Колос - Динамо Киев. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 28.10.2023

“Динамо” Киев проиграло три из четырех последних матчей во всех турнирах, но позиции главного тренера Мирчи Луческу остаются прочными. В субботу киевский клуб будет протестирован “Колосом”, второй, вслед за “Днепром-1”, командой с хорошей защитой.
“Колос” – команда с изюминкой. В 11 матчах с участием ковалевцев было забито 14 голов – меньше всех лиге. Помимо “Колоса”, только в играх с участием “Металлиста 1925” было забито меньше двадцати голов.
“Колос” мало пропускает (семь – вместе с “Днепром-1” меньше все в лиге), но и мало забивает (тоже семь – только у “Миная” меньше). С одной стороны хорошая защита позволяет команде Вишняка редко проигрывать, с другой – и победы даются с трудом. Неудивительно, что у “Колоса” шесть ничьих – больше всех в чемпионате.
Но в прошлом туре “Колосу” все же удалось победить, впервые с августа. Единственный гол в матче с “Александрией” забил Валерий Лучкевич. “Колос” играл в меньшинстве с 52-й минуты из-за удаления Попова, но все же смог отстоять три очка. Команда Вишняка не пропускает уже в четырех матчах подряд.
Новости Динамо
Поражение от “Днепра-1” закономерно вызвало волну разочарований у фанов “Динамо”. Киевская команда не только пропустила глупый гол из-за ошибок сразу в нескольких линиях, но и просто беззубо действовала в атаке, пока на поле не вышел Шапаренко.
Вновь нужно констатировать нестабильность Волошина и Ваната, без травмированного Ярмоленка и дисквалифицированного Караваева, у “Динамо” оставался Буяльский, бравший игру на себя. Впрочем, мы это видели и в проигранной игре с “Полесьем”.
После матча Луческу признал, что ему пока не удается сделать команду из этой группы футболистов, недвусмысленно и указав, что ему приходится работать с непростым материалом. Пока тренер “Динамо” имеет кредит доверия, но в случае третьего поражения подряд вопросы возникнуть могут.
У “Динамо” нет дисквалифицированных футболистов, Ярмоленко и Диалло травмированы.
Статистика команд, цифры и факты
В прошлом туре “Колос” прервал серию из матчей без побед.
“Динамо” впервые с сентября прошлого года проиграло в двух матчах УПЛ подряд.
Поражение в матче с “Колосом” может для “Динамо” стать сотым в истории УПЛ.
“Колос” не пропускает в чемпионате 382 минуты.
На своем поле “Колос” побеждал “Динамо” всего один раз и трижды проиграл.
“Днепр-1” стал четвертой командой в нынешнем сезоне, которая не пропустила от “Динамо” (“Оболонь”, “Бешикташ”, “Арис”).
“Колос” не забивает “Динамо” с 2021 года.
Последние пять матчей Колоса и Динамо
Колос
21.10 “Александрия” 1:0 (УПЛ)
07.10 “Ворскла” 0:0 (УПЛ)
01.10 “Полесье” 0:0 (УПЛ)
24.09 “Металлист 1925” 0:0 (УПЛ)
17.09 “Днепр-1” 1:1 (УПЛ)
Динамо
22.10 “Днепр-1” (УПЛ)
06.10 “Полесье” 2:3 (УПЛ)
01.10 “Александрия” 4:2 (УПЛ)
27.09 “Оболонь” 0:1 (Кубок Украины)
23.09 “ЛНЗ” 4:2 (УПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Динамо” выиграло гостевой матч 3:0, еще одна встреча завершилась со счетом 0:0. Общая история противостояния: шесть побед “Динамо”, три ничьи, одна победа “Колоса”. Разница мячей 23:5.
Прогноз на матч Колос – Динамо Киев от UA-Football
Почти каждый матч УПЛ “Динамо” начинает в статусе фаворита, и игра с “Колосом” не исключение. Почему? “Колос” не пропускает в четырех матчах подряд, в шести подряд поединках не проигрывает. У “Динамо” три поражения в четырех последних матчах, и большие проблемы с защитой. Однако возвращение Караваева и Шапаренко может стать важным фактор для киевлян. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз с лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.