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Ювентус готов выслушать предложения по Кьезе - Tuttosport
Через год у игрока заканчивается контракт
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ювентус" рассматривает вариант с продажей Федерико Кьезы, сообщает Tuttosport.
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По информации источника, вероятность трансфера вингера заметно возрастёт в случае ухода после завершения сезона наставника команды Массимиллиано Аллегри.
Отмечается, что интерес к Федерико проявлет ряд клубов английской Премьер-лиги. Особенно это касается "Ливерпуль" и "Ньюкасл".
На счету Кьезы семь забитых мячей и одна результативная передача в текущем розыгрыше Серии А. Контракт футболиста с "бьянконери" истекает 30 июня 2025 года.
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