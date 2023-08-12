ФК Минай - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Минай - СК Днепр-1 13.08.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 13.08.2023

Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 05.07.2023 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Володимир Шаран и Кучер, Александр разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против ЛНЗ - 05.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против "Славия" - 10.08.2023, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Славия".

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