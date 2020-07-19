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Колос - Динамо онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 05 сентября 2020, 17:30
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 1
Обновить
67'
Динамо
Киев
Ход матча
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Колос
18%
Ничья
16%
Динамо
66%
Личные встречи
Колос
2
Побед
6
Игр
4
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Колос 2 - 0 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
22.06.2020 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
03.03.2020 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
06.10.2019 - 17:00 Колос 0 - 4 Завершен Динамо
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 19:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
29.07.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 17:00 Колос 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Колос 2 - 0 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2019/2020
15.07.2020 - 19:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Колос П
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Последние матчи - Динамо
Суперкубок Украины 2021
25.08.2020 - 21:00 Шахтер 1 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 4 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
15.08.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен Полесье В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 18:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
07.08.2020 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершен Верес В
Показать больше
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Колос
18%
Ничья
16%
Динамо
66%
Трансляция
61'
Замена
У "Колоса" на замену вышли Милько и Д.Костышин.
49'
Гоооол!!!
Миколенко точным пасом вразрез выводит Кравца один на один, и Артем очень четким ударом отправляет мяч под вратарем. 1:0!
46'
Замена
Обратная замена у "Колоса". Черноморец вышел вместо Гавриша.
46'
Замена
21. Кравец, 19. Гармаш и 43. Русин вышли вместо Соля, де Пены и Андриевского.
46'
Замена
У "Колоса" выходят 10. Морозко и 48. Ориховский.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
45+'
Свисток
Первый тайм завершен.
36'
Замена
Травмированного Бурду заменил Шабанов.
17'
Замена
Черноморец заменил Гавриша.
1'
Свисток
Матч начался
Инфо
Динамо (старт): Бойко, Вантух, Бурда, Попов, Миколенко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Вербич, де Пена, Соль
Инфо
Колос (старт): Волынец, Кравченко, Новак, Петров, Гавриш, Емец, Задоя, Богданов, Смирный, Антюх, Селезнев
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Анонс матча Колос - Динамо 05.09.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 05.09.2020
Время начала матча: 17:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Колос и Динамо в предыдущем футбольном матче 19.07.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против Шахтер - 21.08.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Шахтер - 25.08.2020, в рамках турнира Суперкубок Украины 2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Колос - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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