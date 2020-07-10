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ФК Минай - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Первая лига - 10 июля 2020, 18:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Обновить
20'
Металлист 1925
Харьков
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
48%
Ничья
14%
Металлист 1925
38%
П1: 2.5 Х: 3.2 П2: 2.5 ТБ 2: 13 ТМ 2: 0
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Металлист 1925
Первая лига 2019/2020
09.09.2019 - 19:00 Металлист 1925 2 - 3 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Первая лига 2021
04.07.2020 - 16:00 Балканы 1 - 2 Завершен ФК Минай В
Первая лига 2021
29.06.2020 - 18:15 ФК Минай 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Первая лига 2021
24.06.2020 - 18:00 Кремень 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Кубок Украины 2021
17.06.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 15:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
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Последние матчи - Металлист 1925
Первая лига 2021
04.07.2020 - 19:25 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Горняк-Спорт В
Первая лига 2021
29.06.2020 - 18:00 Черкащина 1 - 4 Завершен Металлист 1925 В
Первая лига 2021
24.06.2020 - 19:25 Металлист 1925 2 - 0 Завершен ГФК Металлург В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.02.2020 - 14:00 Металлист 1925 2 - 2 Завершен Горняк-Спорт Н
Первая лига 2021
23.11.2019 - 13:00 Агробизнес 5 - 0 Завершен Металлист 1925 П
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Новости команд
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Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
48%
Ничья
14%
Металлист 1925
38%
П1: 2.5 Х: 3.2 П2: 2.5 ТБ 2: 13 ТМ 2: 0
Трансляция
18'
Навес Кополовца в штрафную гостей, там закарпатцы нарушают правила в атаке
16'
Гости выжидают ошибки соперника, выстроив два эшелона обороны
14'
Минай долго разыгрывает мяч в районе центрального круга
12'
И уже Металлист обороняется всей командой, впрочем, нет ударов по воротам
11'
Выровнялась игра, хозяева даже чаще стали переходить центр поля
9'
В штрафной соперника Минай не разобрался, два игрока помешали друг другу пробить
7'
Оринчак перехватил мяч и прошел к воротам, решил сам бить... очень неточно
5'
Харьковчане активнее идут вперед и смелее атакуют
3'
Опасный момент
Дмитренко оказался один на один с Поповичем и не смог переиграть голкипера, вот так начало
Свисток
Матч начался
Минай: 1. Попович, 15. Маткобожик, 14. Голодюк, 18. Кополовец, 23. Ткачук А., 26. Никитюк Р., 77. Оринчак, 7. Нуриев, 17. Кныш, 20. Пиняшко, 95. Стасюк
Запасные: 12. Черепко, 3. Допилка, 29. Жичиков, Машталир, 8. Вагин, 21. Шпак, 90. Карноза, 10. Микуляк, 16. Глагола
Металлист-1925: 1. Сидоренко Д., 23. Шершень, 24. Цвиренко, 60. Поспелов, 8. Кольцов, 10. Ямполь, 20. Романов С., 21. Ченбай, 77. Савин Ан., 97. Дерек Ф., 22. Дмитренко
Запасные: 12. Белименко, 4. Коваленко И., 27. Осман Ал., 3. Жук, 14. Дехтяренко Я., 30. Вентура Лопес, 95. Банасевич, 9. Давыдов
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Первой лиги ФК Минай - Металлист 1925.
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Анонс матча ФК Минай - Металлист 1925 10.07.2020, Первая лига

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2019/2020.

Дата проведения матча: 10.07.2020
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Минай (Минай) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Минай, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 09.09.2019 закончилось с такими результатами: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Металлист 1925 можно посмотреть 10.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Балканы - 04.07.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2021 и закончился победой команды ФК Минай.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Андрей Демченко

Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Горняк-Спорт - 04.07.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2021 и закончился победой команды Металлист 1925.

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