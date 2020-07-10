Минай - Металлист 1925. Анонс с прогнозом на матч Первой лиги

До вторника "Металлист 1925" шел на первом месте в таблице, но сенсационная победа "Агробизнеса" в Винниках опустила харьковчан на вторую позицию. "Минай" только в третьем своем матче после карантина сумел одержать дебютную победу в этом отрезке сезона.

Богдан Оринчак, открывший счет в Заре против "Балкан" (2:1), в первой части сезона защищал цвета "Прикарпатья". В домашней игре с МХ 1925 его бывшая команда уступила со счетом 2:3, а сам игрок отметиться голом не сумел, заработав лишь желтую карточку в концовке.

Первая лига, 23-й тур

Стадион: "Минай Арена"

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Минай 18:00 Металлист 1925

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Долгожданная победа, первая после карантина, улучшила настроение подопечных Василия Кобина. Тем более, что добыта она была при изнуряющей жаре около сорока градусов по Цельсию.

Не до конца понятна ситуация с восстановлением Олега Голодюка после травмы, полученной в игре с "Ингульцом" (1:1). Также ждем возвращения в основу отсидевшего очередную дисквалификацию центрального защитника Романа Никитюка. Все еще травмирован единственный классический центрфовард в составе "Миная" Олег Маик.

Ориентировочный состав Миная (4-1-4-1): Попович - Жичиков, Маткобожик, Никитюк, Стасюк - Ткачук - Кныш, Нуриев, Пыняшко, Шпак - Оринчак.

"Металлист 1925" в трех посткарантинных турах единственный не терял очков и поэтому закономерно вышел на первое место по состоянию на 22-й тур. Правда в прошлом туре не обошлось без приключений и в концовке "Горняк-Спорт" (2:1) имел моменты даже играя в численном меньшинстве.

Полагаем, что отлично игравшего в последних турах Дмитренко главный тренер МХ 1925 принесет в жертву более оборонительной схеме, которая необходима против столь мощного в играх на своем поле соперника. Так что предположим, что с первых минут мы увидим на поле второго полноценного опорного Ярослава Дехтяренко, а не Владислава.

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Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-2-3-1): Сидоренко - Шершень, Поспелов, Цвиренко, Ченбай - Кольцов, Дехтяренко - Савин, Ямполь, Романов - Дерек Фрейтас.

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Цифры и факты

В единственной официальной игре между клубами, в первом круге текущего чемпионата, "Минай" выиграл благодаря голу Роберта Гегедоша (3:2), который сыграл три игры за харьковчан в посткарантинный период.

Форвард "Металлиста 1925" Дерек Фрейтас забил три гола в двух последних поединках.

Понимая всю важность поединка, в Минай "Металлист 1925" отправился еще в среду в 13:00, за 53 часа до начала встречи.

Роберт Гегедош, который успел поиграть за оба коллектива в этом сезоне, не стал продлевать соглашение с харьковчанами и таким образом не сыграет против своего бывшего клуба.

Прогноз

Сложно предполагать как пройдет матч между хозяевами, имеющими проблемы в нападении, и гостями, которые еще не проходили проверку прямыми конкурентами. Однако предположим, что небольшой перевес все же будет на стороне "Миная" и за счет быстрых флангов (молодых Шпака и Кныша) он все же сумеет поразить ворота харьковчан минимум дважды.

Ставка: Тотал "Миная" больше (1,5) за 2.41