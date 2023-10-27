Колос - Динамо Киев. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 28.10.2023

Украинская Премьер-лига, 12-й тур

28 октября 2023. Ковалевка, “Колос”

“Колос” 15:00 “Динамо” Киев

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Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Динамо” Киев проиграло три из четырех последних матчей во всех турнирах, но позиции главного тренера Мирчи Луческу остаются прочными. В субботу киевский клуб будет протестирован “Колосом”, второй, вслед за “Днепром-1”, командой с хорошей защитой.

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Новости Колоса

“Колос” – команда с изюминкой. В 11 матчах с участием ковалевцев было забито 14 голов – меньше всех лиге. Помимо “Колоса”, только в играх с участием “Металлиста 1925” было забито меньше двадцати голов.

“Колос” мало пропускает (семь – вместе с “Днепром-1” меньше все в лиге), но и мало забивает (тоже семь – только у “Миная” меньше). С одной стороны хорошая защита позволяет команде Вишняка редко проигрывать, с другой – и победы даются с трудом. Неудивительно, что у “Колоса” шесть ничьих – больше всех в чемпионате.

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Но в прошлом туре “Колосу” все же удалось победить, впервые с августа. Единственный гол в матче с “Александрией” забил Валерий Лучкевич. “Колос” играл в меньшинстве с 52-й минуты из-за удаления Попова, но все же смог отстоять три очка. Команда Вишняка не пропускает уже в четырех матчах подряд.

Новости Динамо

Поражение от “Днепра-1” закономерно вызвало волну разочарований у фанов “Динамо”. Киевская команда не только пропустила глупый гол из-за ошибок сразу в нескольких линиях, но и просто беззубо действовала в атаке, пока на поле не вышел Шапаренко.

Вновь нужно констатировать нестабильность Волошина и Ваната, без травмированного Ярмоленка и дисквалифицированного Караваева, у “Динамо” оставался Буяльский, бравший игру на себя. Впрочем, мы это видели и в проигранной игре с “Полесьем”.

После матча Луческу признал, что ему пока не удается сделать команду из этой группы футболистов, недвусмысленно и указав, что ему приходится работать с непростым материалом. Пока тренер “Динамо” имеет кредит доверия, но в случае третьего поражения подряд вопросы возникнуть могут.

У “Динамо” нет дисквалифицированных футболистов, Ярмоленко и Диалло травмированы.

Статистика команд, цифры и факты

В прошлом туре “Колос” прервал серию из матчей без побед.

“Динамо” впервые с сентября прошлого года проиграло в двух матчах УПЛ подряд.

Поражение в матче с “Колосом” может для “Динамо” стать сотым в истории УПЛ.

“Колос” не пропускает в чемпионате 382 минуты.

На своем поле “Колос” побеждал “Динамо” всего один раз и трижды проиграл.

“Днепр-1” стал четвертой командой в нынешнем сезоне, которая не пропустила от “Динамо” (“Оболонь”, “Бешикташ”, “Арис”).

“Колос” не забивает “Динамо” с 2021 года.

Последние пять матчей Колоса и Динамо

Колос

21.10 “Александрия” 1:0 (УПЛ)

07.10 “Ворскла” 0:0 (УПЛ)

01.10 “Полесье” 0:0 (УПЛ)

24.09 “Металлист 1925” 0:0 (УПЛ)

17.09 “Днепр-1” 1:1 (УПЛ)

Динамо

22.10 “Днепр-1” (УПЛ)

06.10 “Полесье” 2:3 (УПЛ)

01.10 “Александрия” 4:2 (УПЛ)

27.09 “Оболонь” 0:1 (Кубок Украины)

23.09 “ЛНЗ” 4:2 (УПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Динамо” выиграло гостевой матч 3:0, еще одна встреча завершилась со счетом 0:0. Общая история противостояния: шесть побед “Динамо”, три ничьи, одна победа “Колоса”. Разница мячей 23:5.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 11 7 2 2 22-11 +11 23 0 2 Полесье 11 7 1 3 18-8 +10 22 0 3 Шахтер 10 6 3 1 20-10 +10 21 0 4 СК Днепр-1 10 6 3 1 13-7 +6 21 0 5 Рух 10 5 4 1 19-10 +9 19 0 6 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0 7 Динамо Киев 8 5 0 3 22-14 +8 15 0 8 Колос 11 3 6 2 7-7 0 15 0 9 Ворскла 11 4 1 6 12-21 -9 13 0 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 -6 12 0 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 -3 11 0 12 ФК Александрия 11 2 3 6 7-17 -10 9 0 13 Заря 9 2 3 4 10-12 -2 9 0 14 ЛНЗ 11 2 3 6 8-15 -7 9 0 15 Верес 10 1 3 6 8-17 -9 6 0 16 ФК Минай 11 0 4 7 6-21 -15 4 0

Где смотреть матч Колос – Динамо Киев

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Прогноз на матч Колос – Динамо Киев от UA-Football

Почти каждый матч УПЛ “Динамо” начинает в статусе фаворита, и игра с “Колосом” не исключение. Почему? “Колос” не пропускает в четырех матчах подряд, в шести подряд поединках не проигрывает. У “Динамо” три поражения в четырех последних матчах, и большие проблемы с защитой. Однако возвращение Караваева и Шапаренко может стать важным фактор для киевлян. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз с лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.