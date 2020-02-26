Лион - Ювентус онлайн трансляция матча

Матч между командой Лион (Лион) и командой Ювентус (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Парк Олимпик Лион.
Дата проведения матча: 26.02.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Лион (Лион) и командой Ювентус (Турин):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ювентус и Лион в предыдущем футбольном матче 02.11.2016 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лион (Лион)
Год основания Лион (Лион): 1950
Страна: Франция
Тренер: Руди Гарсия
Предыдущий матч команды Лион был сыгран против Мец - 21.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2019/2020 и закончился победой команды Лион.
Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Предыдущий матч команды Ювентус был сыгран против СПАЛ - 22.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Ювентус.
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