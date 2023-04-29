Металлист 1925 - ФК Минай онлайн трансляция матча

Поединок между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Металлист.
Дата проведения матча: 19.08.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Металлист 1925 (Харьков) и командой ФК Минай (Минай):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 29.04.2023 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против ФК Александрия - 05.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против СК Днепр-1 - 13.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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