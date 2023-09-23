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Рух - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 сентября 2023, 19:00 - Skif Stadium . Трансляция: Суспільне: Херсон
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Рух
Львов
До начала
00 : 00 : 00
Шахтер
Донецк
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Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Рух
29%
Ничья
31%
Шахтер
40%
П1: 5.03 Х: 2.70 П2: 1.97
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между FC Rukh Lviv и Шахтер Донецк 0-2. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 5 встреч, команда FC Rukh Lviv выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-1 в пользу команды Шахтер Донецк
  • В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против FC Rukh Lviv (2-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Шахтер Донецк выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 33% голов между минутами 31-45?
  • FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 6 играх.
  • FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 5 играх.
  • FC Rukh Lviv без побед над Шахтер Донецк в последних 4 играх.
  • Шахтер Донецк получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • FC Rukh Lviv не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика FC Rukh Lviv в сезоне 2-2-0
  • Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 3-2-0
  • FC Rukh Lviv забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 24% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 47% матчей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 47%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 2 гол(а).
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.
  • Команда FC Rukh Lviv выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • FC Rukh Lviv забивает 0.2 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 1.6 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Шахтер Донецк - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Шахтер Донецк - 0.6.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.47 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 30% голов между минутами 61-75?
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
0
Побед
6
Игр
5
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
19.03.2023 - 15:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2022/2023
02.09.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 17:00 Скала 1911 0 - 2 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Полесье 0 - 1 Завершен Рух В
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Последние матчи - Шахтер
Лига Чемпионов 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Шахтер 1 - 3 Завершен Порту П
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 4 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 19:15 Кривбасс 3 - 3 Завершен Шахтер Н
Показать больше
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Рух
29%
Ничья
31%
Шахтер
40%
П1: 5.03 Х: 2.70 П2: 1.97
LIVE
Трансляция матча Рух - Шахтер
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В эфире
Суспільне: Херсон
Трансляция
Инфо
Запасные Руха: Панькив, Лях, Мысык, Довгий, Альваренго, Холод, Федор, Притула, Плюман, Теслюк, Рунич
Инфо
Стартовый состав Руха: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Таллес, Пастух, Квасница, Соломон, Климчук
Инфо
Запасные Шахтера: Рудько, Пузанков, Чигринский, Мироши, Конопля, Кастилло, Топалов, Очеретько, Назарина, Кащук, Сикан, Вьюник
Инфо
Стартовый состав Шахтера: Ризнык,Гочолеишвили, Козик, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Келси
Рух, который неплохо стартовал, в прошлом туре проиграл ЛНЗ 1:2. Сейчас львовяне на 6 месте в таблице с 11 очками
Отметим, что Шахтер возглавляет турнирную таблицу - 17 очков в 7 матчах. Также горняки на неделе в ЛЧ проиграли Порту 1:3
Инфо
Матч начнется в 19:00, главный судья поединка - Виталий Романов. Также у нас будет ВАР
Добрый вечер всем любителям нашего, украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 8-го тура УПЛ, в котором Рух примет Шахтер!
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Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня Шлёнск Шлёнск 1 Пяст Пяст 0 Завершен 16:00 - Сегодня Милан Милан 1 Эллас Верона Эллас Верона 0 Завершен 15:30 - Сегодня Академия Пушкаша Академия Пушкаша 0 Пакш Пакш 2 Завершен 15:30 - Сегодня Агробизнес Агробизнес 1 Прикарпатье Прикарпатье 1 Завершен 15:00 - Сегодня Эпицентр Эпицентр 0 Нива Нива 2

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Анонс матча Рух - Шахтер 23.09.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 23.09.2023
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Рух в предыдущем футбольном матче 19.03.2023 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Шахтер можно посмотреть 23.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против ЛНЗ - 17.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Порту - 19.09.2023, в рамках турнира Лига Чемпионов 2023/2024 и закончился победой команды Порту.

Следите за результатами матча Рух - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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