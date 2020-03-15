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Шахтер - Рух онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 24 мая 2020, 11:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 1
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перерыв
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
66%
Ничья
14%
Рух
20%
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 22:00 Вольфсбург 1 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 Колос 3 - 4 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Шахтер П
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Последние матчи - Рух
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
22.05.2020 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен Рух Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
20.02.2020 - 16:00 Колдинг 0 - 2 Завершен Рух В
Первая лига 2021
24.11.2019 - 14:00 МФК Прикарпатье 0 - 1 Завершен Рух В
Первая лига 2009/2010
20.11.2019 - 13:00 Горняк-Спорт 2 - 1 Завершен Рух П
Первая лига 2009/2010
15.11.2019 - 14:30 Рух 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
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Новости команд
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
66%
Ничья
14%
Рух
20%
Составы команд
Стартовый состав
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 99
    Фернандо
    Полузащитник
  • 98
    Додо
    Защитник
  • 49
    Vitao
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 8
    Антонио М.
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 15
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 45
    Даниил Сикан
  • 1
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
45+1'
Свисток
Перерыв.
43'
Опасный момент
Додо прострелил! Мяч отскочил от штанги в игрока "Шахтера" и улетел за лицевую! Нет гола!
42'
Патрик обыгрался с Тайсоном и нанес удар! Выше ворот!
40'
Синица прострелил с левого фланга! Мяч не дошел до адресата.
38'
Соломон собрал на себя двоих защитников Руха и проиграл им борьбу за мяч.
35'
Гриценко прервал прострел соперника с левого фланга. Атака "Руха" провалилась.
33'
Немного упал темп встречи. Мяч находится в районе центрального круга.
31'
Замена
Замена у "Шахтера". Сикан сменил фернандо.
31'
Копына закрутил в левый угол! Гриценко в прыжке спасает хозяев!
30'
Опасный момент
Тете пробил со средней дистанции! Выше ворот!
30'
Опасный момент
Тете пробил со средней дистанции! Выше ворот!
29'
Замена
Замена у "Шахтера". Гриценко сменил Трубина.
28'
Болбат решился на удар. Без проблем для Бандуры.
27'
Болбат хотел прострелить с левого фланга, но на него вышли два игрока гостей. Игрок хозяев отпасовал назад.
26'
Желтая карточка
Брикнер получил желтую за грубую игру.
24'
Тете пробил головой после скидки Тайсона. Бандура! Отличный сейв от кипера гостей!
23'
Опасный момент
Соломон с левого фланга пробил в дальний угол! Мяч летит мимо ворот!
21'
Рух провел свою атаку, но ничем опасным этот выпад не закончился.
18'
Удар от Соломона! Мимо створа летит мяч!
15'
Несколько угловых подряд у хозяев. Ничего полезного Шахтер не извлек из этих корнеров.
13'
Опасный момент
Мощный удар от Брикнера со штрафного! Трибин в полном порядке! Отличный сейв!
10'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Хороший удар от Фернандо! Бандура спасает ворота! Добивание Соломона! Мяч в сетке! 1:1!
9'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Брикнер пробил низом со штрафного! Мяч залетел в сетку! 0:1!
8'
Шахтер держит мяч под контролем. "Рух" обороняется на своей половине.
6'
Фернандо ворвался в чужую штрафную, но продолжения не последовало. Мяч перехвачен.
4'
Тете прострелил с левого фланга, но пас не дошел до адресата. Защитник гостей заблокировал передачу.
2'
Опасный момент
Первая атака "Шахтера"! Тайсон пробил в ближний угол! Бандура на месте!
1'
Свисток
Матч начался!
"Рух", стартовый состав: Бандура - Романюк, Дуць, Белый, Мысык - Копына, Мартынюк - Брикнер, Бойчук, Синица - Беленький. Запасные: Мысак, Заставный, Марушка, Сакив, Коробенко, Ардазишвили, Русин, Козловский, Калюжный, Кухаревич, Габриэль, Кондраков.
"Шахтер", стартовый состав: Трубин - Додо, Витао, Хочолава, Болбат - Маркос, Алан Патрик - Тете, Соломон, Тайсон - Фернандо. Запасные: Пятов, Шевченко, Гриценко, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Коноплянка, Бондаренко, Коваленко, Вакула,Пихаленок, Мораес, Сикан.
Доброе утро, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: "Шахтер" - "Рух". Начало поединка - 11:00.
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Анонс матча Шахтер - Рух 24.05.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 24.05.2020
Время начала матча: 11:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Рух можно посмотреть 24.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Заря - 15.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Юрий Бакалов

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Динамо - 22.05.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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