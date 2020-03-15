Шахтер - Рух онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.
Дата проведения матча: 24.05.2020
Время начала матча: 11:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Заря - 15.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Юрий Бакалов
Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Динамо - 22.05.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился ничьей.
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