
Танчик уже выполнил прострел и по инерции влетел в Кравчука, который при этом высоко поднял ногу. Несколько минут смотрели повторы и решили назначить пенальти. Уровень судейства стабильный.
77'
Несмотря на то, что Днепр-1 играет в меньшинстве, инициатива на их стороне. Минай, похоже, устроит ничья.
75'
Замена
Когут вышел на поле вместо Филиппова.
68'
Замена
Петько уступил место на поле Булезе.
66'
Желтая карточка
Петько высоко поднял ногу в борьбе с Рубчинским, опасная игра.
65'
Замена
Ралюченко и Гечев заменили соответственно Панасенко и Одарюка.
63'
Витенчук пытался пробить с дальнего расстояния, но мяч свалился с ноги и ушёл за пределы стадиона.
60'
Желтая карточка
Предупреждение Бабенко за тактический фол в центре поля.
57'
Замена
Кивинда, Бланко и Танчик вышли на поле вместо Билла, Пихалёнка и Леднева.
52'
Одарюк вывел Твердохлеба на убойную позицию, Кравец в последний момент прыгнул в подкат и заблокировал удар 22-го номера Миная.
51'
Панасенко пробил со штрафного, мяч прошёл над воротами.
50'
Красная карточка
После просмотра VAR Копиевский меняет своё решение! Сарапий удалён с поля за фол последней надежды.
47'
Желтая карточка
Сарапий в подкате сбил Твердохлеба, который выскакивал один на один с вратарём. Ещё один игрок Днепра-1 успевал подстраховать, поэтому только жёлтая карточка.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Днепр-1 провёл в атаке весь первый тайм, но создать по-настоящему опасный момент так и не удалось. Минай редко доходил до ворот соперника. Будем надеяться на активизацию обеих команд во второй половине игры.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлено две минуты.
43'
Желтая карточка
Панасенко не заметил соперника, который набегал со спины и ударил того ногой в корпус.
42'
Минай попытался ответить своей контратакой, но удар Твердохлеба был заблокирован Кравцом.
41'
Опасный момент
Наконец-то качественная комбинация! Пихалёнок ворвался в штрафную и должен был забивать головой, но пробил очень слабо и прямо по центру. Бандура был на месте.
35'
Игра также постоянно останавливается из-за фолов. Медики уже несколько раз появлялись на поле.
28'
Желтая карточка
Адамюк отмахнулся от соперника в борьбе за мяч.
28'
Рубчинский приложился с дальней дистанции. Несмотря на рикошет, Бандура уверенно справился с этим ударом.
25'
Не слишком высокий темп игры взяли команды. Особенно это касается Миная, который почти не атакует.
21'
Опасный момент
Везёт Минаю! Билл воспользовался забросом Пихалёнка, чтобы выйти на ударную позицию и пробил. Попал в штангу, после чего мяч от Кравчука чуть не срикошетил в ворота, но обошлось для хозяев.
16'
Билл создал остроту на фланге, однако стеночка с Филипповым не сработала. Пришлось догонять мяч, поэтому прострел пошёл в руки Бандуре.
15'
Неплохая атака могла получиться у Днепра-1, но Филиппов не смог зацепиться за мяч.
8'
Опасный момент
Кинарейкин ошибся на выходе, после чего у Твердохлеба появилась возможность забить, но нападающий Миная ей не воспользовался.
6'
Леднев нанёс удар из-за пределов штрафной площадки. Бандура уже не дотягивался, нт мяч прошёл мимо ворот.
4'
Обменялись несколькими атаками команды, без особой угрозы воротам.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Виктор Копиевский.
Запасные: Ольховой (в), Росул (в), Дмитрук, Ралюченко, Ременяк, Булеза, Голуб, Гуничев, Гечев, Демиденко, Кораблин.
Инфо
Стартовый состав Миная (4-3-3): Бандура (к) — Немчанинов, Кравчук, Чуев, Солдат — Рогозинский, Витенчук, Петько — Твердохлеб, Одарюк, Панасенко. Главный тренер — Владимир Шаран.
Запасные: Валеф (в), Крапивцов (в), Пасич, Сваток, Горубнов, Танчик, Пурита, Бланко, Горин, Когут, Гаджиев, Кивинда.
Инфо
Стартовый состав Днепра-1 (4-2-3-1): Кинарейкин — Каплиенко, Кравец, Сарапий, Адамюк — Рубчинский, Бабенко — Билл, Пихалёнок (к), Леднев — Филиппов. Главный тренер — Александр Кучер.
Днепр-1 пропустил первый тур, а во втором на последних минутах вырвал победу у Полесья (2-1).
Минай начал сезон с двух разгромных поражений от Динамо (1-4) и от ЛНЗ (0-3).
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура УПЛ Минай – Днепр-1.
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Анонс матча ФК Минай - СК Днепр-1 13.08.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 13.08.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 05.07.2023 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Володимир Шаран и Кучер, Александр разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - СК Днепр-1 можно посмотреть 13.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против ЛНЗ - 05.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против "Славия" - 10.08.2023, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Славия".

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