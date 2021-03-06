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Олимпик - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 марта 2021, 17:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
0 - 1
Обновить
69'
Шахтер
Донецк
Ход матча
23' Taddeus Nkeng 24' Додо
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
37%
Ничья
15%
Шахтер
48%
П1: 11.50 Х: 6.30 П2: 1.24
П1: 12.00 Х: 6.00 П2: 1.18
П1: 11.50 Х: 6.30 П2: 1.24
П1: 12.00 Х: 6.60 П2: 1.21
П1: 12.50 Х: 6.70 П2: 1.21
Прогноз на матч
Личные встречи
Олимпик
1
Побед
18
Игр
13
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Олимпик
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 11:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
06.12.2019 - 19:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2019/2020
01.09.2019 - 17:00 Олимпик 0 - 4 Завершен Шахтер
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 13:45 ФК Минай 2 - 1 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
22.02.2021 - 19:00 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершен Олимпик П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 14:00 Олимпик 1 - 0 Завершен Рух В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
19.01.2021 - 16:30 Олимпик 2 - 2 Завершен Шлёнск Н
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Последние матчи - Шахтер
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 19:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
28.02.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Заря П
Лига Европы 2020/2021
25.02.2021 - 19:55 Шахтер 1 - 0 Завершен Маккаби В
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух В
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 22:00 Маккаби 0 - 2 Завершен Шахтер В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
37%
Ничья
15%
Шахтер
48%
П1: 11.50 Х: 6.30 П2: 1.24
П1: 12.00 Х: 6.00 П2: 1.18
П1: 11.50 Х: 6.30 П2: 1.24
П1: 12.00 Х: 6.60 П2: 1.21
П1: 12.50 Х: 6.70 П2: 1.21
Главные события
24'
Додо ГООЛ!
Taddeus Nkeng
23'
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 19
    До Коуто, Максим
    Полузащитник
  • 17
    Taddeus Nkeng
    Нападающий
    23
  • 12
    Бетим Халими
  • 54
    Орест Лебеденко
    Защитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 9
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 13
    Иван Зотько
    Защитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 10
    Гилберто Мораес Джуниор
  • 2
    Додо
    Защитник
    24
  • 49
    Vitao
  • 27
    Майкон
    Полузащитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 14
    Романовский, Даниел
    Полузащитник
  • 7
    Chogadze, Temur
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
  • 18
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 35
    Chekotun, Andriy
    Вратарь
  • 33
    Kargbo Jr, Ibrahim
    Нападающий
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 70
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 15
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
Тренеры
  • Климовский, Игорь
  • Луиш Кастру
Статистика матча
42%
Владение мячом
58%
3
Удары мимо
5
11
Штрафные
11
3
Угловые
6
3
Офсайды
2
8
Фолы
9
1
ЖК
2
Удары в створ
3
1
Блокировано ударов
2
Сейвы
1
Трансляция
65'
Замена
Вместо Таллеса вышел Каргбо.
64'
Желтая карточка
Исмаили решил укладывать двух соперников в своем фланге.
63'
Опасный момент
Антонио завершил ударом над перекладиной скидку Тайсона к левому углу чужой вратарской.
62'
Офсайд
Тайсон подавал с правого фланга на Витао, но защитника поймали в офсайд.
60'
Исмаили удачно вступил в перехват в левом фланге атаки, после чего заработал угловой для своей команды.
58'
Пасич подбил ноги Тайсона в правом фланге чужой половины.
57'
Уголовой
Неудачная подача с углового на левом фланге в район ближней штанги пришла от Шахтера.
53'
Опасный момент
"Гигант" Антонио завершал подачу с правого фланга штрафной от Марлоса ударом головой, но отправил мяч над дальней девяткой!
51'
Навес с левого фланга на дальнюю штангу запустил мяч прямиком на голову Тете, но бразилец пробил на сетку сверху ворот.
49'
Лебеденко не смог прорваться в центральную зону перед чужой штрафной в ходе своего скоростного рейда.
47'
Тайсон исполнил удар с подхода к чужой штрафной существенно в сторону от левой штанги.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 2 мин.
43'
Исмаили прострелил с левого фланга штрафной во вратарскую, где своего же голкипера опередил Снурницын.
42'
Опасный момент
Снурницын фолил против голкипера соперников. ОТМЕНА ГОЛА!
40'
Иванов идет смотреть сам.
39'
Снурницын атаковал Трубина во вратарской в этом эпизоде. VAR.
38'
ГОЛ! Политыло подал с углового в правом фланге на ближнюю штангу, а Нкенг перевел мяч в сетку ударом головой!
36'
Исмаили с левого фланга штрафной прострелил в центр на Марлоса, который так и не смог качественно пробить с носка из-под Снурницына.
34'
Мораес не выбил мяч из правого фланга своей штрафной, после подачи с левого фланга, его успешно атаковал Тейшейра, но Витао не дал Максиму сделать прострел.
32'
Без проблем забрал мяч в руки Трубин, после отскок от блокированного Витао удара из центра штрафной от Таллеса в завершении прострела с левого фланга.
30'
Длинный перевод от Зотько из центра поля в чужую штрафную был неточным.
27'
Опасный момент
Тете подставил голову от подачу Тайсона с левого фланга в центр штрафной, но отправил мяч точно в руки Бетиму!
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Додо получил длинную диагональ в правый фланг штрафной от Майкона из центра поля, после чего пробил под дальнюю штангу!
23'
Желтая карточка
Нкенг психанул от своей реализации, и получил желтую
22'
Опасный момент
Витао отдавал опрометчивый пас назад в надежде на Трубина, которого и близко не было, после чего Трубину пришлось парировать удар с острого угла от Нкенга!
