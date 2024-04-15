Героические Ткачи. Лион — Брест 4:3. Видео голов и обзор матча

"Лион" и "Брест" устроили выдающееся шоу. В этом матче было слишком много всего интересного — голы, камбэки, травмы, удаления и пенальти.

По итогу "Ткачи" все же сломили сопротивление своего бывшего игрока Ромена Дель Кастильо и победили на последней минуте, но их лидера Алекса Ляказетта увезли с поля на носилках. Пиррова победа? Завтра мы это узнаем.

29-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Брест" - 4:3

Голы: Толиссо, 18, Ляказетт, 70, Тальяфико, 79, Мейтленд-Найлз, 90+16 (с пенальти) — Мунье, 60, Дель Кастильо, 64, 67