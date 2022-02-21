Динамо - РФШ онлайн трансляция матча

Матч между командой Динамо (Киев) и командой РФШ (Рига) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.
Дата проведения матча: 12.02.2024
Время начала матча: 16:00
История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой РФШ (Рига):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда РФШ осталась с поражением. Столкновение Динамо и РФШ в предыдущем футбольном матче 21.02.2022 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Шкендия - 09.02.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился ничьей.
Название: РФШ (Рига)
Год основания РФШ (Рига): 2005
Страна: Латвия
Прошедший поединок команды РФШ был сыгран против Сабах - 03.08.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Сабах.
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