20'
Команды переместились в центр поля. Высокой динамики не наблюдается.
17'
Витао выступил на перехвате передачи на ход Тейшейре в левый фланг атаки.
15'
Нкенг замыкал навес с углового в левом фланге, но направил мяч существенно выше ворот.
14'
Витао на угловой вынес мяч из-под ног Лебеденко в левом фланге штрафной.
12'
Зотько получил накладку от настырного Тайсона у штрафной своей команды.
10'
Исмаили летел на дальнюю для завершения подачи со штрафного на правом фланге, но так и не успел к мячу.
10'
А теперь и Тейшейра совершил фол в левом фланге обороны.
8'
Мораес на своей половине принимал мяч, но ему грубо в спину влетел Снурницын.
6'
Офсайд
Офсайд у Майкона при забросе в правый фланг атаки.
4'
Атакой наотмашь Олимпик ничего не сумел создать на чужой половине.
2'
Опасный момент
ОХ-ХО-ХО! Тете чуть не впечатал мяч в левый верхний угол с подхода к чужой штрафной, но взял чуть выше!
1'
Шахтер сразу идет в агрессию на чужую половину.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Пятов, Кривцов, Корниенко, Дентиньо, Соломон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете, Марлос, Маркос Антонио, Тайсон — Мораес.
Запасные: Чекотун, Векляк, Альваренга, Хамелюк, Романовский, Чогадзе, Каргбо-младший.
Олимпик: Бетим — Пасич, Снурницын, Зотько, Лебеденко — Завийский, Таллес, Бабенко, Политыло, Тейшейра — Нкенг.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юрий Иванов (Макеевка, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют донецкие Олимпик и Шахтер.
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Комментарии(18)
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AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 18:17
Слався кабинетный чемпион!!! 3 раза УРА!!!
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+3
0
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Viktor Ivanjvich
06.03.2021 в 18:09
КАКОЙ ОФСаЙд----?????????????????????????????????????? вы че там воообще все слепые и нв варе и тд....ПРИДУМАЛИ ВМЕСТЕ.
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+3
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
06.03.2021 в 18:07
Нкенг психанул от своей реализации, и получил желтую
Ответить
+2
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
06.03.2021 в 17:53
нельзя уже больше забивать Ш
Ответить
+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.03.2021 в 17:53
перед подачей углового перед Трубиным стоит игрок Олимпика, идет подача, Трубин толкает в спину игрока Олимпика, другой игрок Олимпика забивает гол. Кто же там нарушил? И сколько это стоит? Ровно ГОЛ.
Ответить
+5
-1
Просто football фан (Рівне)
06.03.2021 в 17:50
Хтось скаже чому відмінили гол?Коментатор своїми догадками, ще більше путає...З повторів, Трубін рукою штовхає у спину гравця Олімпіка, той падає... Невже фіксують оффсайд, через лежачого, після поштовху гравця?
Ответить
+3
0
Просто football фан (Рівне)
06.03.2021 в 17:52
Снурницын атаковал Трубина во вратарской в этом эпизоде. VAR. - це з онлайн трансляції))) як можна спиною атакувати гравця, який тебе рукою штовхає в спину?)))
Ответить
+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.03.2021 в 17:55
на ближней штанге стоял игрок шахты - офсайда нет
Ответить
+4
-2
Архат (Киев)
06.03.2021 в 17:59
Нельзя забивать гол Шахтеру, они в кризисе, могут расстроиться .
Ответить
+4
0
bondra_s (Киев)
06.03.2021 в 18:03
Нашли офсайд. После удара мяч попал в лежачего игрока Олимпика, а потом в ворота. Голы в ворота грандов рассматривают под микроскопом - вот главная несправедливость. Комментатор не в теме....лучше смотреть без звука.
Ответить
0
0
Smersh (Днепродзержинск)
06.03.2021 в 17:47
а комментатор на футболе-2 так и вылизывает зад Шахтеру... как фамилия этого одаренного?
Ответить
+6
0
Plagin (Prad)
06.03.2021 в 18:02
Начебто Кирил Круторогов.
Ответить
+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.03.2021 в 17:43
ВО БЕСПРЕДЕЛ !!! НЕ ЗАЩИТАЛИ ЧИСТЫЙ ГОЛ шахте.... главному судье не показали видео из-за ворот!!!
Ответить
+5
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.03.2021 в 17:34
и куда девалась пресловутая украинская молодежь Палкина? (наверное на стадии оформления гражданства?)
Ответить
+4
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.03.2021 в 17:16
15 мин прошло. где пеналь в ворота Олимпику???? Беспредел и недоработка... (или ПЕСпредел?, как правильно?)
Ответить
+1
0
fanat_football (Херсон)
06.03.2021 в 17:01
В Шахтере все, кроме двух, как на подбор славяне!
Ответить
+3
0
fanat_football (Херсон)
06.03.2021 в 17:03
Ответить
+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.03.2021 в 17:58
ДОДОнко забил гол после паса МАЙКОНенка.
Ответить
+2
0


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Анонс матча Олимпик - Шахтер 06.03.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Олимпик (Донецк) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведения матча: 06.03.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Олимпик (Донецк) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Олимпик в предыдущем футбольном матче 27.09.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Климовский, Игорь и Луиш Кастру разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - Шахтер можно посмотреть 06.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против ФК Минай - 28.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Минай.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Агробизнес - 03.03.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Агробизнес.

Следите за результатами матча Олимпик - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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