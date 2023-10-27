Колос - Динамо онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Колос Ковалёвка и Динамо Киев 0-3. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 12 встреч, команда Колос Ковалёвка выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 27-8 в пользу команды Динамо Киев

Игры прошлого года: 0-3 (Колос Ковалёвка дома) и 0-0 (Динамо Киев дома).

Вы знали, что Динамо Киев забил 36% голов между минутами 76-90?

Колос Ковалёвка без побед в последних 8 играх.

Колос Ковалёвка сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Колос Ковалёвка не забивает в 4 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Динамо Киев не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Andriy Tsurikov лучший бомбардир Колос Ковалёвка с 2 голами. Vitaliy Buyalskiy забил 6 раз за Динамо Киев

Mykyta Burda получил больше всего желтых карточек (5) в Колос Ковалёвка. Nazar Voloshyn получил 3 в Динамо Киев.

Колос Ковалёвка не пропускает в 4 матчах подряд.

Колос Ковалёвка не забивает в последних 3 матчах.

Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 27% матчей, Динамо Киев выигрывает в 43% матчей.

Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Динамо Киев выигрывает в 43%.

Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.

В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 3 гол(а).

Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.

Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.

У команды Колос Ковалёвка серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Колос Ковалёвка (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 0, команда Динамо Киев выиграла 4, 1 ничьи.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.

Команда Колос Ковалёвка выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.

Колос Ковалёвка забивает 0 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 2.6 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Динамо Киев - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Динамо Киев - 1.6.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Колос Ковалёвка забивает 0.88 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.95 гола, играя на выезде (в среднем).

Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 5 играх.

Динамо Киев пропускает в каждом из последних 5 матчах.