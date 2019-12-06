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Шахтер - Олимпик онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 05 сентября 2020, 11:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 2
Обновить
80'
Олимпик
Донецк
Ход матча
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
45%
Ничья
13%
Олимпик
42%
Личные встречи
Шахтер
12
Побед
16
Игр
0
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
06.12.2019 - 19:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2019/2020
01.09.2019 - 17:00 Олимпик 0 - 4 Завершен Шахтер
Клубные товарищеские матчи 2019
20.07.2019 - 18:00 Олимпик 0 - 3 Завершен Шахтер
Клубные товарищеские матчи 2019
27.03.2019 - 11:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Олимпик
Последние матчи - Шахтер
Суперкубок Украины 2021
25.08.2020 - 21:00 Шахтер 1 - 3 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 19:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Колос В
Лига Европы 2021
17.08.2020 - 22:00 Интер 5 - 0 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2021
11.08.2020 - 22:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Базель В
Лига Европы 2021
05.08.2020 - 19:55 Шахтер 3 - 0 Завершен Вольфсбург В
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Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 5 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Олимпик Н
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Новости команд
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Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
45%
Ничья
13%
Олимпик
42%
Трансляция
68'
Замена
Вместо Маркоса Антонио - Пихалёнок
68'
Замена
Вместо Фернандо - Тайсон.
63'
Замена
Вместо Додо - Сиприано.
53'
Замена
Вместо Фернандо - Судаков
46'
Замена
Вместо Патрика - Дентиньо
46'
Замена
Вместо Пихалёнка - Мампасси
46'
Замена
Вместо Гриценко - Турбаевский
46'
Замена
Вместо Сиприано - Бутко
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+'
Свисток
Перерыв.
44'
Желтая карточка
Майкон предупрежден.
39'
Гоооол!!!
0:2. Завийский по месту правого инсайда вошел в штрафную и нанес точный удар в дальний угол.
15'
Желтая карточка
Завийский предупрежден.
12'
Гоооол!!!
0:1. Шахаб опередил Витао и замкнул прострел с правого фланга.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Олимпик (старт): Кичак, Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Завийский, Бенито, Тейшейра, Шахаб
Инфо
Шахтёр (старт): Гриценко, Додо, Витао, Пихаленок, Сиприано, Майкон, Маркос, Алан Патрик, Тете, Тайсон, Фернандо
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
05.09.2020 в 10:58
все лупят ОД
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Анонс матча Шахтер - Олимпик 05.09.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 05.09.2020
Время начала матча: 11:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Олимпик в предыдущем футбольном матче 06.12.2019 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Олимпик можно посмотреть 05.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Динамо - 25.08.2020, в рамках чемпионата Суперкубок Украины 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против Динамо - 21.08.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Шахтер - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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