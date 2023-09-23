Рух - Шахтер онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между FC Rukh Lviv и Шахтер Донецк 0-2. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 5 встреч, команда FC Rukh Lviv выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-1 в пользу команды Шахтер Донецк

В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против FC Rukh Lviv (2-0 дома и 1-0 на выезде)

Шахтер Донецк выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Шахтер Донецк забил 33% голов между минутами 31-45?

FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 6 играх.

FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Шахтер Донецк не проигрывает в последних 5 играх.

FC Rukh Lviv без побед над Шахтер Донецк в последних 4 играх.

Шахтер Донецк получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

FC Rukh Lviv не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика FC Rukh Lviv в сезоне 2-2-0

Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 3-2-0

FC Rukh Lviv забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 24% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 47% матчей.

FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 47%.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 2 гол(а).

Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 4, 1 ничьи.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.

Команда FC Rukh Lviv выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

FC Rukh Lviv забивает 0.2 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 1.6 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Шахтер Донецк - 1.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Шахтер Донецк - 0.6.

FC Rukh Lviv забивает 1.47 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).

Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 30% голов между минутами 61-75?