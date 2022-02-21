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Динамо - РФШ онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 12 февраля 2024, 16:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
РФШ
Рига
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
42%
Ничья
25%
РФШ
33%
Личные встречи
Динамо
1
Побед
1
Игр
0
Побед
РФШ
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
21.02.2022 - 10:00 Динамо 2 - 1 Завершен РФШ
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
09.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Шкендия Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
08.02.2024 - 16:57 Динамо 5 - 2 Завершен Лиепая В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
02.02.2024 - 16:00 Динамо 0 - 1 Завершен Левски П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
30.01.2024 - 16:00 Динамо 5 - 1 Завершен Пахтакор В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
29.01.2024 - 16:00 Динамо 1 - 3 Завершен Легия П
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Последние матчи - РФШ
Лига конференций 2023/2024
03.08.2023 - 19:00 Сабах 2 - 1 Завершен РФШ П
Лига конференций 2023/2024
26.07.2023 - 19:00 РФШ 0 - 2 Завершен Сабах П
Лига конференций 2023/2024
20.07.2023 - 18:30 РФШ 4 - 1 Завершен Македония Герче Петров В
Лига конференций 2023/2024
13.07.2023 - 18:30 Македония Герче Петров 0 - 1 Завершен РФШ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
16.02.2023 - 16:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен РФШ Н
Показать больше
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
42%
Ничья
25%
РФШ
33%
Трансляция
Запасные: Бущан (в), Нещерет (в), Игнатенко (в), Вивчаренко, Попов, Бражко, Пономаренко, Ванат, Караваев, Буяльский, Михавко, Волошин.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Моргун — Дубинчак, Сирота, Дячук, Гусев — Шепелев, Шапаренко — Кабаев, Царенко, Диалло — Супряга. Главный тренер — Александр Шовковский.
Запасные: Бекс (в), Стуглис, Ошс, Цуцурс, Мининс, Кигурс, Савич, Нджийе, Куадио, Зеленковс, Гольянин.
Инфо
Стартовый состав РФШ: Неругалс (в), Мареш, Липущек, Пренга, Савалниекс, Панич, Жалейко, Исмаэль, Икауньекс, Одишария, Лемаич. Главный тренер — Виктор Мороз.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция контрольного матча Динамо — РФШ.
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Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня Верес Верес 1 Лиепая Лиепая 0 Завершен 22:30 - Вчера Витория Витория 2 Бенфика Бенфика 2 Завершен 22:00 - Вчера Нигерия Нигерия 1 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 2 Завершен 22:00 - Вчера Барселона Барселона 3 Гранада Гранада 3 Завершен 21:45 - Вчера Милан Милан 1 Наполи Наполи 0

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Анонс матча Динамо - РФШ 12.02.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой РФШ (Рига) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 12.02.2024
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой РФШ (Рига):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда РФШ осталась с поражением. Столкновение Динамо и РФШ в предыдущем футбольном матче 21.02.2022 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Шкендия - 09.02.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: РФШ (Рига)
Год основания РФШ (Рига): 2005
Страна: Латвия

Прошедший поединок команды РФШ был сыгран против Сабах - 03.08.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Сабах.

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