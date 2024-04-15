Героические Ткачи. Лион — Брест 4:3. Видео голов и обзор матча
Камбэк, который запомнят
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mourad Grenoble/Eurasia Sport Images
"Лион" и "Брест" устроили выдающееся шоу. В этом матче было слишком много всего интересного — голы, камбэки, травмы, удаления и пенальти.
По итогу "Ткачи" все же сломили сопротивление своего бывшего игрока Ромена Дель Кастильо и победили на последней минуте, но их лидера Алекса Ляказетта увезли с поля на носилках. Пиррова победа? Завтра мы это узнаем.
29-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"
"Лион" - "Брест" - 4:3
Голы: Толиссо, 18, Ляказетт, 70, Тальяфико, 79, Мейтленд-Найлз, 90+16 (с пенальти) — Мунье, 60, Дель Кастильо, 64, 67
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер берет свое в меньшинстве, Полесье снова побеждает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Трубин впервые с октября не сыграет в стартовом составе за Бенфику
- Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- А это что было?! Ливерпуль — Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн