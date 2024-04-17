Ювентус готов выслушать предложения по Кьезе - Tuttosport

"Ювентус" рассматривает вариант с продажей Федерико Кьезы, сообщает Tuttosport.

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По информации источника, вероятность трансфера вингера заметно возрастёт в случае ухода после завершения сезона наставника команды Массимиллиано Аллегри.



Отмечается, что интерес к Федерико проявлет ряд клубов английской Премьер-лиги. Особенно это касается "Ливерпуль" и "Ньюкасл".

На счету Кьезы семь забитых мячей и одна результативная передача в текущем розыгрыше Серии А. Контракт футболиста с "бьянконери" истекает 30 июня 2025 года.