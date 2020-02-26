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Лион - Ювентус онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 26 февраля 2020, 22:00 - Парк Олимпик Лион . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Рейтинг матча:
Лион
Лион
1 - 0
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43'
Ювентус
Турин
Ход матча
28' Марселу 31' Люка Тузар
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Лион
7%
Ничья
13%
Ювентус
80%
П1: 4.16 Х: 3.26 П2: 2.1 ТБ 2: 51 ТМ 2: 0
Интересные факты
  • Juventus have won their last 5 matches (Champions League).
  • Juventus have scored at least 2 goals in 5 of their last 6 matches (Champions League).
  • Juventus are undefeated in their last 5 matches against Lyon in all competitions.
Прогноз на матч
Личные встречи
Лион
0
Побед
4
Игр
3
Побед
Ювентус
Лига Чемпионов 2016/2017
02.11.2016 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершен Лион
Лига Чемпионов 2016/2017
18.10.2016 - 21:45 Лион 0 - 1 Завершен Ювентус
Лига Европы 2013/2014
10.04.2014 - 22:05 Ювентус 2 - 1 Завершен Лион
Лига Европы 2013/2014
03.04.2014 - 22:05 Лион 0 - 1 Завершен Ювентус
Последние матчи - Лион
Чемпионат Франции 2019/2020
21.02.2020 - 21:30 Мец 0 - 2 Завершен Лион В
Чемпионат Франции 2019/2020
16.02.2020 - 17:30 Лион 1 - 1 Завершен Страсбур Н
Чемпионат Франции 2019/2020
09.02.2020 - 21:45 Пари Сен-Жермен 4 - 2 Завершен Лион П
Чемпионат Франции 2019/2020
05.02.2020 - 20:30 Лион 0 - 0 Завершен Амьен Н
Чемпионат Франции 2019/2020
02.02.2020 - 17:30 Ницца 2 - 1 Завершен Лион П
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
22.02.2020 - 18:45 СПАЛ 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2019/2020
16.02.2020 - 17:30 Ювентус 2 - 0 Завершен Брешиа В
Кубок Италии 2021
13.02.2020 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2019/2020
08.02.2020 - 22:15 Верона 2 - 1 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 13:45 Ювентус 3 - 0 Завершен Фиорентина В
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Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Лион
7%
Ничья
13%
Ювентус
80%
П1: 4.16 Х: 3.26 П2: 2.1 ТБ 2: 51 ТМ 2: 0
Главные события
ГООЛ! Люка Тузар
31'
Марселу
28'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Дембеле М.
  • 0
    Ауар У.
  • 0
    Люка Тузар
    31
  • 0
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 0
    Маркал Ф.
  • 0
    Лопеш Антони
  • 21
    Экамби Карл Токо
  • 14
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
  • 39
    Бруно Гимараеш
  • 27
    Максвелл Корне
    Нападающий
  • 6
    Марселу
    Защитник
    28
  • 0
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 0
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 0
    Роналду К.
  • 0
    Бентанкур
  • 0
    Данило
    Вратарь
  • 0
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 0
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 0
    Щенсный Войцех
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 5
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 30
    Тэтэрушану Киприан
  • 23
    Кенни Тете
    Защитник
  • 25
    Максанс Какере
  • 3
    Андерсен
  • 7
    Мартен Террье
  • 12
    Тьяго Анрике Мендес
  • 10
    Бертран Траоре
    Полузащитник
  • 24
    Даниэле Ругани
    Защитник
  • 14
    Блез Матюиди
    Полузащитник
  • 21
    Гонсало Игуаин
    Нападающий
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 8
    Аарон Рэмси
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
41'
Опасный момент
Экамби ворвался во вратарскую соперника, мощно пробил, мяч летит чуть выше перекладины.
40'
Уголовой
Корне заработал угловой для своей команды, розыгрыш, подача в штранфую, Пьянич вынес мяч.
38'
Опасный момент
Куадраду сыграл рукой в собственной штрафной, но после просмотра VAR рефери пенальти не назначил.
33'
Мощный дальний удар от Дембеле, но мимо.
35'
Роналду слева входил в штрафную французов, крутил в дальний угол низом, но не попал.
37'
Подача от Корне с левого фланга, Рабье выносит мяч головой.
31'
Гоооол!!!
Блестящий проход по левому флангу к воротам Реала от Ауара, мягки навес на Тузара, который не противоходе легко переправляет мяч в ворота итальянцев.
30'
У де Лигта разбита голова, Алекс Сандро постарался, медики оказывают ему помощь.
28'
Желтая карточка
Желтая для Марселу за фол против Дибалу, штрафной.
27'
Алекс Сандро пробил с дальней дистанции, мяч полетел выше.
25'
Опасный момент
Вновь опасная подача с левого фланга от Роналду, но первым на выходе играет Лопеш.
24'
Марселу после розыгрыша углового пробивает по чужой рамке, мяч летит намного выше.
23'
Навес с левого фланга в штрафную итальянцев, де Лигт головой выност мяч с собственной вратарской.
21'
Уголовой
Углововой для хозяев, подача в штрафную Реала, удар головой от Камби, мяч попадает в перекладину.
19'
Ауар фолит в атаке против Рабье, штрафной.
17'
Гимораес подает с правого фланга во вратарскую соперника, защитник вынес мяч в аут.
15'
Уголовой
Разыграли корнер итальянцы, подали в штрафную, но защита вынесла мяч.
14'
Пьянич подает со стандарта, мяч литет на угловой.
13'
Гости вновь играют в банальный перепас, Лион всей командой у своих ворот, Роналду зарабатывает перспективный штрафной.
11'
Обе команды очень консервативно начали матч, по очереди контролируя мяч, пока обоюдно без обострений.
9'
После затяжной атаки туринцев, которая ничем не завершилась, французы перехватили мяч.
7'
Корне лежит в центре поля, помогают ему врачи.
6'
Дембеле пытался пробить с линии ворот Щесны, но выстрел был заблокирован, мяч докотился в руки голкипера.
4'
Опасный момент
Роналду с левого фланга ворвался в штрафную соперника, то ли навешивал, то ли пробивал, мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги Лопеша.
2'
Реал взял мяч под контроль с начала матча, Лион пока без прессинга играет.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Ювентус): Щесны, Бонуччи (кап), Данилу, де Лигт, Алекс Сандро, Рабье, Пьянич, Бентанкур, Куадраду, Дибала, Роналду.
Инфо
Стартовый состав (Лион): Лопеш, Денаер (кап), Марсаль, Марселу, Корне, Ауар, Тусар, Бруно, Дюбуа, Экамби, Дембеле.
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Анонс матча Лион - Ювентус 26.02.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой Лион (Лион) и командой Ювентус (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Парк Олимпик Лион.

Дата проведения матча: 26.02.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лион (Лион) и командой Ювентус (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ювентус и Лион в предыдущем футбольном матче 02.11.2016 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лион - Ювентус можно посмотреть 26.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Лион - Ювентус, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лион (Лион)
Год основания Лион (Лион): 1950
Страна: Франция
Тренер: Руди Гарсия

Предыдущий матч команды Лион был сыгран против Мец - 21.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2019/2020 и закончился победой команды Лион.

Команда гостей

Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды Ювентус был сыгран против СПАЛ - 22.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Ювентус.

Следите за результатами матча Лион - Ювентус онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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