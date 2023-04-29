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Металлист 1925 - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 августа 2023, 17:00 - Металлист . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
До начала
00 : 00 : 00
ФК Минай
Минай
Кто победит?
66 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
32%
Ничья
30%
ФК Минай
38%
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда Металлист 1925 выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Минай выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 6-4 в пользу команды Минай
  • Игры прошлого года: 0-1 (Металлист 1925 дома) и 1-1 (Минай дома).
  • Металлист 1925 проиграл 3 матчей подряд.
  • Металлист 1925 без побед в последних 6 играх.
  • Минай проиграл 4 матчей подряд.
  • Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Минай пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 16% матчей, Минай выигрывает в 17% матчей.
  • Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Минай выигрывает в 17%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Минай в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.
  • Минай's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • Команда Минай проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Металлист 1925 выиграла 1, команда Минай выиграла 3, 1 ничьи.
  • Металлист 1925 забивает 0.8 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 1.2 гола против команды Металлист 1925 (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Металлист 1925 и Минай - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Металлист 1925 и Минай - 0.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Металлист 1925 забивает 0.84 гола, играя дома, а Минай забивает 0.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Минай без побед в последних 5 играх.
Личные встречи
Металлист 1925
1
Побед
5
Игр
3
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Металлист 1925
Премьер-лига 2022/2023
19.10.2022 - 17:30 Металлист 1925 0 - 1 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай
Первая лига Украины 2019/2020
10.07.2020 - 18:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 20:15 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 2 Завершен Шахтер П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
21.07.2023 - 11:00 Рух 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
15.07.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен Агробизнес В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
10.07.2023 - 16:06 Металлист 1925 4 - 0 Завершен ФК Мостиска В
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершен ФК Минай П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 18:00 Кривбасс 1 - 4 Завершен ФК Минай В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Рух П
Показать больше
Кто победит?
66 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
32%
Ничья
30%
ФК Минай
38%
Трансляция
Напомним, что после трех туров команды идут без побед и соседствуют в подвале турнирной таблицы. У Миная одно очко и 14-е место в таблице после трех матчей. У Металлиста 1925 - два поражения в двух матчах, 0 очков и 15-е место
Инфо
Запасные Миная: Кемкин, Ольховый, Булеза, Солдат, Ралюченко, Гуничев, Кораблин, Одарюк, Гечев, Колесник, Ременяк, Голуб
Инфо
Стартовый состав Миная: Бандура, Немчанинов, Чуев, Кравчук, Дмитрук, Рогозинский, Панасенко, Твердохлеб, Витенчук, Петько, Вишневский
Инфо
Запасные Металлиста 1925: Сидоренко, Потимков, Рудавский, Курило, Червак, Моура, Мартынюк, Ременюк, Абдулла, Дмитренко, Кравченко, Чирук
Инфо
Стартовый состав Металлиста 1925: Мозиль, Жичиков, Ткачук, Безуглый, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук, Вачиберадзе, Юсов, Сидоров
Инфо
Матч начнется в 17:00. Главный судья поединка - Клим Заброда
Добрый день всем любителям украинского футбола! UA-Футбол представляет вашему вниманию текстовый онлайн матча 4-го тура УПЛ Металлист 1925 - Минай
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Последние матчи
Завершен 22:30 - Вчера Валенсия Валенсия 1 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 0 Завершен 22:15 - Вчера Каса Пиа Каса Пиа 1 Спортинг Спортинг 2 Завершен 22:00 - Вчера Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 1 Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 1 Завершен 21:45 - Вчера Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 1 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 1 Завершен 21:45 - Вчера Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1

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Анонс матча Металлист 1925 - ФК Минай 19.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 19.08.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Металлист 1925 (Харьков) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 29.04.2023 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - ФК Минай можно посмотреть 19.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против ФК Александрия - 05.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против СК Днепр-1 - 13.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Металлист 1925 - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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