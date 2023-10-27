Колос - Динамо онлайн трансляция матча

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Колос.
Дата проведения матча: 28.10.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Динамо (Киев):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Динамо в предыдущем футбольном матче 24.05.2023 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший поединок команды Колос был сыгран против ФК Александрия - 21.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против СК Днепр-1 - 22.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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