Шахтер - Олимпик онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Олимпик 05.09.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 05.09.2020

Время начала матча: 11:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Олимпик в предыдущем футбольном матче 06.12.2019 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Динамо - 25.08.2020, в рамках чемпионата Суперкубок Украины 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Игорь Климовский



Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против Динамо - 21.08.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

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