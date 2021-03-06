Олимпик - Шахтер онлайн трансляция матча

Поединок между командой Олимпик (Донецк) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведения матча: 06.03.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Олимпик (Донецк) и командой Шахтер (Донецк):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Олимпик в предыдущем футбольном матче 27.09.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Климовский, Игорь и Луиш Кастру разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против ФК Минай - 28.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Минай.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Агробизнес - 03.03.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Агробизнес.
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