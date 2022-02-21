Динамо - РФШ онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - РФШ 12.02.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой РФШ (Рига) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 12.02.2024

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой РФШ (Рига):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда РФШ осталась с поражением. Столкновение Динамо и РФШ в предыдущем футбольном матче 21.02.2022 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Шкендия - 09.02.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: РФШ (Рига)

Год основания РФШ (Рига): 2005

Страна: Латвия



Прошедший поединок команды РФШ был сыгран против Сабах - 03.08.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Сабах.

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