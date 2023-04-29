Металлист 1925 - ФК Минай онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, команда Металлист 1925 выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Минай выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 6-4 в пользу команды Минай

Игры прошлого года: 0-1 (Металлист 1925 дома) и 1-1 (Минай дома).

Металлист 1925 проиграл 3 матчей подряд.

Металлист 1925 без побед в последних 6 играх.

Минай проиграл 4 матчей подряд.

Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Минай пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 16% матчей, Минай выигрывает в 17% матчей.

Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Минай выигрывает в 17%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Недавнее выступление команды Минай в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.

Минай's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.

Команда Минай проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Металлист 1925 выиграла 1, команда Минай выиграла 3, 1 ничьи.

Металлист 1925 забивает 0.8 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 1.2 гола против команды Металлист 1925 (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Металлист 1925 и Минай - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Металлист 1925 и Минай - 0.6.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Металлист 1925 забивает 0.84 гола, играя дома, а Минай забивает 0.81 гола, играя на выезде (в среднем).