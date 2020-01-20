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Динамо - Вардар онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 23 января 2020, 16:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
3 - 0
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перерыв
Вардар
Скопье
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
65%
Ничья
15%
Вардар
20%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
20.01.2020 - 16:00 Динамо 2 - 1 Завершен Нефтчи В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
19.01.2020 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Легия Н
Премьер-лига 2021
15.12.2019 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Динамо В
Лига Европы 2019/2020
12.12.2019 - 20:00 Динамо 1 - 1 Завершен "Лугано" Н
Премьер-лига 2021
08.12.2019 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Заря П
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Последние матчи - Вардар
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
20.01.2020 - 17:45 Хайдук 3 - 1 Завершен Вардар П
Клубные товарищеские матчи 2019
31.07.2019 - 22:15 Касимпаша 0 - 1 Завершен Вардар В
Клубные товарищеские матчи 2019
30.07.2019 - 19:15 НК Рогашка 1 - 2 Завершен Вардар В
Клубные товарищеские матчи 2019
27.07.2019 - 13:00 Вардар 0 - 0 Завершен Аль-Айн Н
Клубные товарищеские матчи 2019
23.07.2019 - 18:15 Велика Горица 3 - 0 Завершен Вардар П
Показать больше
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
65%
Ничья
15%
Вардар
20%
Трансляция
Свисток
Перерыв
45'
Опасный момент
Смачный удар получается у Сидорчука, голкипер вытащил мяч из самого угла
44'
Замена
Кто-то из игроков Вардара получил повреждение, замена у македонской команды
42'
Средний темп в эти минуты, игра примерно равная и почти нет опасных моментов и острых комбинаций
39'
После долгой паузы и македонцы нанесли удар, опять же - неточно
37'
Кадири пробил издали после отскока, поспешное решение, можно было развить хорошую комбинацию
35'
Соль на скорости убежал от преследователей и смог сделать пас на Дуэлунда, удар у датчанина из пределов штрафной не получился
33'
Попытался Вардар взвинтить темп, счет македонцев не устраивает, вот только Динамо не позволяет сопернику перехватить инициативу
30'
Гоооол!!!
Дуэлунд принял пас с фланга от Караваева, быстро обработал мяч и смог пробить в дальнюю девятку - красиво! 3:0!
28'
Уголовой
Много угловых сегодня, но без результата проходит их розыгрыш, теперь Вардар не смог ничего выжать из своего момента
26'
Уголовой
Не лучшим образом разыграли стандарт киевляне, хотя атака продолжается вторым темпом
25'
Еще один хороший удар у киевлян, в этот раз стрелял Соль, чуть точности ему не хватило
23'
Продолжает игру Кадири и сразу же проходит хорошая атака у Динамо, навес от Пиварича, который выбивают защитники
22'
Кадири получил повреждение и ему оказывают мед помощь
21'
Подопечные Михайличенко больше владеют мячом, выглядят агрессивнее и интереснее, Вардар действует вторым номером
18'
Уголовой
Довольно опасно разыграли корнер игроки Вардара, получился удар головой и мяч пролетел над перекладиной
16'
Издали стрелял Кадири, неплохо, рядом со штангой просвистел мяч
14'
Более спокойной стала игра, идет обмен выпадами без ударов по воротам
11'
Уголовой
Угловой разыграла македонская команда, до удара дело так и не дошло, "бело-синие" отбиваются
9'
Опасный момент
Продолжает Динамо атаковать, Вардар выглядит растерянным и не готовым, еще один хороший удар наносил Пиварич
7'
Гоооол!!!
Угловой разыграли киевляне, защита неудачно выбивался мяч и Сидорчук его подобрал, а затем пробил. В нижний дальний угол нырнул снаряд - 2:0.
5'
Гоооол!!!
Буяльский получил свободное пространство в штрафной, обработал мяч и пробил точно в цель. А пас ему отдал с фланга Пиварич
4'
Абрамовски пробивал у Вардара, немного выше ворот улетел мяч
3'
Пиварич сегодня играет на позиции вингера ближе к атаке, пас на него прошел, но не справился Пиварич с мячом, не обработал его
1'
Соль сразу же наносил удар по воротам, немного не хватило точности
Свисток
Матч начался
Динамо: Бущан, Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко, Сидорчук, Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльский, Соль.
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция товарищеского матча Динамо - Вардар.
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Анонс матча Динамо - Вардар 23.01.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Вардар (Скопье) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 23.01.2020
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Нефтчи - 20.01.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Вардар (Скопье)
Страна: Македония

Прошедший поединок команды Вардар был сыгран против Хайдук - 20.01.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Хайдук.

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