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Колос - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 октября 2023, 15:00 - Колос . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
До начала
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Смотреть трансляцию
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Колос
28%
Ничья
33%
Динамо
40%
П1: 2.57 Х: 6.60 П2: 1.82
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Колос Ковалёвка и Динамо Киев 0-3. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 12 встреч, команда Колос Ковалёвка выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 27-8 в пользу команды Динамо Киев
  • Игры прошлого года: 0-3 (Колос Ковалёвка дома) и 0-0 (Динамо Киев дома).
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 36% голов между минутами 76-90?
  • Колос Ковалёвка без побед в последних 8 играх.
  • Колос Ковалёвка сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Колос Ковалёвка не забивает в 4 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Динамо Киев не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Andriy Tsurikov лучший бомбардир Колос Ковалёвка с 2 голами. Vitaliy Buyalskiy забил 6 раз за Динамо Киев
  • Mykyta Burda получил больше всего желтых карточек (5) в Колос Ковалёвка. Nazar Voloshyn получил 3 в Динамо Киев.
  • Колос Ковалёвка не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Колос Ковалёвка не забивает в последних 3 матчах.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 27% матчей, Динамо Киев выигрывает в 43% матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Динамо Киев выигрывает в 43%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 3 гол(а).
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • У команды Колос Ковалёвка серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Колос Ковалёвка (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 0, команда Динамо Киев выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Команда Колос Ковалёвка выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Колос Ковалёвка забивает 0 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 2.6 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Динамо Киев - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Динамо Киев - 1.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Колос Ковалёвка забивает 0.88 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.95 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 5 играх.
  • Динамо Киев пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
2
Побед
13
Игр
8
Побед
Динамо
Премьер-лига 2022/2023
24.05.2023 - 13:40 Колос 0 - 3 Завершен Динамо
Премьер-лига 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Динамо 0 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Динамо 7 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Колос 0 - 3 Завершен Динамо
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Полесье Н
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 17:00 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Колос Н
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
06.10.2023 - 15:00 Полесье 3 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 19:00 Динамо 4 - 2 Завершен ФК Александрия В
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 4 Завершен Динамо В
Показать больше
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Колос
28%
Ничья
33%
Динамо
40%
П1: 2.57 Х: 6.60 П2: 1.82
LIVE
Трансляция матча Колос - Динамо
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Инфо
Главный арбитр встречи: Максим Козыряцкий. На матче будет присутствовать система VAR. Арбитр VAR: Пасхал Игорь
Главный тренер Динамо: Мирча Луческу
На скамейке запасных: Бенито, Беловар, Овчаренко, Малыш, Михавко, Моргун, Нещерет, Рамадани, Саленко, Сирота, Царенко, Шапаренко
Инфо
Стартовый состав Динамо (4-2-3-1): Бущан – Тимчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Шепелев, Бражко – Волошин, Буяльский, Караваев – Ванат
Главный тренер Колосса: Вишняк Ярослав
На скамье запасных: Безбородько, Богданов, Болбат, Велетень, Гончаренко, Горох, Золотов, Кукошь, Мисак, Мякушко, Тотовицкий
Инфо
Стартовый состав Колосса (5-2-3): Фесюн – Лучкевич, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Емец – Милько, Демченко – Ильин, Салабай, Диего Кариока
В преддверии матча команды имеют одинаковое количество очков и занимают соседние строчки в турнирной таблице. Однако Колос, имея пятнадцать баллов, провел одиннадцать матчей в текущем розыгрыше, а Динамо с таким же количеством очков всего восемь
Матч пройдет в Ковалевке на стадионе "Колос" и начнется в 15:00
Добрый день всем поклонникам украинского футбола! Сегодня Ua-Football проведет для вас текстовую трансляцию матча двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги Колос – Динамо
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Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Жирона Жирона 1 Сельта Сельта 0 Завершен 22:00 - Вчера Клермон Клермон 0 Ницца Ницца 1 Завершен 22:00 - Вчера Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 Завершен 21:45 - Вчера Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2 Моленбек Моленбек 1 Завершен 21:45 - Вчера Дженоа Дженоа 1 Салернитана Салернитана 0

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Анонс матча Колос - Динамо 28.10.2023, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 28.10.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Динамо в предыдущем футбольном матче 24.05.2023 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Динамо можно посмотреть 28.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против ФК Александрия - 21.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против СК Днепр-1 - 22.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Колос - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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