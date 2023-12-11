Динамо - Балкани онлайн трансляция матча

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Балкани (Теранде) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.
Дата проведения матча: 26.01.2024
Время начала матча: 16:05
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Оболонь - 11.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.
Название: Балкани (Теранде)
Год основания Балкани (Теранде): 1947
Страна: Косово
Предыдущий поединок команды Балкани был сыгран против Динамо - 14.12.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.
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