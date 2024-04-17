  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус готов выслушать предложения по Кьезе - Tuttosport
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус готов выслушать предложения по Кьезе - Tuttosport

Италия

Через год у игрока заканчивается контракт

Ювентус готов выслушать предложения по Кьезе - Tuttosport

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" рассматривает вариант с продажей Федерико Кьезы, сообщает Tuttosport.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По информации источника, вероятность трансфера вингера заметно возрастёт в случае ухода после завершения сезона наставника команды Массимиллиано Аллегри.

Отмечается, что интерес к Федерико проявлет ряд клубов английской Премьер-лиги. Особенно это касается "Ливерпуль" и "Ньюкасл".

На счету Кьезы семь забитых мячей и одна результативная передача в текущем розыгрыше Серии А. Контракт футболиста с "бьянконери" истекает 30 июня 2025 года.

По теме
yellow-arrow
Отец вингера Кастельфиорентино, умершего из-за сердечного приступа, раскритиковал власти
yellow-arrow
Судаков: Наполи зимой сделал хорошее предложение, но Шахтер его отклонил
yellow-arrow
Наполи планирует арендовать своего бывшего защитника у Баварии
Федерико Кьеза трансфер Ювентус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости