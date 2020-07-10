ФК Минай - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

10.07.2020 в 08:00 Минай - Металлист 1925. Анонс с прогнозом на матч Первой лиги В пятницу 10-го июля будет открыт 23-й тур Первой лиги. В Минае местный одноименный коллектив примет "Металлист 1925", который опережает команду Кобина на три очка и занимает второе место. Начало игры в 18:00.