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Динамо - Балкани онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 26 января 2024, 16:05
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 1
Обновить
63'
Балкани
Теранде
Ход матча
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
56%
Ничья
21%
Балкани
23%
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2023/2024
11.12.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
07.12.2023 - 15:00 Динамо 4 - 2 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
26.11.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 13:40 Кривбасс 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
03.11.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен Шахтер П
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Последние матчи - Балкани
Лига конференций 2023/2024
14.12.2023 - 22:00 Динамо 3 - 0 Завершен Балкани П
Лига конференций 2023/2024
30.11.2023 - 19:45 Балкани 0 - 1 Завершен Виктория П
Лига конференций 2023/2024
09.11.2023 - 17:30 Астана 0 - 0 Завершен Балкани Н
Лига конференций 2023/2024
26.10.2023 - 19:45 Балкани 1 - 2 Завершен Астана П
Лига конференций 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Балкани 2 - 0 Завершен Динамо В
Показать больше
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
56%
Ничья
21%
Балкани
23%
Трансляция
54'
Опасный момент
Снова угроза воротам Динамо возникает после стандарта! Сразу несколько игроков Баллкани могли замыкать верховую передачу, однако все пролетели мимо мяча.
52'
У Яшаницы был реальный шанс забить после подачи со штрафного и удачной скидки от партнера, но Сироте удалось оттеснить соперника от мяча.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Инфо
Состав Динамо на второй тайм: Нещерет — Дубинчак, Сирота, Биловар, Дячук — Шапаренко, Андриевский — Кабаев, Буяльский, Маткевич — Супряга.
Динамо пока ничего не смогло показать на фоне немного лучше подготовленного соперника.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлена 1 минута.
39'
Желтая карточка
Пономаренко допрыгался в подкатах и получил предупреждение. Желание — это здорово, но играть грубо не стоит, особенно в спарринге.
38'
Желтая карточка
Зіба отримав жовту картку за те, що руками притримав Бражка в центрі поля.
33'
Волошин сместился с фланга в центр и нанес первый удар в створ для своей команды. Количи легко зафиксировал мяч в руках.
27'
Бражко нанес прямой удар со штрафного, несмотря на серьезное расстояние до ворот. Мяч прошел мимо створа.
24'
Желтая карточка
Пономаренко мог обокрасть защитника и выйти один на один с вратарем, но соперник успел нарушить правила. При этом Деллова получил желтую карточку и травмировался.
19'
Гоооол!!!
Баллкани открывает счет! Бражко ошибся возле своих ворот, выполняя пас в касание, в результате чего Данфа получил мяч, раскрутил Попова и прошил Бущана.
15'
Темп поединка не впечатляет. Это не странно, ведь Динамо играет первый матч на сборе, а Баллкани — второй.
9'
Опасный момент
Пономаренко мог забивать! Открытый угол был перед нападающим Динамо, после того как с левого фланга прошла подача, но он не попал в створ.
3'
Игроки команды из Косово заработали штрафной удар, но не смогли им воспользоваться.
1'
Свисток
Матч начался.
Запасные: Нещерет (в), Моргун (в), Игнатенко (в), Шапаренко, Андриевский, Кабаев, Дячук, Буяльский, Сирота, Биловар, Дубинчак, Маткевич, Супряга.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан — Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев — Бражко (к), Рамадани — Волошин, Царенко, Ванат — Пономаренко. Главный тренер — Александр Шовковский.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Баллкани: Количи (в), Куч, Таки, Деллова, Яшаница, Халили, Потоку, Зиба, Лимай, Данфа, Хамиди.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция контрольного матча Динамо — Баллкани.
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - Балкани 26.01.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Балкани (Теранде) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 26.01.2024
Время начала матча: 16:05

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Оболонь - 11.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Балкани (Теранде)
Год основания Балкани (Теранде): 1947
Страна: Косово

Предыдущий поединок команды Балкани был сыгран против Динамо - 14.12.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

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